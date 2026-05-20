A súlyos vesebetegség növelheti a szellemi hanyatlás kockázatát

Egy nagy betegcsoporton végzett vizsgálat szerint a krónikus vesebetegség (veseelégtelenség) előrehaladottabb formái nagyobb eséllyel társulnak kognitív hanyatlással, vagyis a gondolkodási képesség és a memória romlásával.

A kutatásban több mint 5600, átlagosan 60 éves krónikus vesebeteg vett részt. A vizsgálók azt nézték meg, hogy a vizeletben megjelenő fehérje (albumin/kreatinin arány), illetve a vesefunkciót jelző eGFR (becsült Glomeruláris Filtrációs Ráta) paraméter milyen kapcsolatban áll a később kialakuló kognitív problémákkal. A résztvevőket több, átlagosan 6 éven keresztül követték, és rendszeresen memória-, figyelem- és gondolkodási teszteket végeztek náluk a demencia meghatározására.

Az eredmények alapján:

  • a rosszabb vesefunkció fokozta a figyelem és a feldolgozási sebesség romlásának kockázatát,
  • a magasabb vizeletfehérje-szint összefüggött a figyelem, a gondolkodási gyorsaság és az úgynevezett végrehajtó funkciók romlásával is.

A legnagyobb kockázat azoknál a betegeknél jelentkezett, akiknél egyszerre volt jelentősen csökkent az eGFR (60 ml/p/1,73m2 alatt) és magas fehérjevizelést jelző laborérték (albumin/kreatinin arány 150 mg/g fölött). Ebben a csoportban a kognitív hanyatlás kockázata 38%-kal magasabb volt azokhoz a betegekhez képest, akiknek ennél jobb volt a veseműködésük.

A vizsgálat legfontosabb üzenete betegek számára az, hogy a krónikus vesebetegség nemcsak a veséket érintheti, hanem hosszabb távon az agyműködésre is hatással lehet. A vesebetegség kezelése és a vesefunkció javítása ezért a vesék állapotán túl a szellemi teljesítmény megőrzése szempontjából is fontos.

Forrás: DRportal, JAMA Network

Frissítve: 2026.05.20. 07:04, Megjelent: 2026.05.20. 07:04
Nem mesterséges intelligencia által készített tartalom. ✓
Címkék: Vesebetegség téma, Demencia téma

A vese betegségére utaló jelek

Vesebetegség
A vese betegségei kialakulhatnak önmagukban vagy rendszerbetegség részeként, szövődményeként. Magának a vesének az eltéréseit okozhatják a vesét megelőző szakasz betegségei, a vese eltérései vagy a vesét követő húgyutak rendellenességei.
