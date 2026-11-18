Uniós forgalomba hozatali engedélyt adott ki az Európai Bizottság kedden a daraxonrasib nevű, áttétes hasnyálmirigyrák kezelésére szolgáló új hatóanyagra.

A brüsszeli közlemény szerint az új rákgyógyszer engedélyezése az uniós gyógyszerészeti reform keretében előirányzott gyorsított szabályozási eljárások alapján történt, úgy, hogy az ne veszélyeztesse az EU szigorú biztonsági, minőségi és hatékonysági normáit. Az eljárás részeként az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szakaszos felülvizsgálatot végzett, amelynek nyomán pozitív tudományos értékelést adott ki alig több mint 100 nap alatt – írták.

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Az újonnan engedélyezett gyógyszer kielégítetlen egészségügyi szükséglet fedezésére szolgál, mivel olyan súlyos betegséget céloz meg, amelynek esetében jobb kezelési lehetőségekre van szükség.

Ezért a daraxonrasib kiemelt fontosságú gyógyszerként szerepel az EMA rákgyógyszerekkel kapcsolatos keresőjében – tájékoztattak.

A forgalomba hozatali engedély alapján az új készítmény olyan felnőtt, áttétes hasnyálmirigy-adenokarcinómában szenvedő betegeknek adható, akik legalább egy korábbi szisztémás daganatellenes kezelésen már átestek. Monoterápiaként alkalmazható, vagyis nem szükséges más daganatellenes gyógyszerrel kombinációban alkalmazni.

A daraxonrasib a gyártó közleménye szerint egy szájon át szedhető, naponta egyszer alkalmazandó gyógyszer. Hatásának lényege, hogy a kóros sejtnövekedést és -osztódást szabályozó jelátviteli folyamatokban rész tvevő RAS-fehérjék működését gátolja. A leggyakoribb mellékhatások enyhék (bőrproblémák, hasmenés, szájnyálkahártya-gyulladás), de ritka, súlyos mellékhatások is előfordulhatnak az alkalmazása során.

Az EMA engedélye nem jelenti azt, hogy a gyógyszer már minden uniós országban elérhető. A tényleges forgalomba hozatal, társadalombiztosítási támogatásról szóló döntés országonként eltérő lehet.

(WEBBeteg/MTI)