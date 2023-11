Sztárok, akik az egészségügyben dolgoztak

Több magyar költő és író is orvosként végzett eredetileg, és csak utána bontakoztak ki jobban a művészetekben. Ez ma már némileg ritkább, ám vannak olyan világsztárok, akik az orvosi iskolából léptek át a vörös szőnyegre.

Mayim Bialik

A The Big Bang Theory (magyarul Agymenők), sitcomban a színésznő egy neurobiológust formált meg. Érdekeség, hogy a való életben is hasonló pályán mozgott, ugyanis idegtudományból szerzett PhD fokozatot az UCLA-ban. Doktori disszertációja a hipotalamusz szabályozása és a Prader–Willi-szindróma kapcsolatáról szólt. Bár vonzotta az orvostudomány, viszont egy idő után úgy találta, hogy ez a terület túlságosan kaotikus, így visszatért a színészethez.

Dexter Holland- The Offspring

A híres punk-rock zenekar frontemberének neve pontosabban Bryan Keith „Dexter” Holland, PhD. Az énekes ugyanis a University of Southern California (USC) egyetemen diplomázott biológiából (BSC szinten) és mikrobiológiából (MSc szinten), doktorandusz volt mikrobiológiából, de az Offspring berobbanása után otthagyta az egyetemet, hogy a bandára tudjon fókuszálni. Ám mindig ki-kikacsintgatott az orvostudomány felé, így 2017 májusában végül megszerezte a PhD fokozatot molekuláris biológiából. Disszertációjának címe: Discovery of Mature MicroRNASequences within the Protein-Coding Regions of Global HIV-1 Genomes: Predictions of Novel Mechanisms for Viral Infection and Pathogenicity. Aki szeretné, az itt el is olvashatja.

Bonnie Hunt

Bonnie Hunt háta mögött olyan híres filmek szerepelnek, mint a Jumanji, a Beethoven-filmek, a Halálsoron, az Esőember, de mielőtt színésznő lett, ápolónőként dolgozott.

Noha fiatal kora óta hollywoodi berkekben mozgott, ám édesapja ragaszkodott hozzá, hogy stabil, lehetőleg egészségügyi karriert keressen, így az iskola elvégzése után Hunt évekig onkológiai ápolónőként dolgozott, ám később mégis belevetette magát a színészetbe.

Michael Crichton

A 2008-ban elhunyt Oscar- és Emmy-díjas író, forgatókönyvíró (aki producerként 1994-ben elindította a Vészhelyzet című világhírű sorozatot, s megírta az első három epizód forgatókönyvét) eredetileg a Harvard-on végzett orvosként, ám a Cambridge-ben oktató antropológus is volt. A nevéhez fűződik a számítógépes animáció alapja, a számítógépen létrehozott mozgókép (CGI) kidolgozása. Orvosként sokat publikált, és munkásságáról a következőket nyilatkozta: „Részben azért vonzott az orvostudomány, mert úgy gondoltam, hasznos munkát fogok végezni, segíteni fogok az embereknek – soha nem kell azon töprengenem, hogy érdemes-e a munka, amit végzek.”

Lisa Kudrow

A szőke színésznő a Jóbarátok Phoebe-jeként lopta be magát a szívünkbe és sokan nem is gondolnák, hogy a bolondos karakter helyett majdnem kutatóorvos lett. A színésznő édesapja orvos volt, és sokáig egyértelmű volt számára, hogy ő is erre a pályára lép. Poughkeepsie-ben végzett a Vassar College-ben, ahol biológiából doktori fokozatot szerzett. Utána idegtudományi pályát folytatott, és a diploma megszerzése után Kudrow visszatért Los Angelesbe, hogy kutatási pályára lépjen, és apjával együtt dolgozzon. A férfi fejfájás specialistaként dolgozott, és Kudrow együtt is működött vele egy tanulmányban, amely a féltekék dominanciáról és a fejfájás típusairól szólt. Emiatt neve továbbra is ott szerepel az NCBI honlapján.

