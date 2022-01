Gyógyítható-e a pajzsmirigy alulműködés?

A hormonproblémák közül igen gyakoriak a pajzsmiriggyel összefüggő zavarok, köztük is az alulműködés fordul elő a legtöbbször. Ennek megfelelően nagyon sok embert érint a kérdés, hogy gyógyítható-e a betegség, vagy pedig életük végéig gyógyszeres kezelést kell kapniuk? A válaszokat dr. Békési Gábortól, pajzsmirigy specialistától tudtuk meg.

Milyen betegség a pajzsmirigy alulműködés, és mi az oka?

A pajzsmirigy alulműködése több okra vezethető vissza. Az egyik, a veleszületett rendellenesség: ez igen keveseket érint, viszont nagy veszélye a nehéz felismerhetőség. Amíg a pici az édesanyja hasában van, addig a hormonellátása is jó, hiszen az anya pajzsmirigye mindkettőjüket ellátja (jó esetben). Születés után azonban a hormonhiány már jelentkezik, ami akár maradandó idegszöveti károsodást, úgynevezett kreténizmust vonhat maga után.

A pajzsmirigy alulműködés tünetei

Ám van, amikor a probléma később jelentkezik. Ennek leggyakoribb formája az idült autoimmun gyulladás, vagyis a Hashimoto-thyreoditis. A betegség nőknél gyakoribb, a lefolyás során limfociták szűrik be a pajzsmirigyet, amik a szerv egy fehérjéje ellen lépnek fel. Ennek hatására a mirigy szövete lassan pusztul, így kialakul az alulműködés.

A pajzsmirigy elégtelenség szerzett formája sajnos felléphet műtét, vagy izotópos kezelés után is, hiszen ez esetekben a pajzsmirigy egy része, vagy akár egésze is sérülhet, vagy eltávolításra kerülhet, és így kialakul az alulműködés. Ezen kívül a kevés jódfogyasztás, a mirigy gyulladása, megnagyobbodása, illetve a benne megjelenő göbök is kiválthatják a zavart- mondja dr. Békési Gábor, a Budai Endokrinközpont pajzsmirigy specialistája.

Gyógyszerrel lehet támogatni a pajzsmirigyet

Az okoktól függetlenül a pajzsmirigy alulműködés kezelése a legtöbb esetben a hormon pótlásával történik. Sajnos a rossz hír, hogy a betegség legtöbbször egyelőre csupán kordában tartható, vagyis a kezelés, a gyógyszerezés nem hagyható el.

Sokat tehet a beteg az adag csökkentése érdekében azzal, ha megfelelő jód tartalmú étrendet folytat, ám a tablettákat sokszor még ebben az esetben is szednie kell a paciensnek (kivéve, ha bizonyítottan jódhiány okozza a bajt).

A betegség velejárója a folyamatos kontroll is, ahol a szervezet TSH szintjét nézik. Amennyiben a szint eltolódik, úgy a gyógyszeradag módosítására lehet szükség.

Azonban van, amikor véglegesen is meg lehet szabadulni a piruláktól, ugyanis a pajzsmirigy működése helyreáll. Ez a szülés után fellépő pajzsmirigy probléma esetében fordulhat elő - bár nem mindig-, mivel a várandósság alatt az anya szervezete máshogy működik. Igaz, ebben az esetben gyakoribb ellenőrzésre van szüksége a kismamának.

