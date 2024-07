Több ezer egészségügyi dolgozó mozdult meg az országban

23 millió percnyi mozgás, 3270 résztvevő, 195 ezer megmászott lépcsőfok és 590 ezer liter elfogyasztott víz – csupán néhány adat a Magyar Kórházszövetség által szervezett 100 nap az egészségedért! Országos Kórházi Egészségkihívás Program nemrég zárult eredményéből.

10 csapat 50 kórházi dolgozója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket Semmelweis-napon. A Belügyminisztérium által támogatott kezdeményezés Magyarországon először valósított meg ekkora szintű egészségfejlesztési akcióprogramot! A Bethesda Gyermekkórház 33 csapattal vett részt a kihívásban.

Az Országos Kórházi Egészségkihívás Program során megvalósuló kezdeményezés március 15-én startolt és 100 napon át tartott. Az egyedülálló, egész országra kiterjedő program nem titkolt célja volt, hogy felhívja a kórházi dolgozók egészségének fontosságára a figyelmet, és aktivitásaival ösztönözze őket a kis változásokkal járó egészséges életmódra. A program emellett kiemelt figyelmet fordított a környezettudatosságra, valamint a táplálkozás, fizikai aktivitás, mentális egészség területekre is.

A kórházi dolgozók 5 fős csapatokban jelentkezhettek a programra

Egyéni és csapat szinten kaptak egy-egy téma mentén felépített, heti rendszerességgel teljesítendő, az egészségüket támogató kihívásokat, feladatokat. Ezenkívül a regisztrációkor 7 témakörben meghirdetett állandó kihívásokban is részt vehettek. A heti feladatok teljesítését a program weboldalán tematikus cikkek, valamint egy, a sikerek, jó gyakorlatok megosztására szolgáló közösségi hírfolyam is segítette. Utóbbi arra is lehetőséget adott, hogy megismerjék egymást a résztvevők és erősítsék a hazai kórházak közötti kapcsolódást.

„Rengeteg kihívással nézünk szembe nap mint nap a magyar kórházakban, ezek közül kiemelkedik az egészségügyi dolgozók magas mentális és fizikai egészségkockázata. Márpedig egészséges gyógyítók nélkül nem lehetséges a gyógyítás. Ezért is állt élére a Magyar Kórházszövetség az Országos Egészségkihívás szakmai megvalósításának – ennél fontosabb üzenetünk nem is lehetne Semmelweis-napon!” – hangsúlyozta Dr. Velkey György János, a Magyar Kórházszövetség elnöke a díjátadót követően.

A Magyar Kórházszövetség 2023 novemberétől indította el az Országos Kórházi Egészségfejlesztő Programot annak érdekében, hogy a magyarországi kórházakat ösztönözze az egészségfejlesztési tevekénység végzésére, fejlessze és támogassa a kórházi dolgozók egészségét, a kórházakat egészséget támogató szintérré formálja és elősegítse a lakossági- és betegedukációt. Ennek a programnak az egyik hangsúlyos eleme a most zárult 100 napos Országos Kórházi Egészségkihívás.

„A feladatok összeállításánál fontos szempont volt, hogy jelentős munkaterhek mellett is teljesíthetőek legyenek, illetve a különböző korosztályba tartozó, eltérő kórházi munkát végző dolgozók adottságait/lehetőségeit is figyelembe vegyük. Szemléletformáló, közösségépítő, valamint a dolgozói jóllétet támogató kihívásokat terveztünk” – részletezte a programot Dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa, a Bethesda Gyermekkórház prevenciós igazgatója, a program szakmai vezetője.

A kihívásban 71 intézményből 654 csapat 3270 kórházi dolgozóval vett részt. A regisztrált adatok alapján a kórházi dolgozók összesen 15 486 036 percet töltöttek mérsékelt-közepes intenzitású sporttevékenységgel, és 7 472 278 percnyi magas intenzitású sporttevékenységet végeztek. Egyéni kihívásként 2260 fő választotta a vízivást, 1112 fő a lépcsőzést, 745 fő a kerékpározást és 1987 fő a gyaloglást. 140 fő pedig azt vállalta, leszokik a dohányzásról, közülük 9-en valóban végleg fel is hagytak a káros szokásukkal.

A győztes csapatok:

Kék madár (Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház) Radium Girls (Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház) Majd holnap! (Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet) FüredRe-HAB (Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház) Trombocicák (Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet) Mentavitál (Debreceni Egyetem Klinikai Központ) VAC tyúkok (Bajai Szent Rókus Kórház) 60-i krónikuSHOCK (Hatvani Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet) Pontgyilkosok (Balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet) Hatvani Csoda Csapat (Hatvani Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet)

A győztes csapatok díjazását támogatta a PHOENIX Pharma Zrt.

„Nagyszerű kezdeményezésnek tartjuk és örömmel támogattuk a Magyar Kórházszövetség Egészségkihívás programját. A PHOENIX Pharma a hazai gyógyszerellátási rendszer meghatározó szereplőjeként felelősséget érez nemcsak a betegellátás fejlesztése, hanem a mentális és fizikai egészség megőrzésének támogatásában is. A program támogatásával szeretnénk elismerésünket és köszönetünket kifejezni a kórházi dolgozók áldozatos munkájáért” – tette hozzá Kaló Tamás, a PHOENIX Pharma Zrt. vezérigazgatója.

(Bethesda Gyermekkórház)