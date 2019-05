Milyen életkorbeli különbségek vannak az urológiai vizsgálatok szempontjából férfiak esetében?

Ha az urológus mindent rendben is talált, 45 éves kortól kezdve legalább 3-5 évente érdemes felkeresni orvosunkat teljesen panasz- és tünetmentes helyzetben is.

Mikor ajánlott az első vizsgálat?

Felnőtteknél alapvetően nincsen konkrét ajánlás, mikor javasolt megejteni az első vizsgálatot. Fiatal felnőttek esetében azonban sok olyan dologra fény derülhet, ami miatt mégis érdemes egyszer felkeresni egy urológust. Ilyenkor napvilágra kerülhetnek addig rejtve maradt fejlődési rendellenességek vagy olyan kórképek, melyek például a nemzőképességet érinthetik negatívan. Az urológiai szervek amúgy is kissé bonyolultan alakulnak, fejlődnek ki, sok az egyéni variáció, de praktikusan nézve egy későbbi vizsgálathoz máris lesz összehasonlítási alapunk. Sokszor futunk bele olyan helyzetbe, hogy egy személyt megvizsgálunk, találunk valamit, és kiderül, nincs mihez hasonlítani az adott helyzetet, mert végső soron akkor látja orvos először az illetőt. A fiatalabb generációra jellemző hererák szűrésére sincs konkrét ajánlás, tekintettel arra, hogy ez egy olyan betegség, ami szinte berobban az ember életébe, nagyon gyorsan változnak a viszonyok. Ezért is javasoljuk inkább ebben az esetben a rendszeres önvizsgálatot.

A veséket érintő kórképek bár az idősebb generáció tagjainál mutatnak halmozódást, de alapvetően kortalanok, azaz bármelyik korszakunkban megjelenhetnek, és gyakran csak akkor jelzik jelenlétüket, amikor már előrehaladott állapotot tudunk igazolni. Ezért is jó, hogy az urológus kezében ott van az ultrahangos vizsgálat lehetősége, esetleg helyben meg tudja vizsgálni a vizeletet. Sokszor, mint melléklelet derül ki valami komolyabb vesebetegség, pedig nem is amiatt jelentkezett az ember az orvosánál.

Középkortól pedig megjelenhetnek egyéb, más urológiai rákos megbetegedések. Ha valakinek nincs genetikai hajlama a prosztatarákra, azaz a családjában nem halmozódik a betegség, a fehér kaukázusi embereknél a szakma 45 éves kortól javasolja szűrni annak jelenlétét, családi halmozódás esetén már 40 éves kortól. A prosztatarák korban előre felé haladva a leggyakoribb rákos megbetegedés a férfiaknál, és időben megfogva a helyzetet nagyon jó és teljes gyógyulási esélyt adhat magának egy férfi. Dohányosoknál sokkal gyakoribb a hólyagrák jelenléte, de egyéb, nem rákos megbetegedések is, mint a nem dohányzó társaiknál. Így a rendszeres vizelet és ultrahangos vizsgálat az ő esetükben is komoly relevanciával bír.

A természetes módon kialakuló, a férfiak többségét érintő időskori vizelési zavarokat pedig 60 éves kortól javasolt ellenőrizni, mert tapasztalat az is, hogy sokan nem realizálják, vizelési habitusuk milyen mértékben leromlott. És ennek hosszú távú következményei bizony nagyon negatívan tudják érinteni az idősebb generáció életminőségét.

Szóval a helyzet adott, nagyon sok okot tudnék felsorolni arra, hogy az ember, akár csak egy ellenőrzés céljából felkeressen egy urológus szakorvost.

Hány éves korban érdemes mindenképp felkeresni urológiai rendelést, akár panasz nélkül is?

Nos, az előbb elmondottak tükrében én egy („huszonközepe”), 45 és 60 éves ellenőrzést mindenképpen beiktatnék az életembe. Ha esetleg beüt a mennykő, ezekhez a vizsgálatokhoz már lehet hasonlítani az aktuális eredményeket, azaz egy jó alapot tudnak adni a későbbiekben. De ha az urológus mindent rendben is talált, 45 éves kortól kezdve legalább 3-5 évente felkeresném az orvosomat, teljesen panasz és tünetmentes helyzetben is. Ezekre az etapokra az urológus tanácsokat tud adni, mire kell aktuálisan figyelnie az embernek, mi az, ami gondot okozhat, mi az, amit a későbbiekben külön ellenőrizni szükséges.

Mennyire jellemző ez a saját tapasztalatai szerint?

Nem nagyon. Ha egy adott munkahely bevállalja, hogy befizeti az alkalmazottjait egy-egy szűrésre, akkor azon meg szoktak jelenni a férfiak, ami jó. De önállóan, maguktól, akár csak sztk vonalon mozogva, nagyon ritkán jelentkeznek a férfiak egy szakorvosi vizsgálaton, hogy szeretnék magukat megvizsgáltatni, minden rendben van-e. De léteznek ilyen férfiak, ami azért reményt keltő. A fecskék már megjelentek, várjuk a nyarat. Még ma is nagyobb szakmai vitákat vet fel a rendszeres urológiai szűrések "rendszer szintű hasznossága", mert valljuk be, nem teljesen fekete-fehér a helyzet. Erről külön előadást lehetne tartani, mi, miért jó és mi benne a csapda. Ezzel együtt én úgy gondolom, hogy akár ha csak egy-egy rendszeres laborvizsgálatot megejt magának az ember évente, két évente (vér és vizelet vizsgálatok), azzal már sokkal előrébb lehet, mintha csak eseti jelleggel indul az orvosa felé.

Különböznek-e szükséges vizsgálatok más-más életkorban?

Igen. Bár ezek inkább a labor és a speciálisabb vizsgálatok terén különböznek. Az alapvizsgálatok kortalanok.

Milyen időközönként ajánlott az urológiai vizsgálat bizonyos életkorokban?

Ez sem egyértelmű. Fiatalabb korban, teljesen panasz és tünetmentes állapotban egy egyszeri urológiai vizsgálat elegendőnek mondható. A hererákról vesebajokról is volt már szó. A közép-idősebb generációnál viszont más a helyzet. Ha valaki egy „csodaszép” eredménnyel végez egy vizsgálaton, és benne van a statisztikai haranggörbe 95%-ban, akkor négy-öt évig nyugodtan várhat a következő vizsgálattal. Amennyiben negatív, de nem „szuperjó” eredményeket ért el, akkor 2-3 évente javasolt felkeresni az urológusát. Egy nem kifejezetten rossz, de nem is tökéletes eredmény esetén évente.

Középkorúaknál kicsit ritkábban, idősödő férfiak esetében sűrűbben. Komoly, nagy, százezres statisztikákon alapuló számítások, konkrét javaslatok léteznek, melyekbe be lehet írni az adott személy által elért eredményeket, és ez alapján lehet megjósolni, hogy a következő években mire mekkora esélye lesz. Ezeket még módosíthatják egyéb, nem urológiai betegségek, kórképek jelenlétei is, tehát tényleg egyedileg határozzuk meg egy-egy konkrét személynél, mikor is javasolt a következő megjelenése.

Jellemzően egyedül vagy párjukkal együtt érkeznek a férfiak a rendelésre?

Urológiai rendelésekre általában egyedül, de azért arra is van számos példa, hogy valaki a párjával együtt jelenik meg a rendelésen. Andrológiai (nemzőképességi) vizsgálatok során döntően együtt.

WEBBeteg - Dr. Merth Gábor, urológus