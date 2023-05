Miért korog a gyomrunk, ha éhesek vagyunk?

Ha éhesek vagyunk, az üres gyomrunk nagyon hamar hallhatóan, sőt akár harsányan jelzi ezt. De vajon miért, és mi történik közben?

Az elfogyasztott táplálék a nyelőcsövünkön keresztül jut a gyomrunkba, ahol a gyomornedvvel keveredve pépes állagúvá válik. Ennek érdekébe a gyomor erőteljes simaizomzata rendszeresen átmozgatja a tartalmát. A gyomornedv vizet, nyálkát, gyomorsavat és fehérjebontó enzimet (pepszin) tartalmaz.

A részben emésztett táplálék összetételétől függően 1-4 órát tölt a gyomorban, majd a gyomorkapun (pylorus) keresztül a vékonybél első szakaszába, a patkóbélbe (duodenum) jut. Ha a gyomrunk üres, a gyomor akkor is összehúzódik, bár nem olyan gyakorisággal, mint mikor táplálék van benne, azonban ilyenkor a gyomorkapun keresztül némi gyomornedv mellett csak levegőt présel a patkóbélbe. Ez nem megy nesztelenül, ilyenkor korog a gyomor. A gyomorkorgás egy általában jól hallható, morgó hang gyomor-, illetve hastájékon. Bár azt mondjuk, hogy a gyomrunk korog, ezek a hangok nemcsak a gyomorból jöhetnek, hanem a vékonybélből is.

Enterális idegrendszer (bélidegrendszer)

A gyomor-bél traktus is rendelkezik egy saját, önálló idegrendszerrel, az úgynevezett enterális idegrendszerrel, mely a központi idegrendszerrel együtt szabályozza a perisztaltikát, vagyis az emésztőrendszer jellegzetes mozgását: a tápcsatorna simaizmainak összehúzódásait és elernyedéseit. Ezek a jellegzetes mozgások hanggal járnak abban az estben is, ha étel van a tápcsatornában, csak többnyire ezek rendkívül halkak, nem is hallhatóak, mivel az emésztésben lévő táplálék tompítja a hanghatásokat. A falattal lenyelt levegő vagy az emésztésből származó gázok belekben való haladása is hallható hangokat kelthet, ám ezek kissé eltérnek a jellegzetes gyomorkorgástól.

Összegezve tehát a gyomorkorgás teljesen természetes jelenség.

Ellentétben a puffadással és fokozott bélgázképződéssel, amik betegségek, illetve helytelen életmód velejárói is lehetnek, tehát ezek jelentkezésekor orvoshoz kell fordulni!

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Warum knurrt der Magen bei Hunger? (gesundheit.de)