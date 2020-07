Már nem végezhető kémiai szúnyogirtás a levegőből

Egy Európai Uniós rendelet értelmében az idén légi úton már csak kivételes eljárással lehetséges a szúnyogok irtása hazánkban is. Így elsősorban a szárazföldről, erre a célra használt autóból végzik a kémiai vagy biológiai szúnyoggyérítést.

A fővárosban, majd más városokban július első felében kezdték meg több mint százezer hektáron, közel 460 településen a szúnyoggyérítést – erről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OFK) helyettes szóvivője, Dóka Imre adott tájékoztatást a sajtónak. A szakemberek a védekezés során légi és földi úton biológiai irtószerrel, granulátummal kezelik az ártereket. A lakott területeken a már kifejlett szúnyogok ellen gépkocsikra rögzített berendezéssel védekeznek a késő esti órákban és éjjel.

A csapadékos időjárás miatt az egész országban szúnyoginvázió alakult ki, ami nem csak a nyaralók életét keserítette meg, de azokét is, akik egy esti szalonnasütéshez, grillezéshez vagy sétához készültek és készülnek a nyári napokon. A legnagyobb kellemetlenséget a tópartokon, a folyók, tavak mentén, a nádasokban, az árterekben okozzák a nagy számban támadó vérszívók.

A Tiszán és annak mellékfolyóin levonult kisebb árhullám következtében újabb, a szúnyogok szaporodásához megfelelő élőhelyek keletkeztek. A Tisza árterében a tavalyi bőséges áradás miatt megmaradt vízben a szúnyogok petéi átteleltek, mára kifejlődtek, melyek tovább rontják a jelenlegi magyarországi szúnyoginváziót az irtás ellenére is.

A szúnyoggyérítés részletesebb programjairól, annak módjairól az Országos katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján tájékozódhatnak.

Dóka Imre, az OFK helyettes szóvivőjének közleménye szerint: Baranya és Somogy megyében, kiemelten a Dráva menti településeken, a Velencei-tó nádasaiban, a Balatonnál, Baja és Mohács környékén, a Duna mentén a mosonmagyaróvári, a győri, a dunaújvárosi és a szekszárdi régióban, a Tisza-tó településein, továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Csongrád, illetve Békés és Fejér megye megannyi településén tervezetten irtják a szúnyogokat.

Van, ahol nem a kitűzött napon kezdődött meg a szúnyogirtás az idén, mert a viharos, esős időjárás ezt megakadályozta. Az OFK közleménye szerint a változékony, csapadékos idei nyári időjárás miatt nőtt a csípőszúnyoglárvák fejlődéséhez alkalmas közegek száma.

Az Európai Unió szabályozásának minden városban, településen kötelező szabálykövetés mellett kellett eleget tenni 2020-tól, vagyis repülőgépről már nem lehet kémiai szúnyogirtást végezni.

A szúnyoglárvák ellen alkalmazott szer a vízben oldódva megakadályozza a szúnyoglárvák átalakulását, kifejlődését. Egy ilyen speciális tablettában 3-4 hétre elegendő hatóanyag található, de arra nincs garancia, hogy a szerrel maradéktalanul ki is irtanak minden szúnyoglárvát. A tabletta a kertes, családi házaknál található kisebb állóvizekbe, csapadékgyűjtő edényekbe téve teszi hatékonnyá a védekezést.

A szúnyoggyérítést végző speciális autókon pedig egy úgynevezett hidegköd-képző berendezés működik, ami olajban oldott szúnyogirtó szert juttat a levegőbe. A gépekkel, autókkal végzett szúnyoggyéresítés sajnos nem képes minden kifejlett vérszívót hatástalanná tenni. Így fordulhat elő, hogy a művelet elvégzése után is sokan szenvednek a csípésektől a lakásokban is, a közterületeken, pihenő-, üdülőövezetekben is.

Rácz Judit vegyészmérnöktől megtudtuk, hogy a kertekben található dísznövények, fűvel benőtt felületek locsolására következmény nélkül alkalmazható a tablettával kezelt víz. Azt azonban tudni kell, hogy étkezési, illetve takarmányozási célokra ültetett, felhasznált növények, gyümölcsök, fűszernövények, zöldségek öntözésére teljesen alkalmatlan a tablettás víz. Vagyis semmire nem szabad öntözni, locsolni, ami emberi fogyasztásra kerül. Fontos tudni azt is, hogy élővizekben sem használható. Sokan elégedetlenek a nem túlságosan hatékony szúnyogirtási módszerrel, de ennek ellenére sem szabad ettől az évtől a korábban megszokott, légi úton történő szúnyogirtást végezni az EU-s előírás miatt.

Rácz Judit hozzátette azt is: a megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal mindenhol egyeztetniük kell a felelős önkormányzati képviselőknek, munkatársaknak a szúnyogok gyérítése előtt. Vagyis a földi irtásnak, amit az említett gépkocsikból végeznek a szakemberek, egy kiegészítő tevékenysége a tablettaosztás és -alkalmazás.

A szúnyogtenyészőhelyek kezelésére szolgáló készítmény hatóanyagként speciális baktériumot és lárvafejlődést gátló vegyületet tartalmaz.

Ezeket a szúnyogirtó készítményeket a legtöbb önkormányzatnál ügyfélfogadási időben a Zöldterületi vagy Természetvédelmi Osztályokon, irodákban lehet átvenni a lakosoknak. Ehhez csupán a személyi igazolvány és a lakcímkártya szükséges.

Ezek az újfajta készítmények nem veszélyeztetik például a méheket, mert épp e hasznos rovarok óvása érdekében is este 21 órától hajnali háromig végzik a műveletet szerte az országban. Ilyenkor a beporzók nem aktívak, pihennek.

Mire figyeljen a lakosság, amikor szúnyoggyérítést végeznek? A melegebb időjárás közeledtével mindenkor várható a szúnyoglárvák kikelése, az újabb egyedek kifejlődése. Az önkormányzatok mellett a lakosoknak is érdemes megtenni néhány dolgot a saját érdekükben. Így például a szabadban tárolt gyermekjátékokat, hintát, mászókát, csúszdát, kerti bútorokat, a szabadfőzésnél használt tányérokat, poharakat, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, netán élelmiszereket, gyümölcsöket, zöldségeket a szúnyogirtás napján ajánlatos letakarni, lefedni. Amikor tart az irtás, az ablakokat, ajtókat ajánlott bezárni, a légkondicionáló készülékeket kikapcsolni. Minden zöldséget, gyümölcsöt alaposan meg kell mosni folyó vízben az egészségünk érdekében.

Forrás: WEBBeteg

Balogh Mária, újságíró

Szakértő: Rácz Judit, vegyészmérnök