Egyedülálló összefogás a magánegészségügyben: Szakorvosi vizsgálatok rászorulóknak

Elindult egy egyedülálló, innovatív együttműködési modell, amely fenntartható módon támogatja a rászoruló családokat szakorvosi vizsgálatokkal. A leginkább érintettek számára a programba bevont civil szervezetek vállalták a kapcsolattartást a páciensekkel és az egészségügyi magáncégekkel. Egy-egy szakorvosi vizsgálat sorsfordító segítséget jelenthet ezeknek a családoknak.

Országosan 30 magánszolgáltató vállalta, hogy segíti a családokat: térítésmentes szakorvosi, diagnosztikai vizsgálatokat nyújt hátrányos helyzetű családok számára, akik nem jutnak el szakorvoshoz. Olyan szakterületekre is fókuszálnak a programban, ahol szűkebb az állami ellátórendszer kapacitása, hosszúak a várólisták.

Első körben a Primus Egyesület tagjai között indítottunk el egy felmérést, hogy ki lát benne ötletet, ki csatlakozna a programhoz, kinek van már hasonló kezdeményezése, társadalmi felelősségvállalása. Volt olyan szolgáltató, ahol működik már saját kedvezményrendszer, ezért későbbre tervezik a csatlakozást, amely azért is jó, mert nem egy egyszeri akcióról van szó, hanem hosszú távra tervezünk: nyitott a program, bármikor bekapcsolódhatnak a magánszolgáltatók, legyen az egy kisebb magánrendelő vagy egy több városban elérhető magánklinika, és az sem feltétel, hogy az egyesület tagja legyen – tudtuk meg Lancz Róberttől, a Primus Egyesület elnökétől.

„A PrimusCARE nem csupán adományozás: egy olyan modell, amely hosszú távon is képes társadalmi hatást elérni – előre tervezhető módon, fenntartható rendszerben. Jó látni, hogy nagyon sok magánegészségügyi szolgáltató fontosnak tartja ezt a célt, a társadalmi felelősségvállalást.”

Fontos célunk volt, hogy országosan elérhetőek legyenek a szolgáltatások, legyen az nőgyógyászati vizsgálat vagy ortopédiai vizsgálat, UH vagy bármilyen más képalkotó diagnosztika, esetleg labordiagnosztika. Ha az ország teljes egészét nem is fedjük le, de nagyon sok nagyobb és kisebb városban elérhetőek a vizsgálatok. Csak néhány helyszín, ahol magánklinika vagy magánrendelő működik és csatlakoztak a programhoz: Budapest mellett Sopron, Pécs, Székesfehérvár, Szeged, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Kecskemét. Arra is figyeltünk, hogy olyan városokban is jelen legyünk, ahol nagyobb számban élnek rászoruló családok. A fővárosi szolgáltatók aránya nyilván nagyobb, hiszen ide koncentrálódnak a magáncégek – nyilatkozta portálunknak Lancz Róbert, aki elmondta azt is, hogy a segítő civil szervezetek is nagyon jól lefedik az országot. Nélkülük nem valósulhatna meg a program, hiszen napi szinten kapcsolatban vannak az érintett családokkal, nagyon jól tudják, kinek lenne szüksége egy vizsgálatra, ki az, aki hónapok óta nem jut megfelelő ellátáshoz.

Ki kell hangsúlyozni, hogy nem szűréseket kínálunk, arra ott vannak a megfelelő népegészségügyi lehetőségek. A programban részt vevő szolgáltatók járóbeteg-ellátásokkal, így szakorvosi, diagnosztikai vizsgálatokkal segítenek, a szabad kapacitásaikat használják fel, tehát emiatt nem alakul ki várólista, nem maradnak el kezelések az adott magáncégnél. Tulajdonképpen az állami ellátás válláról vesszük le a terhet, hiszen azzal, hogy időben kézhez kapja a beteg a vizsgálatok eredményét, folytatódhat a kezelése, hamarabb megtörténik a gyógyulása. Azt is megtudtuk az egyesület elnökétől, hogy a felajánlás összértéke több mint nyolcvanmillió forint, éves szinten több ezer vizsgálatra van lehetőség, egy páciens esetében ez 3 térítésmentes alkalmat jelent. Havi szinten 5-10 vizsgálatot tudott vállalni egy-egy magáncég, így összesen havi szinten akár 300 alkalommal tudunk segíteni – tette hozzá Lancz Róbert.

Hogyan működik a PrimusCARE? A program keretében a részt vevő egészségügyi szolgáltatók havonta megadott mennyiségű vizsgálatot ajánlanak fel, amely lehet járóbeteg-, laboratóriumi vagy diagnosztikai ellátás. A jogosult családok kiválasztása civil szervezetek révén történik, amelyben a Bridge Budapest Edisonplatform Edison100 programja kapcsolódik be és segíti az összekapcsolódást az adott szervezetekkel. A lebonyolítást a Primus Egyesület pártoló tagja, a Teladoc rendszer támogatja, amely biztosítja, hogy a felajánlott vizsgálatok a legoptimálisabb módon jussanak el az érintettekhez. A jogosultak az egyesület honlapján, egy egyszerű online jelentkezési folyamaton keresztül vehetik igénybe az ellátásokat.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Tóth András, újságíró