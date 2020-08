Bolhacsípés - Mit tegyek?

A bolhák 1-4 mm-es barna vagy fekete rovarok, melyeknek kemény kitinvázuk van. A bolhacsípés legtöbbször hobbi- vagy haszonállatokat tartó vagy azokkal érintkező embereket érint.

A bolha legtöbbször kutyáról, macskáról, patkányról ugrik át az emberre, de buszon, várótermekben, idegen lakásban, disznóólban is érhet bennünket bolhacsípés.

A bolha csípése a bolha fajtájától és az ember egyéni allergiás reakciókészségétől függően igen változatos kiütéseket okozhat. Leggyakrabban csak az alsó végtagokon találhatók a csípések, közepükön jellegzetes szúrcsatornával, melyek általában 1-3 mm-esek. Néhány napig szinte elviselhetetlenül viszkető, szúnyogcsípésszerű, de általában annál tömöttebb kiütések jelentkeznek. A bolhacsípésre allergiás egyéneknél a csípések akár tenyérnyi duzzanatot is okozhatnak. Ha a boka körül, illetve az alsó végtagon nem találunk csípéseket, akkor kizárhatjuk a bolha kóroki szerepét, de mivel a bolha ugrik, így 10-20 cm-enként a hason, háton is találhatunk csípéseket.

Veszélyes a bolhacsípés?

A bolhacsípés legfőbb jelentőségét nemcsak a viszkető kiütések adják, hanem az, hogy igen ritkán a patkánybolha hordozhatja a pestis, a macskabolha pedig a pestis és a tífusz kórokozóját, illetve kutyagalandféreggel is megfertőzheti az embert. A csípések másik jelentőségét az adja, hogy a kifejezett viszketés miatt sokszor előfordul a csípések elvakarása, így másodlagos felülfertőződése baktériumokkal, legsúlyosabb esetben (ilyenkor legtöbbször egyéb hajlamosító tényező is fennáll) orbánc is kialakulhat. Immungyengeségben, cukorbetegségben, alsó végtagi vizesedéssel járó vénás keringési zavarban vagy érszűkület esetén a csípést követő elvakarás nyomán a felülfertőződés miatt nehezen gyógyuló sebek, fekélyek is kialakulhatnak.

Hogyan kezelhető a csípés?

Kezelése a legtöbb esetben a beteg otthonában is megoldható, ilyenkor elegendő a gyógyszertárakban recept nélkül kapható viszketéscsillapító gélek (pl. dimetindene-tartalmú készítmények), krémek alkalmazása, illetve ecettel való bedörzsölés is megpróbálható. Erőteljesebb allergiás reakció, kifejezett viszketéssel járó kiterjedt tünetek, illetve a csípések elvakarásából adódó felülfertőződés esetén viszont orvoshoz szükséges fordulni. Ha erősebb allergiás reakciót okoz a bolhacsípés, akkor szükség lehet közepes hatáserősségű szteroidtartalmú krémek, kenőcsök alkalmazására. Nagyon kifejezett viszketéssel járó, kiterjedt tünetek esetén úgynevezett antihisztamintabletták is indokoltak lehetnek. A vakarás miatti másodlagos bakteriális fertőzésekre a fertőzés mértékétől függően lokális (krémek, kenőcsök) vagy szisztémás antibiotikumok (szájon át bevehető gyógyszerek) alkalmazására is szükség lehet.

A visszafertőződés megelőzésére nagyon fontos a fertőzött háziállat bolhátlanítása, illetve megelőzésre kutyák, macskák számára bolhairtó nyakörv viselése. Nemcsak az állatokat kell kezelni az újabb csípések megakadályozásához, hanem a lakókörnyezet bolhátlanítása is szükséges. Mivel a bolhák ugranak és kemény kitinvázuk van, ezért nehéz elkapni és összenyomni őket. Ha sok bolha van a házban, környezetben, akkor bolhapor kiszórása vagy permetezés pusztíthatja el őket.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Bodnár Edina, bőrgyógyász