Miként választhatunk új háziorvost bonyodalmak nélkül, s mi a feladatuk?

A koronavírus-világjárvány kitörése óta, több mint egy esztendeje, a háziorvosi rendelőkbe való bejelentkezés, vizsgálatkérés is csak telefonon keresztül történhet. Koronavírus gyanúja esetén senki semmiképpen nem léphet be az orvosi rendelőkbe, mint ahogyan máshová sem. Telefonon kell segítséget kérni a családorvostól, aki a beteget meghallgatva azonnal intézkedik a jogszabályban meghatározott rend szerint. Amióta pedig a háziorvosok is megkapták a COVID-19 elleni vakcinára regisztráltak névsorát saját körzetükben, a meghatározott napokon gyakorta reggel hat órakor kezdik az oltakozást, ami késő estig is eltarthat. Ilyenkor kivételes esetben tudja az asszisztens vagy az orvos felvenni a telefont, ha bármely páciens tanácsot szeretne kérni. Az e-recept felírása is körülményesebb mostanság, de hibáztatni senkit nem lehet, hiszen a rendelőkbe érkezett vakcinákat fel kell használni a kijelölt időn belül. Nagy megterhelést jelent számukra, hogy egyes páciensek vitába szállnak a családorvossal a vakcinák beadása előtt, s felülbírálják a helyes döntésüket. Vannak olyan betegek, akik ezt a kissé nehezebben követhető rendet nem tudják tolerálni, így másik háziorvost választanak, aminek a folyamata jelenleg csak részben változott, amit a páciensek nem is érzékelnek. Ráérős háziorvossal mostanság aligha találkozunk. Akkor sem, ha valaki máshoz kíván „regisztrálni” a szabad orvosválasztás jogán. A családorvosi, akárcsak a gyermekorvosi körzetek kialakításának, az adott orvoshoz történő bejelentkezésnek, regisztrációnak továbbra is meghatározott rendje van. A jelenlegi koronavírus-világjárvány idején – mint az köztudott – fertőzött beteg, vele élő hozzátartozója vagy a koronavírus-fertőzés gyanújával, tüneteivel küszködő személy nem léphet be a háziorvosi rendelőbe, mint ahogyan más egészségügyi helyekre, közintézményekbe, üzletekbe sem. Csupán otthonából kérhet telefonon segítséget, amit a családorvos a meghatározott jogszabály szerint lebonyolít az intézkedésre feljogosított szolgálatok, intézmények felé.