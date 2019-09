A Crohn-betegség szövődményei

A Crohn-betegség nemcsak kellemetlen vagy fájdalmas tünetei, hanem súlyos, akár életveszélyes szövődményei miatt is minél korábbi kezelésre szorul.

Bélelzáródás. A Crohn-betegség a bélfal teljes vastagságát érinti. Idővel a bélfal egyes részei megvastagodnak, beszűkülnek, ami megakadályozza a béltartalom áthaladását a megbetegedett bélszakaszon keresztül. Bizonyos esetekben műtétileg kell az érintett bélszakaszt eltávolítani.

Fekélyek. A krónikus gyulladás nyílt nyálkahártyahiányhoz (fekélyhez) vezethet a gyomor-bélrendszer bármely területén, ide értve a szájat és a végbelet is. Tipikus esetben a vékonybél alsóbb szakaszai (terminalis ileum), a vastagbél, illetve a végbél területén figyelhetők meg a fekélyek. Előfordulhat azonban, hogy az emésztőrendszer teljes szakaszában kialakulnak.

Fisztulák. Néha a fekély teljesen áthatol a bélfalon, ezáltal rendellenes összeköttetést, fisztulát hoz létre a belek különböző szakaszai, a belek és a bőr, a belek és más szervek között, pl. a hólyag és a hüvely között. Belső fisztulák kialakulása esetén, a tápanyag kikerülheti a felszívódáshoz szükséges bélszakaszokat. Külső fisztulák esetén a béltartalom folyamatosan szivároghat a bőr felszínére. Ezek aztán elfertőződhetnek, tályogok alakulhatnak ki. Ezek aztán kezeletlen állapotban az életet veszélyeztethetik.

Anális fissurák. A vastagbél vagy a végbélzáró gyűrű körül repedések alakulhatnak ki (ezeket anális fissuráknak nevezik), amik nagyon könnyen elfertőződhetnek. A fissurák gyakran fájdalmas székletürítést eredményeznek.

Alultápláltság. A hasmenés, a hasi fájdalom és az alhasi görcsök miatt nehéz rendszeresen enni, gátolt továbbá a tápanyagok felszívódása is.

Vastagbéldaganat. A Crohn-betegség fokozza a vastagbélrák kialakulásának esélyét. A fokozott kockázat ellenére a gyulladásos bélbetegségben szenvedő betegek 90 százalékánál sohasem alakul ki daganatos megbetegedés.

Egyéb rendellenességek. A gyomor-bélrendszer gyulladása és kifekélyesedése mellett a szervezet távolabbi részein is kialakulhatnak rendellenességek, többek között ízületi gyulladás, vagy a szemek vagy a bőr gyulladásos elváltozása. Vesekövek, epekövek és néha az epevezetékek gyulladása is előfordulhat. Még napjainkban sem tisztázott, hogy mi okozza ezeket a szövődményeket, egyes elméletek szerint a belek gyulladását létrehozó immunrendszeri válaszok. Régóta fennálló Crohn-betegség esetén kialakulhat csontritkulás is.

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Orvos szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus

Lektorálta: Dr. Szigeti Nóra, gasztroenterológus

