Változik a leggyakrabban előforduló daganatok rangsora a következő 20 évben

A következő 20 évben nagy változásokat fogunk tapasztalni a daganattípusok rangsorában, - vetítik előre a kutatók. Jelenleg az Egyesült Államokban a leggyakrabban előforduló daganatok az emlőrák, a tüdőrák, a prosztatadaganat, a kolorektális daganat és a melanoma.

2040-re a melanoma a második leggyakrabban előforduló daganattípus lesz, míg a prosztatarák incidenciája egészen a 14. helyig esik majd vissza, - prognosztizálják a tanulmány szerzői. Az emlőrák továbbra is a legtöbbször diagnosztizált daganattípus marad, a tüdőrák előfordulása a 2. helyről a 3. helyre esik majd vissza, míg a kolorektális daganat a 4. helyen marad. A szerzők a daganattípusokat mortalitás alapján is rangsorolták. Jelenleg a legtöbb daganat okozta haláleset a tüdőrák miatt következik be, ezt követi a kolorektális-, a hasnyálmirigy- és az emlőrák, mint halálozási ok. A leglényegesebb változás a daganat okozta haláleseteket illetően az, hogy a májrák, és az intrahepaticus epeút rák, ami jelenleg a 6. helyet foglalja el, 2040-re a 3. helyre ugrik majd.

Két évtized múlva a daganat okozta halálesetek tekintetében a sorrend a következőképpen alakul: tüdőrák, hasnyálmirigyrák, májrák és intrahepaticus epeút rák, valamint kolorektális daganat. „Megállapításaink a daganatszűrés és kezelés változó dinamikáját tükrözik” - magyarázta egy sajtóközleményben Dr. Lola Rahib hasnyálmirigyrákkal foglalkozó kutatója, aki a tanulmány vezető szerzője is.

Az új elemzésben a népesség növekedésére vonatkozó (a 2010-es amerikai népszámlálási adatok alapján készített) előrejelzéseket, és a jelenlegi populáció-alapú (a SEER regiszterből 2014–2016 közötti időszakból származó) daganatos megbetegedések incidenciájára valamint halálozási arányaira vonatkozó adatokat használták fel, hogy kiszámítsák a 2040-re bekövetkező változásokat az incidenciákat és a halálozásokat illetően.

Az előrevetített, becsült számok azonban nincsenek kőbe vésve

„Örülünk, hogy azt látjuk, hogy a tüdőrák, a kolorektális daganat és az emlőrák okozta halálozások száma várhatóan csökkeni fog az elkövetkező években”, - mondta Dr. Lynn Matrisian, az amerikai hasnyálmirigyrák elleni hálózat (PanCAN) tudományos vezetője, és a tanulmány egyik szerzője. „Itt az ideje, hogy a hangsúly áthelyeződjön néhány ritkábban diagnosztizált daganattípusra, amelyek esetében a túlélési arány a legalacsonyabb; ilyen például a hasnyálmirigyrák és a májrák.”

A prosztatarák incidenciájának drasztikus visszaesése, amit a szerzők prognosztizáltak, a prosztata-specifikus antigén (PSA) szűrővizsgálatára vonatkozó ajánlások elmúlt 15 év során történő változásainak eredményeként következik be, - vetették fel a szerzők. „Legutóbb 2018-ban módosították az ajánlásokat, miszerint az 55-69 éves korú férfiak önállóan hozhassanak döntést a szűrővizsgálattal kapcsolatban, míg korábban nem javasolták a PSA szűrővizsgálatot”, - mondta Dr. Rahib. „A szűrővizsgálatokra vonatkozó iránymutatások ezen változásai hatással voltak a prosztatarák diagnózisok számára az utóbbi években, és 2040-ig továbbra is hatással lesznek”, - magyarázta Dr. Rahib.

Az Amerikai Rák Társaság (ACS) kutatója, Dr. Miller, kételyét fejezte ki ezen előrejelzés kapcsán „Körültekintően kell a prosztatarákra vonatkozó általános tendenciákat értelmezni”, - jegyezte meg Dr. Miller. A 2017-ig rendelkezésre álló adatokat felhasználva „azt láttuk, hogy a prosztatarák incidenciájának mintázataiban máris változás tapasztalható a 2010-es évek elején megfigyelt meredek csökkenéshez képest”, - mondta. „Körültekintő lennék a prosztatarákra vonatkozó általános tendencia értelmezését illetően, mert erre a daganattípusra különösen nagymértékben kihatással vannak a PSA szűrővizsgálattal kapcsolatos ajánlások módosításai.”

A szűrővizsgálatok a kolorektális daganatok incidenciájára is kihatással voltak, - mutattak rá a szerzők, akik elmondták, hogy a kolorektális daganatokra vonatkozó szűrővizsgálatok elterjedése összefüggésben áll a kolorektális daganatok és a halálozások számának csökkenésével 2040-ig, a szűrővizsgálatok hatékonyságának eredményeképpen.

Az emlőrákot illetően a szerzők kiemelték azt a tényt, hogy ugyan az emlőrákos esetek száma továbbra is növekedni fog, az emlőrák okozta halálesetek számában csökkenés várható. Ez a jelenlegi tendencia legnagyobb valószínűséggel a szűrővizsgálatok magasabb számának és a kezelés tekintetében elért előrelépésnek tudható be, - mondták.

Forrás: Medscape, Fordította: DRportal