Valóban alkoholmentes-e az alkoholmentes sör?

Azoknak, akik valami miatt nem fogyaszthatnak alkoholt, rendelkezésre áll az alkoholmentes sör, a dobozán jól láthatóan fel is tüntetik: 0 vagy 0,0% alkohol. De valóban alkoholmentesek-e ezek az italok?

A sör és a sörgyártás folyamata több ezer éves múltra tekint vissza. A kezdetleges sörfajtákból (az ókori Egyiptomban és Babilóniában) hiányzott egy fontos összetevő a komló, melyet később már Európában a szerzetesek által készített ital már tartalmazta. Hazánkban az utóbbi években már sörből fogyasztunk nagyobb mennyiséget (2019-ben a 15 éves vagy annál idősebb magyarok heti átlagos sörfogyasztása 2,6 liter volt a KSH adatai szerint). Az itthoni kínálatot a reneszánszukat élő kisüzemi, és kézműves termékeket gyártó sörfőzdék színesítik.

És, hogy azoknak se kelljen lemondani róla, akik valami miatt nem fogyaszthatnak alkoholt, ott az alkoholmentes sör. Az uniós jogszabályok szerint az alkoholmentes sörök legfeljebb 0,5% alkoholt tartalmazhatnak, erről pedig nem mondható, hogy semmi. Bár nem tűnik soknak, egy fél literes fémdobozos sörnek akár 2,25 ml is lehet az alkoholtartalma. Az alkoholmentes sör képes a biztonság illúzióját kelteni, sok felnőtt embernek nehéz megállni egy doboz, akár alkoholmentes sörnél is, és az egyiket követi a második, majd a harmadik. Gyakorlatilag gyümölcsös ízű üdítőitalként fogyasztják. Figyelembe véve, hogy ez az ital is tartalmaz etanolt, ennek is lesz hatása a szervezetre.

Hirdetés

Az alkoholmentes sörnek is lehetnek hatásai az egészségünkre

Hogy az alkohol mennyisége ilyen alacsony legyen, az alkoholmentes sör az elkészítési módjában is különbözik a hagyományos sörtől, és emiatt ízében is. Az alkoholmennyiség csökkentésének módja: az erjedési folyamat leállítása, illetve az alkohol elpárologtatása. Mindezek ellenére a sörélesztő valamennyi alkoholt termel. Az erjedéshez szükséges cukor egy része az eljárás során benne marad a sörben, ennek következtében elfogyasztása után meredeken megemelkedik a vércukorszint. Ebből pedig egyenesen következik, hogy ugyanúgy nem ajánlható cukorbetegeknek, mint a normál alkohol tartalmú sör, hiszen háromszor-hétszer annyi cukrot is tartalmazhat. A magas cukortartalom egészségeseknél is elhízáshoz vezethet, amikor hazánkban az elhízás emellett is komoly egészségügyi probléma.

Az alkoholmentes sör fogyasztása alkoholfüggőségi szempontból is kockázatos lehet, mivel csökkentheti az alkoholfogyasztás ingerküszöbét. Ez különösen fiataloknál veszélyes, ha rendszeres fogyasztói, könnyebben hozzá szokhatnak a normál alkoholtartalmú sörök fogyasztásához. Ezt segíti az alkoholmentes sörök gyümölcsös ízesítése, ezután könnyebb megszokni a rendes sör kesernyés ízét. A kamaszkorúak tulajdonsága, hogy szeretnék a felnőtteket utánozni. Ennek egyik módja lehet társaságban alkoholmentes sört inni. Innét pedig már csak egy lépcső később az alkohol tartalmú sörök kesernyés ízének megszokása, és később más alkoholos italok sokszor mérték nélküli fogyasztása. Sajnos hazánkban így is magas az alkoholisták száma.

Sokan azért részesítik előnyben az alkoholmentes sört, mert fogyasztásakor is nyugodtan a volán mögé ülhetnek, a szonda nem mutatja ki. Mivel erről még felmérés nem készült, és minden ember szervezete más-más idő alatt bontja le az alkoholt, fontos, hogy mennyit fogyasztott, mit és mennyit evett, a sör ivójának neme, kora, testsúlya, általános egészségi állapota, mind-mind tényező. Ráadásul - csak külföldi ellenőrzéseken - amikor az alkoholmentes sörök alkoholtartalmát vizsgálták, az adott határértéknél magasabbakat is találtak.

A száraz alkoholistáknak, gyermekeknek, terhes és szoptató nőknek ugyanúgy kerülniük kell az alkoholmentes sört, mint az alkoholt tartalmazót!

Így fogyasszuk!

Az alkoholmentes sör jó alternatíva a sokféle választható sörök palettáján, ha tudatosan és mértékkel fogyasztjuk. Fontos, hogy ismerjük az összetevőit (legyünk tudatos vásárlók, olvassuk el a címkéjét!) és a lehetséges egészségügyi hatásokat. Így biztonságosan lehet fogyasztani ezt az italt, elkerülve a nem kívánt mellékhatásokat.

Az alkoholmentes sör fogyasztásának megvan a helye: az egészséges életvitelű emberek nem rendszeresen szomjoltásra fogyasztják, de utóbbi célra maradjunk továbbra is az igazán szomjoltó, szervezetünk számára pótolhatatlan víznél.

Tovább A sörfogyasztás hatásai - Mik a tudományos bizonyítékok?

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész