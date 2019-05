Időmegtakarítás és a hatékonyság növelése a megfelelő kommunikációval

A folyamatos időhiány sajnos a mindennapos kommunikációt is megváltoztatta. Manapság egyre jobban elszemélytelenedtek a kapcsolatok és a pontos információk közlése is nehézzé vált. Ugyanígy az orvosi rendelőben is nehézségek merülhetnek fel, mivel az orvosok is állandóan idő szűkében vannak.

Ha a kommunikációt hatékonyabbá tesszük, időt spórolhatunk meg a beteg és az orvos számára is. Így a beteg jobb tájékoztatására nagyobb hangsúly kerülhet. Gyakran csak pár apróságra kell odafigyelni ahhoz, hogy sokkal eredményesebb legyen a rendelőbeni beszélgetés. Ez persze mind a két fél felelőssége.

Nagyon sokakat szorongással tölt el ha orvossal kell találkozniuk és adott problémákról beszélniük, azonban ha néhány dolgot végig gondolunk, ez a szorongás csökkenthető.

Az orvos segíteni szeretne

Minden, amit tesz, a beteg javát szolgálja. Az intim, kínos dolgokról ugyanúgy beszélhetünk, az orvost ezzel nem fogjuk zavarba hozni, azonban a diagnózis szempontjából kulcsfontosságú dolgok derülhetnek ki. Az orvos is ember, valószínűleg a problémát meg fogja érteni, arról, mint bárki mással, el fog tudni beszélgetni.

Az orvosi szakszavak hallatán sokan megijednek és onnantól kezdve nem tudnak megfelelően figyelni. A betegtájékoztatás részeként elkerülhetetlen, hogy az orvos pár szakkifejezést is használjon. Ezeket természetesen köteles megmagyarázni, viszont ha úgy érezzük, kevés információt kaptunk, ne féljünk kérdezni. Ha nem értünk valamit, kérdezzünk vissza, nem kell szégyenkezni. Az orvos feladata a részletes betegtájékoztatás és a megfelelő magyarázatok megadása.

Ha már a kezdetektől megfelelő a kommunikáció és ha megértjük, mi a betegségünk lényege, akkor a későbbiekben a további találkozások során már eleve felszabadultabban tudunk beszélni a problémákról, valamint a kezelési módszerek megértése is könnyebb lesz.

Az új információk

Az információk megjegyzése szempontjából tudni kell, hogy átlagosan 7 információegységet tudunk a rövidtávú memóriánkban tárolni, azonban ha logikai kapcsolatba, kontextusba helyezzük őket, akkor ennél sokkal több is megmaradhat. Gondoljunk csak arra, hogy összefüggéstelen szavakat egymás után nehéz megjegyezni, de ha azok egy értelmes mondatot alkotnak, már sokkal többen emlékezni fognak rá.

Sajnos gyakran még így is túl sok az új tudnivaló. Ilyenkor érdemes felírni a fontosabb dolgokat/adatokat egy papírra vagy a telefonunkba. Ezekről a jegyzetekről később jobban felidézhetők az elhangzottak.

Vannak orvosok, akik ellenőrző kérdéseket tesznek fel, ezeket nem kell számonkérésnek venni. Ez a visszakérdezés azt a célt szolgálja, hogy a legfontosabb pontokat a páciens elismételje, így azok jobban rögzülnek.

Sokaknak a rendelőben nem jut eszébe hirtelen minden kérdés, amit fel szerettek volna tenni, esetleg távozás után merül fel még pár. Ilyen esetben a legtöbben az interneten néznek utána aggodalmaiknak. Sajnos nem minden internetes forrás szavahihető. Érdemes megkérdezni az orvost, hogy mely oldalakat ajánlja.

Érdemes odafigyelni pár dologra

Próbáljunk összefüggéseiben beszélni

Az orvosnak nagyon fontos, hogy a beteg megfelelő időrendi sorrendben mondja el a pontos kórtörténetét (milyen gyógyszert milyen dózisban szed, milyen kezelést mikor kapott stb.). Sokszor a pontatlan kórelőzmény miatt adódnak a problémák és emiatt húzódik el a megfelelő diagnózis felállítása, ami kölcsönös frusztrációhoz vezet.

Említsünk meg minden tünetet

Esetleg otthon előre írjuk össze, hogy mik azok a fő változások, amelyeket megfigyeltünk, így biztosan nem fogunk elfelejteni semmit. Az orvos a tünetekből fog kiindulni, melyek ha megfelelően lettek ismertetve, kirajzolják a diagnózist.

Mindezek után az orvosi utasítás betartása is kulcsfontosságú. A nem megfelelő dózisban szedett gyógyszerek nagy károkat tudnak okozni a szervezetben. Ideális esetben az orvos-beteg kapcsolat együttműködésen fog alapulni és így egyszerűbb lesz a közös munka és a közös döntéshozatal.

Ezen megfontolások szem előtt tartásával könnyebb és hatékonyabb lesz a kommunikáció, és így a korábban az egyetértés hiánya miatt megvalósíthatatlan dolgok is elérhetővé válnak.

Forrás Pilling J. (2018): Orvosi kommunikáció a gyakorlatban. Medicina kiadó, Budapest

(Zsáry Eszter, orvostanhallgató, Semmelweis Egyetem, Lektorálta: Dr. Babusa Bernadett)