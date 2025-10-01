Évekig várnál térd- vagy csípőprotézisre? Így juthatsz gyorsabban műtéthez

A térd- és csípőprotézis műtétekre gyakran akár évekig kell várni, miközben a betegek folyamatos fájdalommal élnek. A magánellátás gyorsabb megoldást kínál, de magas költsége miatt problémát jelenthet a finanszírozása. Milyen hitelt válasszunk, és miért?

Miért jelenthet gondot a várólista?

A térd- és csípőízületi betegségek világszerte a leggyakoribb mozgásszervi problémák közé tartoznak. Protézisre akkor van szükség, amikor az ízületi kopás, a porcfelszín sérülése vagy a folyamatos gyulladás olyan mértékűvé válik, hogy a mindennapi mozgás is fájdalmas, sőt sok esetben lehetetlenné válik.

A betegek számára a protézis beültetése gyakran az egyetlen esély arra, hogy megszűnjön a folyamatos fájdalom, és visszanyerjék a mozgásképességüket. Az állami egészségügyi rendszerben ezeknek a problémáknak egy része halasztható beavatkozásnak számít, ezért a betegnek a pontos diagnózistól és a lakóhelyétől függően akár évekig is várnia kell a műtétre.

Ezalatt a beteg tartós fájdalommal él, a mozgása tovább romolhat, a munkavégzés ellehetetlenülhet, idősebbeknél pedig nő az elesés és a mozgásképtelenség kockázata. Ez nem csak testi, de lelki és anyagi megterhelést is jelenthet.

A magánklinikák modern technológiával és magas szakmai felkészültséggel végzik a beavatkozásokat, és itt nem kell hónapokat várni a műtétre. Az ár azonban sokak számára meghaladja a megtakarításaikat, ezért gyakran hitel segítségével válik elérhetővé a beavatkozás.

Az egészség az egyik legfontosabb érték, ezért a kölcsön felvétele ebben az esetben kifejezetten racionális döntés lehet. Ugyanakkor nem mindegy, hogy milyen hitelt választunk, hiszen egy rossz döntés könnyen adósságcsapdához vezethet.

Mennyibe kerül a protézis műtét egy magánklinikán?

Egy ilyen beavatkozás ára számos tényezőtől függ. A végösszeg tartalmazza az implantátum díját, a műtét és az altatás költségét, a kórházi tartózkodást, illetve a kontrollvizsgálatokat és a rehabilitációt.

Ezek összege intézménytől és esettől függően változik, de jellemzően milliós nagyságrendű kiadással kell számolni. A pontos árról mindig érdemes részletes tájékoztatást kérni, és előre tisztázni, hogy az alapdíj pontosan mit foglal magában, illetve melyek a külön fizetendő tételek. Ezek lehetnek választható elemek, például egyágyas kórterem, speciális implantátum vagy extra vizitek. A magánklinikák korszerű eszközökkel dolgoznak, így a páciensek számára többféle opció is elérhető.

Hogyan finanszírozható a műtét?

A személyi hitel szabad felhasználású, fix kamatozású kölcsön, amely kifejezetten az ilyen kiadásokra nyújt megoldást. Az elérhető összeg banktól függően 300 ezer és 15 millió forint között mozog, a futamidő 1-8 évig terjedhet. A kölcsönhöz nincs szükség ingatlanfedezetre, sem adóstársra. A THM jelenleg 11-18 százalék között mozog.

A személyi kölcsön összege szabadon felhasználható, így nem csak a műtéti díjat, hanem a gyógyszereket, kontrollvizsgálatok árát és a gyógytornát is fedezheti. A bank felé nem kell igazolni a felhasználást.

A kölcsön igénylése gyors, akár teljes mértékben online is intézhető, és pozitív hitelbírálat esetén az igényelt összeg néhány napon belül rendelkezésre áll.

Mit kínálnak a bankok?

Az igényelhető hitel összege a jövedelem nagyságától függ. A személyi kölcsön esetében a megfelelő forrásból származó, stabil jövedelem elengedhetetlen, hiszen ez a kölcsön egyetlen fedezete. A bankok az öregségi nyugdíjat is elfogadják.

Ha a betegnek magasabb igazolt jövedelemre lenne szüksége, akkor adóstárs bevonására is van lehetőség, de hitelösszeget mindenképpen úgy válasszuk meg, hogy a törlesztés biztonságosan beleférjen a háztartás költségvetésébe. Jogszabály szerint a jövedelem 50-60 százaléknál jobban nem terhelhető, de a bankok ennél szigorúbbak is lehetnek.

A legtöbb bank kedvezőbb kamatot tud ajánlani, ha az ügyfél magasabb jövedelmet tud igazolni, illetve vállalja, hogy a banknál számlát nyit és oda rendszeres átutalást vállal.

Az Erste személyi kölcsön 3 millió forint összegben, 6 éves futamidő mellett igen kedvező, 10,76 százalékos THM mellett elérhető. Az igénylés teljes mértékben online is történhet, a kölcsönt pedig akár 3 napon belül megkaphatjuk.

Az UniCredit Bank személyi kölcsöne egyhavi törlesztőrészlet visszajár akció mellett elérhető, az online igénylésért pedig további 30 ezer forintot visszakaphat az ügyfél.

Az MBH Bank személyi kölcsöne időnyerő konstrukcióban is igényelhető, ahol az első három hónapban nem kell törlesztőrészleteket fizetni.

A MagNet Bank esetében különösen vonzó lehet a fenntartható működés és a közösségi szemlélet, ahol a bank ügyfelei takarékossági programokban vehetnek részt és egymás hitelcéljait is segíteni tudják.

Az OTP Bank személyi kölcsön ajánlata igen gyors ügyintézést ígér, amely különösen meglévő ügyfelek számára segíti a hiteligénylést. Az igénylés mindössze 15 perc, a folyósítás pedig akár egy órán belül is megtörténhet.

Egészégpénztárral csökkenthetők a költségek

Egészségügyi kiadásoknál érdemes kihasználni az egészségpénztár nyújtotta megtakarítási lehetőséget. Ez mindenki számára elérhető, aki fizet személyi jövedelemadót. Az egészségpénztári befizetések 20 százaléka, évente legfeljebb 150 ezer forint visszaigényelhető az adóból, ezzel csökkenthetők az egészségügyi kiadások.

A személyi kölcsön keretében felvett összeg egy részét érdemes befizetni az egészségpénztárba, és onnan költeni gyógyszerekre vagy vizsgálatokra. Az adóvisszatérítés maximuma évi 750 ezer forint befizetésével elérhető, de akár magasabb összeget is érdemes lehet befizetni a pénztárban elérhető hozam miatt. Ilyenkor érdemes olyan pénztárat választani, amely a 750 ezer forint befizetésnél már nem számít fel működési költséget. Ezt jelenleg az Új Pillér Egészségpénzár biztosítja.

(Szerző: Gergely Péter, pénzügyi szakértő)