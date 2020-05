Elindul a magyar fejlesztésű lélegeztetőgép gyártása

Elindul a magyarországi lélegeztetőgép-gyártás. A koronavírus-járvány rámutatott a magyar lélegeztetőgép-gyártás hiányára. Ahogy az az egész járvány alatt látható volt a világ számos országában a megfelelő számú lélegeztetőgép hiánya okozta a legnagyobb problémát és vezetett sok halálesethez.

Az Operatív Törzs utasítására a külföldi lélegeztetőgépek beszerzése mellett hetekkel ezelőtt megkezdődött egy hazai lélegeztetőgép fejlesztése és a gyártáshoz szükséges üzemcsarnok kialakítása. A lélegeztetőgép prototípusát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem készítette el, a gyártás feltételeit pedig egy állami vállalat, a BM Heros Zrt. teremtette meg.

Az összehangolt kormányzati munkának köszönhetően tehát magyar fejlesztésű lélegeztetőgépet, magyar üzemcsarnokban, magyar emberek munkájával fognak előállítani. A speciális higiéniai és biztonsági feltételeket igénylő üzemcsarnokot öt hét alatt, mintegy 100 millió forintból alakították ki. A tervezett gyártási kapacitás napi 10 darab lélegeztetőkészülék.Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter, Pintér Sándor belügyminiszter és Palkovics László innovációs és technológiai miniszter gyártási üzemcsarnokot. Palkovics László mérföldkőnek nevezte, hogy Magyarországon elindult a BME fejlesztette lélegeztetőgép gyártása, mert ezáltal - mint mondta - csökkent az ország kiszolgáltatottsága. A koronavírus-járvány elején ugyanis külföldről kellett vásárolni a lélegeztetőgépeket - emlékeztetett.

Kiváló teljesítmény - tette hozzá -, hogy két hónap alatt olyan eszköz készült el, amely alkalmazható a betegek kezelésében. A miniszter beszélt arról is, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium jelenleg 24 koronavírussal kapcsolatos projektet finanszíroz hárommilliárd forint értékben. Hamarosan létrejön egy nemzeti laboratórium is, amelyben vírusokkal foglalkoznak majd a szakemberek - tette hozzá.

Kásler Miklós kiemelte, hogy a lélegeztetőgép világszínvonalú, mindent tud, amit az eddigi gépek, az elektronikája pedig további funkciók kiépítését is lehetővé teszi.

Magyarországon jelenleg elegendő a lélegeztetőgépek száma

De nem lehet tudni, hogyan alakul a járványhelyzet a jövőben - mondta.Hozzátette, hogy sok országgal ellentétben a magyar kormány időben, megfelelő intézkedéseket hozott a járvány elleni védekezésért, ez látszik a fertőzöttek és a halottak számán is.A BM Heros Zrt. állami tulajdonú részvénytársaság. A vállalatot a belügyminiszter alapította 2001-ben a minisztériumhoz tartozó szervezetek, intézmények üzemeltetésében lévő gépjárművek és technikai eszközök szakszerű és folyamatos javítása, szervizelése, karbantartása biztosítása érdekében. A vállalat jelentős mérnöki, fejlesztői és gyártási tapasztalatokkal rendelkezik. Többek között tűzoltó- és mentőautók is készülnek itt. A most kialakított 450 nm-es üzemrészben lélegeztetőgépeket fognak gyártani. Az elkészült gépeket helyben tesztelik. A gépeket egy órán keresztül, műtüdővel járatják.

A készülék komplexitása megköveteli, hogy a gyártási folyamat során a mechanikai, az elektronikai és a pneumatikus részrendszerek illesztése, együttműködése hibamentes legyen. A sorozatgyártás időszakában 17 fő dolgozik majd az üzemcsarnokban. Az állvány és a gépház gyártását kilenc fő végzi. Az összeszerelő üzem megfelel a legszigorúbb higiéniai és biztonsági előírásoknak, hogy a lélegeztetőgépek gyártása minden szempontból biztonságosan történjen. A szerelőtérbe csak szűrt levegő kerül, az eszközbe szennyeződés a levegő közvetítésével sem juthat be. Folyamatos a zsír- és olajmentes munkatér fertőtlenítése, a páratartalom minimális. A munkatérbe a személyek, az eszközök és a berendezések ki- és beléptetése zsilipajtón keresztül történik.

A főbejárathoz egy elősátor csatlakozik, ahol a dolgozók felveszik az egyéni védőöltözéküket – a munkavédelmi kapucnis overált, a cipővédő lábzsákot, a szájmaszkot, a védőszemüveget és a kesztyűt.Magyarország hosszú távú ellátásához az Innovációs és Technológiai Minisztérium jelenleg három lélegeztetőgép-fejlesztési projektet is támogat. A készülő lélegeztetőgép típusoknak fontos szerepe lehet a koronavírus-terápia egyes fázisaiban.

A légzőtámogatásra alkalmas további készülékek fejlesztése jelenleg a Semmelweis Egyetem – Femtonics Kft. – 77 Elektronikai Kft. – PTE 3D Központ együttműködésében és az Óbudai Egyetemen folyik. Valamennyi fejlesztőcsapat esetén szerteágazó szakterületek kutatóinak kell együttműködve, egymással párhuzamosan végezni kutató-fejlesztő tevékenységüket annak érdekében, hogy az elkészülő légzőkészülékek magas üzembiztonság mellett terápiás helyzetben is mihamarabb alkalmazhatóvá váljanak. A prototípusok elkészülte után az orvosszakmai hitelesítés és a klinikai vizsgálatok szakaszába lépnek fejlesztések.

A lélegeztetőgépek jelentősége a koronavírus-járványban

A koronavírus-fertőzés egyik legsúlyosabb következménye a légzési elégtelenség. A kritikus állapotban lévő betegek akár több hétig is lélegeztetőgépre kerülnek, és sokuk sajnos meg is hal, bár a magyar orvosok által is már alkalmazott innovatív terápiáknak köszönhetően sok beteget Magyarországon is sikerült levenni a lélegeztetőgépről, és meggyógyultak.

A sikeres védekezésnek köszönhetően hazánkban sikerült elkerülni a járvány berobbanását, a tömeges megbetegedéseket, a több ezres haláleseteket és azt, hogy több ezer ember kerüljön lélegeztetőgépre. Az elmúlt hetekben még a járvány tetőzésekor is csak 50-60 körül volt a lélgeztetőgépen lévő betegek száma, ez az elmúlt napokban már 30 alá csökkent. Ugyanakkor a járványveszély nem múlt el, az sem zárható ki, hogy a járvány második hullámban is visszatér, ezért fontos a felkészülés.

A kifejlesztett lélegeztetőgép

A „normál” gépi lélegeztetésnek vannak mellékhatásai, amelyeket csak akkor lehet minimalizálni, ha a lélegezető készülék nagyon „okos” és nagyon jól reagál a beteg minden igényére és azokat maximálisan kiszolgálja. A fejlesztésnél ezek a szempontok mind érvényesültek és végül egy olyan lélegeztetőgép készült, amely vezérlését tekintve kétfajta variációban működik, amely minden tekintetben versenyképes a mai legkorszerűbb gépekkel, sőt olyan speciális programozási lehetőségek érhetőek el rajta, amelyek az adott beteghez, az adott terapeutának a legfinomabb változtatásait is létrehozzák.

Az új fejlesztésű lélegeztetőgép a betegek kontrollált lélegeztetésén kívül alkalmas a betegek részleges légzéstámogatására is, közben maximálisan megőrzi a betegek saját légzési aktivitását és ezzel tudják megelőzni azt, hogy a beteg kvázi elfelejtsen levegőt venni, az izmai inaktívvá váljanak. Külön lehet vezérelni a belégzést és a kilégzést, széles határok között lehet beállítani a be- és kilégzési ingereket és minden olyan variáció megvalósítható, amely a lélegeztetés változtatásával lehetséges. A készüléknek rendkívül finom a vezérlése és a szoftvere, így bármilyen lélegeztetési programnak a megvalósítására alkalmas, olyan programokat is meg tud valósítani, amely egy adott beteg testreszabott ellátásához szükségesek.

Lehetséges többszintű platónyomás beállítása, többszintű peep beállítása, ezek olyan variációk, amelyek a mai, hagyományosan ismert lélegeztetőgépeken nincsenek, de természetesen a készülék az összes, jelenleg szokványos lélegezetési módnak a teljesítésére is alkalmas. A gépet fizikailag úgy alakították ki, hogy a készüléken és annak állványán úgynevezett „medikai” sín van, a kiegészítő berendezéseknek, pl. szívórendszereknek a rögzítésre, a gép állványába pedig integráltak egy olyan infúzióállványt, amire a különböző szintű riasztások hang és fényjelzése található ezen az állványon van a nővér által működtethető segélykérő riasztókapcsoló is.

A készülékhez nem kell specifikus légzőkört használni, a szokványos, takarékos, olcsón beszerezhető légzőkörökkel működtethető. A gépen egy olyan üzemmódot is létrehoztak, amely eddig nem létezett: garantálja légzéstérfogatot, a légúti nyomások minimalizálásával az áramlási görbe optimalizálásával.

(koronavirus.gov.hu)