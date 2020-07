Magas pulzusszám: hormonprobléma is okozhatja?

Tavaly márciusban kezdődtek a problémáim magas pulzusszámmal, később kissé emelkedett vérnyomással. A háziorvosom gyógyszert írt fel rá, és elküldött laborvizsgálatra, ahol semmi eltérést nem találtak. Lehet-e valami hormonális eltérés a háttérben? Válogatás a WEBBeteg Orvos válaszol rovatában feltett kérdések közül.

Tisztelt Doktornő! Tavaly márciusban kezdődtek a problémáim magas pulzusszámmal, később kissé emelkedett vérnyomással. A háziorvosom elküldött laborvizsgálatra, ahol semmi eltérést nem találtak, a TSH-érték is rendben volt. Tavaly decemberben ismét előjött a probléma, ezzel egy időben az általános közérzetem is rosszabbodott, sokszor remeg a kezem, és a hátamon rengeteg gyulladt pattanás jelent meg, ami körülbelül 2-3 nap múlva magától elmúlt.



Lehet-e valami hormonális eltérés a háttérben, ami ilyen panaszokat okozhat? 29 éves vagyok, és fogamzásgátlót szedek. Szeretném megtalálni a panaszaim okát, mert a gyógyszer, amit szedek, csak a tüneteket enyhíti. Köszönöm a válaszát előre is!

A szakértő válaszol

Átlagosan a nyugalmi pulzusszám 60-80/perc közötti, 100/perc felett szapora szívműködésről, tachycardiáról beszélünk. A szív percenkénti összehúzódásának számát a sinuscsomó, a szív ingerképző pontja adja meg, ennek működését számos idegi és hormonális tényező is befolyásolja.

Sinustachycardiát okozhatnak az alábbiak:

pajzsmirigy-túlműködés,

vérszegénység,

láz,

fertőzés vagy gyulladás,

tüdőbetegség miatti oxigénhiány,

szívelégtelenség,

idegesség,

néhány gyógyszer,

átmenetileg az alkohol, kávé vagy a nikotin

Előfordulhat, hogy nem sikerül okot találni a szapora pulzusszám hátterében, ilyenkor úgynevezett indokolatlan (inappropriate) sinustachycardiáról beszélünk. Természetesen fontos, hogy ezt a típusú tachycardiát elkülönítsük más, magas pulzusszámot okozó ritmuszavaroktól, ebben már egy 12 elvezetéses EKG is segíthet, néha 24 órás Holter EKG felhelyezésére is szükség van (ez egyúttal megmutatja, ténylegesen magas-e a pulzusszám, vagy csak Ön érez szapora szívdobogást).

Mit lehet tenni a panaszok megszüntetése érdekében?

Első lépés mindig a kiváltó ok megkeresése és kezelése kell, hogy legyen. Fiatal nőknél leggyakrabban a pajzsmirigy hormontermelésének zavara, illetve vérzészavar kapcsán kialakuló vérszegénység jön szóba. A leírtak alapján az egy évvel ezelőtti laborok normál tartományban voltak, a panaszok kiújulása miatt azonban ismétlést javasolnék.

A kézremegés szintén lehet pajzsmirigy-túlműködés jele, de okozhatja szorongás is. A fogamzásgátló használata inkább a vérnyomás-emelkedésért felelős, ettől függetlenül indokolt lehet egy nőgyógyászati kontrollvizsgálat (maga a terhesség is magasabb pulzusszámmal jár, bár általában későbbi stádiumban, de gyanú esetén ezirányú vizsgálat is javasolt).

Ha nem igazolódik eltérés, megpróbálható valamilyen szorongásoldó technika, illetve sport is, mely hosszú távon olyan idegrendszeri változásokat hoz létre, melyek a pulzusszám csökkenését eredményezik.

Orvos szakértőnk: Dr. Bene Orsolya, kardiológus