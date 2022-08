Újra Sziget, újra STD-szűrés

Két év kihagyás után visszatér a Sziget Fesztivál, és vele együtt az ingyenes és anonim STD-szűrés is. A gyorstesztes HIV-, hepatitis B-, C- és szifiliszszűrést a Sziget Civil Falujában végeztethetik el a fesztiválozók - a tesztelés körülbelül 20 percet vesz igénybe.

A Covid-járvány miatti kétéves kényszerszünet után a héten nemcsak a Sziget Fesztivál tér vissza, de az anonim HIV- és STD-szűrés is – minden fesztiválozó számára. Az idei Sziget Civil Falujában a – nemi úton terjedő betegségek tesztelésében rendkívüli tapasztalattal rendelkező – Pozitív Élet Alapítvány és a Magyar Dermatológiai Társulat (MDT) együttműködése teszi lehetővé a gyorstesztekkel végzett HIV, hepatitis B és C, illetve a szifilisz szűrését. Augusztus 10–15 között a szűrőállomásnál minden jelentkező ingyenesen és anonim módon tesztelhet. Az eredmény elkészítéséhez szükséges 20 percben a helyszínen dolgozó orvosok és egészségügyi dolgozók magyar, angol és német nyelven hasznos és kézzelfogható tanácsokat is adnak, illetve válaszolnak a fesztiválozók kérdéseire is.

A nemi úton terjedő betegségek szűrése és a témában jártas szakemberek jelenléte a könnyűzenei fesztiválokon továbbra is indokolt

Hiszen az évente diagnosztizált HIV-fertőzöttek kétharmada továbbra is a 40 évesnél fiatalabb korosztályból kerül ki. A kockázati csoportba tartozók, illetve a védekezés nélkül és több partnerrel is szexuális életet élők számára a HIV-szűrés legalább évente ajánlott. A koronavírus okozta világjárvány minden országban mérhetően visszavetette a nemi úton terjedő betegségek szűrését is. Tudható például, hogy az Egyesült Államokban a járvány első évében, 2020-ban már 50 százalékkal esett vissza a HIV-szűrések száma. A WHO adatai szerint Európában ugyanebben az évben körülbelül 1 millióval csökkent a HIV-tesztek száma, az európai országok többségében tavaly már 50 százalékkal kevesebb tesztet végeztek el, mint 2019-ben.

Magyarországon évente mintegy 200-250 embernél diagnosztizálják újonnan a HIV-fertőzést

Közülük sajnos minden ötödik ember már későn, a betegség AIDS-stádiumában kerül az ellátórendszerbe. Ugyancsak komoly probléma a hepatitis C, amely a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) becslése szerint szexuális úton is terjedő vírusos májgyulladásként 50 ezer embert érint Magyarországon. Az érintettek többsége nincs is tisztában azzal, hogy fertőzött lehet.

Akár a HIV-ről, akár a hepatitis C-ről van szó, elsődleges a korai diagnózis, mert míg a hepatitis esetében komoly májkárosodástól vagy akár májráktól óvhatja meg az érintetteket az időben elkezdett, és akár gyógyulásig tartó orvosi kezelés, a HIV esetében a modern terápiás megoldások teljes értékű és hosszú évtizedekig egészséges életet garantálhatnak, ha – akár napi egy tabletta szedésével – korai stádiumban kapja a fertőzött a szükséges ellátást.

Ma Magyarországon az olyan kiemelt és egyedi szűrési akciók mellett, mint a Sziget Fesztivál, minden megyében működik ingyenes és anonim szűrőállomás, Budapesten is várják a jelentkezőket 20 perc alatt elvégezhető gyorstesztekkel. Ezekhez sem regisztráció, sem előzetes bejelentkezés nem szükséges.

A nemi úton terjedő betegségek elleni leghatékonyabb védelmet – legyen szó HIV-ről, hepatitis C-ről vagy szifiliszről – a rendszeres gumióvszer-használat adhatja, hiszen betegségtől függően akár a szexuális érintkezések 90 százalékában is megakadályozhatja a betegségek átadását. Saját és környezetünk biztonságáért a tudatos óvszerhasználat mellett akkor tehetjük a legtöbbet, ha legalább évente részt veszünk STD-szűrésen. Például augusztus 10. és 15. között a Sziget Fesztivál Civil Falujában.

(PR-ego Kommunikációs Ügynökség - Készült a Magyar Dermatológiai Társulat közreműködésével)