Jelentős ftalátszennyezést talált műanyag termékekben az NNGYK

NNGYK
megjelent:

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) laboratóriumi vizsgálatai több műanyag termék esetében is a megengedett határértéket jelentősen meghaladó ftaláttartalmat mutatott ki.

A vizsgálatokat az NNGYK a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) együttműködésével, célzott ellenőrzési kampány keretében végezte. A közös program célja, hogy felhívja a figyelmet az Európai Unión kívülről – jellemzően kelet-ázsiai online piactereken keresztül – érkező termékek lehetséges egészségügyi kockázataira. A kampány során összesen 100 terméket vizsgáltak, hatóságonként 50–50 darabot.

Az NNGYK laboratóriuma a kampány utolsó szakaszában 10 különböző műanyag termék ftaláttartalmát vizsgálta, köztük asztalterítőt, PVC-padlóburkolatot, nyakba akasztható vízi pénztárcát, kádkilépőt, cipővédőt és műanyag akváriumcsövet. A mérések fókuszában a legveszélyesebb és a műanyag termékekben leggyakrabban előforduló ftalátfajták álltak, köztük a dibutil-ftalát (DBP), a di-(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) és a benzil-butil-ftalát (BBP).

Miért veszélyesek a ftalátok?

A ftalátokat műanyagok lágyítására használják, vagyis ezek az anyagok teszik a termékeket rugalmasabbá és hajlékonyabbá. Egyes ftalátok azonban károsíthatják az emberi egészséget: különösen a hormonrendszerre, a termékenységre és a magzati fejlődésre gyakorolt hatásaik miatt veszélyesek. Az Európai Unióban a DBP, a DEHP és a BBP esetében nem hozható forgalomba olyan lágyított műanyagból készült termék, amely 0,1%-nál nagyobb mennyiségben tartalmaz ftalátokat.

A ftalátok veszélyességét tovább növeli, hogy ezek az anyagok nem kötődnek stabilan a műanyag szerkezetéhez, így különböző módokon bekerülhetnek a szervezetbe. Többek között táplálékkal – például műanyag csomagolóanyagokból történő kioldódás révén –, belélegzéssel – a beltéri levegőben és a háziporban jelen lévő ftalátrészecskék formájában –, valamint bőrön át – közvetlen érintkezés útján is.

Ne vásároljunk ismeretlen eredetű terméket!

A vizsgálatok eredményei alapján 10 termékből 4 esetben mértek határérték feletti koncentrációt. A legsúlyosabb eset egy cipővédőnél fordult elő: ebben a termékben a DBP-tartalom 22,6%, a DEHP-tartalom 3,7% volt. Ez a jogszabályban meghatározott 0,1%-os határértéket DBP esetében 226-szorosan, DEHP esetében pedig 37-szeresen haladta meg.

Az Európai Unió szigorú előírásokat támaszt a forgalomba hozott műanyag termékekkel szemben, amelyek célja elsősorban a gyermekek védelme. Az NNGYK arra hívja fel a figyelmet, hogy a megbízható, ellenőrzött forrásból származó termékek vásárlásával ezek a kockázatok nagyrészt elkerülhetők – az irreálisan olcsó, ismeretlen eredetű termékek ugyanis gyakran nem felelnek meg az uniós biztonsági követelményeknek.

(NNGYK)

Frissítve: 2026.05.28. 16:28, Megjelent: 2026.05.28. 16:28
Nem mesterséges intelligencia által készített tartalom. ✓
Címkék: Műanyag téma, Ftalát téma

Alkoholfogyasztás
Alkoholfogyasztás

Szellemi leépüléshez is vezet.
Gyermekek
Gyermekek

Mi az a fogzománc-hypoplasia?
A mikroműanyagok egyre nagyobb mennyiségben halmozódhatnak fel az agyban
A mikroműanyagok egyre nagyobb mennyiségben halmozódhatnak fel az agyban WEBBeteg - Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító
Mikroműanyagok és táplálkozás
Káros vegyi anyagok a környezetünkben és ételeinben
Káros vegyi anyagok a környezetünkben és ételeinben WEBBeteg - Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta
Biszfenol A (BPA) és kockázatai
Biszfenol A (BPA) és kockázatai WEBBeteg - Dr. Sztankovics Dániel, biológus
Csapvíz kontra ásványvíz - Melyiket válasszuk?
Csapvíz kontra ásványvíz - Melyiket válasszuk? DRportal
A PET-palack többszöri használata kockázatokat rejthet
A PET-palack többszöri használata kockázatokat rejthet WEBBeteg - Dr. Csuth Ágnes, családorvos