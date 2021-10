A babakori ferde fejtartásról

Az egyik leggyakoribb csecsemőkori probléma, amikor a baba ferdén tartja a fejét. Mit érdemes erről tudni? Hogyan alakulhat ki? Milyen következményekkel járhat? Hogyan tud a szülő segíteni a gyermeknek? Milyen gyakran érdemes elmenni szakemberhez?

Sokak talán nem szeretnék a piciket nagyon hamar elkezdeni fejleszteni, mert biztos rossz nekik, hiszen sírnak, lehet, hogy fájdalmas is a terápia. Csecsemők kezelése sajnos a legtöbb esetben sírással jár, azonban bizonyos esetekben nagyon fontos a korai terápia megkezdése, hogy ne legyenek későbbi következmények.

A sírás oka, legtöbb esetben nem a fájdalom, inkább az, hogy megzavarjuk a napirendjüket, éppen éhesek, álmosak, fáj a foguk, pocakjuk. Van azonban olyan is mikor valóban fájdalommal élik a babák a mindennapjaikat. Ők nem tudják testbeszéddel megmutatni nekünk, mi fáj, mekkora kiterjedésben, és elmondani, hogy hogyan, csak sírással jelzik felénk. Szükség esetén érdemes napirendszerűen beépíteni a mindennapokba a mozgásterápiát, hiszen ezáltal hozzászoknak, és egy idő után már élvezni is fogják.

Vannak olyan esetek is, amikor pár alkalmas kezelésre van szükség és nem kell egy nagyon hosszadalmas megterhelő terápiára gondolni, és ezzel a pár alkalommal is rengeteget tudunk a piciknek segíteni.

Hirdetés

A baba ferde fejtartása, ferdenyaktartás hátterében állhat több tényező is. Lehet lágyrész (izom, kötőszövet) eredetű, illetve okozhatja az I. nyakcsigolya (atlas) blokkja.

Hogy jöhet létre egy ilyen panasz?

Sok esetben a pocakban való téraránytalanság miatt alakul ki a ferde fejtartás, azonban bizonyos esetekben sérülés következik be szülés közben a baba fejbiccentő (m. sternocleidomastoideus) izmában. Nem minden esetben kell sérülés hozzá, csak gondoljunk a szülés során létrejövő erőhatásokra. Megfelelő születéskor a baba buksija jön először a világra. Amint a feje kint van, ahogy világra segítik, a fejénél fogva egy nagy húzóerő jön létre, mely a nyaki gerincen, illetve a koponyán, de akár a lapockatájékon is okozhat különféle disztorziókat. Kutatások bizonyították, hogy az atlas blokkja a császáros babák 80%-ánál kialakul sajnos.

Ha van lágyrész sérülés, tapintható akár egy heges csomós terület a fejbiccentő izom hasában. Mi azt látjuk, hogy a baba a sérült izommal megegyező irányba billenti le a buksiját és ellentétes irányba fordítja. Amikor atlas blokk van, egyik irányba nem szívesen forgatja a gyermek a fejét, illetve ha mi forgatjuk is akadozik a mozgás. Olyan is előfordul, hogy el sem tudom vinni a fejét a mozgáspálya végéig. Ez az aszimmetria előbb-utóbb feltűnik a szülőknek/védőnőnek.

Milyen problémákat okozhat később a ferde fejtartás?

A baba folyamatosan egy irányba tekint, az egyik odalára gyakrabban fekszik. Ezen az oldalon egy nagyobb nyomás éri a koponyáját, mely ennek következtében ellapul. A koponyacsontok előre tolódnak, majd előre tolják az arckoponyát és létrejön egy aszimmetrikus koponya (plagiocephalia). Az I-es nyakcsigolya ízületi felszínei elfordulnak, a koponya a gerincen egy rotációs (elfordult) helyzetben ül. A test korrigálja, a csigolyák követik az I. nyakcsigolya rotációját, tovább rotálódnak, majd gerincferdülést eredményeznek.

Továbbá állkapocs ízületi érintettség is előfordulhat, és egy nem megfelelő harapási minta jöhet létre. Az állkapocs mellett deformálódik a fül is, a hallócsontok is eltolódnak, és kialakulhat hallás zavar. A gyermek fejfájós lehet, hiszen csavarodik és tolódik el az egész intracraniális (koponyán belüli) membrán rendszer. Zavart szenvedhetnek a szemek, illetve elcsavarodhatnak a felső légutak. Amerre néz a baba, azt a kezét többet használja majd, kialakul egy kedvenc oldala.

A fejtartási aszimmetriából adódóan a mozgásfejlődési mérföldkövek során (buksiemelés, alkar-tenyértámasz, forgás hátról hasra, hasról hátra, kúszás, mászás, ülés, járás) is aszimmetria alakulhat ki, mely ebben az aszimmetrikus tartásban fejleszti az izomzatot. Az izmok egyensúlya felborul, egyes izmok megnyúlnak, ellenoldali izmok rövidülnek. A gyermek nyugtalan lehet, előbb ül, és előbb kezd el járni is, próbálja úgymond kimozogni a nem kikezelt disztorzióit. Ilyenkor, ha kimarad a kúszás-mászás, ez következményekkel járhat. Egy szimmetrikus végtaghasználattal történő harmonikus kúszómozdulat, rendkívül fejleszti az agyat, ezáltal sok esetben megelőzhetőek a későbbiekben a tanulási nehézségek kialakulása.

Időben észrevéve, különböző manuális technikákkal jól helyreállítható egy ilyen probléma néhány alkalom alatt. A kikezelést követően a bizonyos időközönkénti kontrollvizsgálat célszerű lehet.

Milyen otthoni fortélyok vannak, amivel mi segíthetjük a gyógyulást, illetve a mozgásfejlődést?

A babának ingergazdag környezetet kell biztosítani arról az oldalról, amerre nem szívesen fordítja a fejét. Instabil felszínen (pl.: nagylabda, később hinta) próbáljuk kibillenteni ebből az aszimmetrikus fej-nyaktartásból. Mondókákkal, gyermekdalokkal, játékosan (kezdetben a kontrasztos, fekete-fehér tábla nagy segítség) kell ingerelni a fejforgatást a nem kívánt oldalra. Rövid időre próbálhatjuk pozícionálni buksiját középre, habár tény hogy nagyon nem fogja szeretni.

Milyen gyakran érdemes találkozni szakemberrel ilyen probléma esetén?

Általában (persze kivételek mindig akadnak), amikor az I. nyakcsigolya blokkja okozza a panaszt, akkor 1-3 kezelésre lesz szükség, amely legszerencsésebb esetben 0-6. hónapos korban kellene, hogy megtörténjen. Ezután az első kontroll vizsgálat (ha további aszimmetriák nem jelentkeznek pl. kúszás során) akkor szükséges, amikor a gyermek elkezd járni. Ha minden rendben van, ezt követően a következő kontrollra 3 évesen kerül sor, majd 6 évesen, később pedig 10-14 évesen.

Ha bármilyen nagyobb trauma éri a gyermeket, akkor szintén érdemes megnézni minden rendben van-e. Ha fogszabályozásra kerül sor negyedévente érdemes látnunk a gyermeket.



Szakértő: Tóth Réka gyógytornász, fizioterapeuta, manuálterapeuta, mozgásfejlesztő

physiomaximum.hu, +36209295054