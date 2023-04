A magyarok többsége szerint jó döntés a magán egészségbiztosítás

Nagyot fordult a világ az utóbbi években, ez pedig a magyarországi magán egészségügyi szférában is megmutatkozott. Az egyébként is leterhelt, állami intézményeket a világjárvány is jelentős mértékben megterhelte: a várakozási idők sokszorosukra nőttek, az alapellátás várakozási ideje órákra is kitolódott. Így nem meglepő, hogy egyre többen keresik a gyorsabb, alternatív ellátási lehetőséget hazánkban.

A hazai lakosság nagy része szerint igenis jó megoldás lehet a magán egészségbiztosítás, azonban sok kérdés övezi e témakört is.

Valóban gyorsabb és színvonalasabb a magánellátás?

A Generali januárban megjelent kutatása szerint már a hazai lakosság döntő többsége rendelkezik magán egészségbiztosítási csomaggal, köztük nagyobb arányban vannak a felsőfokú végzettségű fővárosiak, de sokak számára – a megkérdezettek 23 százalékának – pedig a munkáltatójuk köti a biztosítást. A kutatásban résztvevők szerint érdemes bármely életkorban magán egészségbiztosítást igényelni, hiszen bármikor és bárkivel történhet váratlan esemény vagy megbetegedés, amelyet magán úton valamivel könnyebb átvészelni. A felmérésből egyébként az is kiderült, hogy a magyarok többsége egyre elkötelezettebb híve a prevenciónak, a megkérdezettek több mint 20 százaléka kifejezetten a rendszeres szűrővizsgálatok miatt kötött magán egészségbiztosítást.

A hazai lakosság körében egyébként elég egyértelmű a magán ellátásról alkotott kép: a privát praxisok az állami rendszerrel szemben jobb megoldást nyújtanak. A válaszadók véleményéből egyértelműen látszik, hogy főként a szakszerűbb ellátás és a gyorsabb betegút az, amely miatt magán egészségügyi biztosítási csomagot választanak, és hajlandóak a felmerülő magánorvosi kiadásokra több pénzt áldozni.

Pontosan mit takar a magán egészségügyi ellátás?

A magán egészségügyi ellátás alapvetően olyan szolgáltatás, amelyet a magánszektorban nyújtanak, azaz nem az állami rendszer része. Az ilyen szolgáltatások jellemzője, hogy gyorsabb és személyre szabottabb ellátást kínálhatnak, de ez a legtöbb esetben magasabb árat is jelentet. Az ellátás keretében olyan egészségügyi szolgáltatások vehetők igénybe többek között, mint a járóbeteg-szakellátás, a sebészeti beavatkozások, a fogászat vagy a szemészet. A magán egészségbiztosítás választható az állami biztosítás kiegészítéseként. Ez jellemzően egy havi fix díj fizetése mellett történik, amely gyorsabb és könnyebb hozzáférést biztosít az egészségbiztosítókkal szerződésben álló magánklinikák orvosaihoz.

Az egészségbiztosítás egy másik fontos előnye, hogy nem kell időpontot foglalni. Egy rövid konzultációt követően a társaság a választott városban vagy a lakóhelyünkhöz minél közelebb lévő intézménybe foglal számunkra megfelelő időpontot, illetve tájékoztatást adnak a vizsgálat egyéb, további felmerülő költségeiről is.

Az egészségbiztosítás egészségpénztári ellátással is kombinálható

Magán egészségügyi ellátás esetén az egészségbiztosítás és az egészségpénztár kombinációja jó választás lehet. Ekkor az egészségpénztár számlájára befizetett összeget különböző egészségügyi célokra lehet felhasználni, a befizetett összegből évente legfeljebb 20 százalék adó-visszatérítés igényelhető. A két konstrukció kombinációja pedig a következőképp néz ki: az egészségpénztár és az adójóváírás révén összegyűjtött pénz akár egészségbiztosítási díjakra is felhasználható, de ahhoz, hogy a két szolgáltatást kombinálni lehessen, az egészségpénztárnak szerződést kell kötnie egy biztosítótársasággal.

(Forrás: Creditline)