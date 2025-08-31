Crohn-betegek vékonybélműtéte után figyelni kell a vastagbéldaganatra

Azoknál a Crohn-betegeknél, akiknél a károsodott vékonybélszakaszt eltávolító műtét történik, nagyobb a kockázata a vastagbéldaganat kialakulásának, mint azoknál, akiknél nem végzik el a beavatkozást.

A Crohn-betegségben szenvedők jelentős része átestik az ileocecális rezekción, azaz a vékonybél egy szakaszának és a vakbélnek az eltávolításán. Ez növeli a vastagbél kitettségét az epesavaknak, és potenciálisan elősegíti daganatképző folyamatokat.

A kutatók a Crohn-betegségben szenvedő felnőttek adatainak elektronikus egészségügyi nyilvántartása (2005-2024, Egyesült Államok) felhasználásával, hogy feltárják a ileum alsó szakaszát eltávolító műtét és a vastagbéldaganatok kockázata közötti összefüggést. 13 617 fő, Crohn-betegségben szenvedő és a műtéten átesett beteget, valamint ugyanennyi rezekció nélküli kontroll beteget vontak be a vizsgálatba.

Az eredmények szerint a műtét elvégzése a vastagbélrák szignifikánsan magasabb kockázatával járt együtt, mind a férfiak, mind a nők esetében. Az emelkedett kockázat független volt a vastagbél gyulladásban való érintettségétől, és nem különbözött szignifikánsan a biológiai terápiában részesülő és nem részesülő betegek között. A nem rosszindulatú vastagbélpolipok előfordulása is magasabb volt, igaz, kisebb mértékben.

Míg a jelenlegi irányelvek a gyulladással kapcsolatos kockázatokra összpontosítanak, a vizsgálat megállapításai azt sugallják, hogy Crohn-betegek körében figyelni kell a daganat kialakulásának megelőzésére és korai felismerésére is.

Forrás: DRportal/Medscape