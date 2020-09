Országos tisztifőorvos: egyre több embert kezelnek kórházban

Az utóbbi hetekben emelkedő tendenciát mutat a koronavírus-fertőzés miatt kórházban kezeltek száma - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília kiemelte: az új fertőzöttek napi száma tíz napja kiegyensúlyozottan alulról közelíti az ezret, a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépen levők száma azonban emelkedik. A hétfői adatok szerint 18 815 aktív esetet tartanak nyilván, közülük 693 embert ápolnak kórházban, és 44-en vannak lélegeztetőgépen. Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta: míg tavasszal jellemzően gócpontok alakultak ki, most közösségben terjed a koronavírus. A közösségi terjedést pedig a higiéniás szabályok szigorú betartásával lehet megelőzni - tette hozzá. Közölte, hogy nagy mértékben nőtt a PCR-vizsgálatok száma, amelyből hétfőig 697 473-at végeztek el.

Tájékoztatása szerint az operatív törzs 17 óvodában és 7 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 118 osztálynál és három iskolánál digitális munkarendet vezettek be. Elmondta azt is, hogy az oktatási intézmények felkészültek a testhőmérséklet-mérés október 1-jén történő bevezetésére. A kisebb intézmények számára érintésmentes hőmérőket, a nagyobb intézményeknek hőkapukat szereztek be, az eszközök kiszállítása kedden kezdődik.

A betegségből felgyógyultak egy része tartós fáradtságérzést tapasztal

Kérdésre válaszolva ismertette: ha a gyermek testhőmérséklete eléri a 37,8 Celsius fokot, rövid pihenő után megismétlik a mérést, és ha akkor is eléri a határértéket, azt javasolják, hogy hagyja el az iskolát. Erről a szülőt is értesíteni kell. Megjegyezte, hogy azért fogja meghatározni a hőmérsékleti értéket 37,8 Celsius fokban, mert több olyan, természetes helyzet van, amikor a testhőmérséklet betegség nélkül is megemelkedik, például a hormonális ciklus okán vagy testmozgás esetén.

További kérdésre válaszolva Müller Cecília azt mondta, a fertőzés sok releváns tünete között a láz alapvető, a betegek több mint 90 százalékánál jelen van. Ha a gyermek testhőmérséklete ismételt mérés után is eléri 37,8 Celsius fokot, még nem biztos, hogy koronavírusos megbetegedésről van szó, de az biztos, hogy őt a közösségből ki kell vonni - jegyezte meg. A tisztifőorvos szintén kérdésre felhívta a figyelmet arra, hogy egyéni felelőssége mindazoknak, akiknél a háziorvos a fertőzés gyanúja miatt mintavételt rendel el, hogy attól fogva ne menjen közösségbe. Amíg a vizsgálatnak nincs eredménye, fokozott óvatosságra kérte a családtagokat is.

Közlése szerint a szociális intézmények lakói két negatív PCR-teszttel kerülhetnek vissza egészségügyi intézményekből az otthonokba, ez azonban nem vonatkozik arra az esetre, ha csak ambuláns vizsgálaton vettek részt.

Beszélt arról is: a betegségből felgyógyultak egy része tartós fáradtságérzést tapasztal. Őket rehabilitációs tervvel kell segíteni régi egészségi állapotuk helyreállításában, vitaminok, különösen a D-vitamin szedését, a mozgás kiegyensúlyozott, lassú bevezetését, légző tornákat és - ha szükséges - pszichés támogatást javasolnak számukra.

