Hogyan alakulnak a kórházi várólisták?

Szürkehályog-műtétre 54 nap az átlagos várakozási idő, csípőprotézisre pedig 129 napot ül tétlenül a beteg, amire ellátást kap. Mit okozhat ekkora várakozási idő a beteg egészségére, kilátásaira nézve? Mibe kerülne az érintettnek, ha ezeket a műtéteket magánklinikán végeztetné el?

A COVID kitörése előtt az OECD országok között viszonylag jól állt hazánk a várólisták tekintetében, bár akkor is heteket, akár hónapokat kellett várni egy-egy beavatkozásra, a járvány miatt azonban tovább nőtt az ellátatlan betegek száma, ez pedig nem tett jót a várólistáknak sem. Milliárdokat szánnak arra, hogy rövidebbé váljon a bejutási idő a műtétekre, de ez nem megy zökkenőmentesen. Miért? Mi az oka annak, hogy ekkora várakozási idők vannak, és mi a megoldás? Ezekre keressük a választ.

Ilyen is van: több száz napot várni egy műtétre

A NEAK adatai szerint 38 ellátástípusban vannak kórházi várólisták és több mint 40 ezer beteg ül tétlenül a nyolc leghosszabb műtéti várólistán:

Szürkehályog-műtét: átlagosan 54 nap, 12 470 beteg várakozik. A legtöbbet, átlagosan 321 napot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórházban kell várakozni, a legkevesebbet, 2 napot a Betegápoló Irgalmas Rendnél. Bővebben Szürke hályog - Amikor műtétre kerül a sor

(A felsorolt adok forrása: NEAK-adatbázis, március 22-én frissülve.)

Várólisták: okok és a hatásuk

A várólisták emelkedésének okai között egyértelműen ott található a szervezési elégtelenség, a kapacitások szűkössége és a humánerőforrás hiánya – a Magyar Kórházszövetség szerint. Az elmúlt években az 500 milliárdos keretből a várólista-csökkentési programra mintegy 17,5 milliárd forintot fordítottak, idén még nem történt jelentős előrelépés ebben sem. Ahhoz, hogy hatékony legyen a várólista-csökkentési program, első körben szükség lenne az ellátásszervezés reformjára és a teljesítményfinanszírozás bevezetésére – állítják a szakértők.

Arról is szót kell ejtenünk, hogy mit okoz a betegnek, ha heteket, akár hónapokat vár egy-egy beavatkozásra. A WEBBeteg.hu portálnak nyilatkozó debreceni háziorvos úgy véli, az adott betegségtől, annak lefolyásától, valamint a páciens állapotától függ, hogy mennyi időt várhat a műtétig. A hosszú időhúzás egyértelműen nem tesz jót a betegnek, akár egy csípőprotézis-beültetésről, akár egy epekőműtétről van szó, ugyanis romolhat a beteg állapota, nehezebben vészeli át a várakozással töltött napokat, lelkileg is megviseli ez az időszak, ráadásul majd a felépülési idő is hosszabb lehet.

Ezért mennek privátba a betegek!

A betegek döntő többsége, 70-80 százaléka csak a közellátást veszi igénybe, 4-9 százalékuk pedig a magánellátásba is elmegy, azok száma, akik csak magánorvoshoz járnak, egy százalékon áll – derül ki a NEAK adataiból. A privát szolgáltatást választók aránya ennél jóval magasabb lehet, mert nincs megbízható adat arról, hányan mennek éves szinten privát ellátóhoz, az egyes intézmények külön adnak tájékoztatást az éves betegforgalmukról.

Mi alapján választják a családok a magánklinikákat?

Döntő szempont a nem létező vagy csekély és tervezhető várakozási idő az egyes vizsgálatokra; a választható orvos, egyes bizalmi tényezők; türelmes személyzet, több figyelem; a kiszámíthatóság; kényelmi funkciók; és nem utolsósorban a tervezhető árak, ugyanis a legtöbb klinika honlapján ott vannak a frissített árak, így el tudjuk dönteni, belefér-e a költségvetésünkbe az adott műtét.

Több milliós műtétek

Amennyiben a hosszadalmas várólisták miatt úgy dönt a beteg, hogy magánkórházba megy, mélyen a zsebébe kell nyúlnia, ha például csípőprotézis-beültetésre van szüksége, ennek díja, van olyan magánklinika, ahol jelenleg több mint 2 millió forintba kerül, van már lehetőség OPS, azaz mozgásanalízis-alapú csípőprotézis-műtétre vagy akár egyedi gyártású csípőprotézis beültetésére is, ennek az ára 2,4 millió és 3,9 millió forint között mozog. Amennyiben szintén egyedi gyártású térdprotézisre vágyna a beteg, és ez meg is valósítható az esetében, 3,5 millió forintot kell kifizetnie.

Szerző: WEBBeteg

Tóth András, újságíró



