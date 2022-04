A rendszeres séta csökkenti az időskori 2-es típusú diabétesz kockázatát

Nem hiába mondják, hogy a kutya segít az egészségünk megtartásában, gondoljunk csak a napi kötelező sétáltatásra. 65 év felett ugyanis a rendszeres és nagyobb intenzitású séta segíthet megelőzni a 2-es típusú cukorbetegség kialakulását - derül ki abból a tanulmányból, amely ebben a populációban mérte a lépések számát és a séta tempóját.

Minél több lépést tesz meg valaki és azokat minél intenzívebben, annál kisebb a cukorbetegség kialakulásának kockázata – számoltak be a kutatók a Diabetes Care 2022. január 20-i számában megjelent tanulmányukban.

"Tanulmányunk egyik kulcsfontosságú eredménye, hogy napi 1000 lépésenként 6%-kal alacsonyabb a 2-es típusú cukorbetegség kockázata ebben a populációban. Ez azt jelenti, hogy ha egy átlagos idősebb felnőtt naponta 2000 lépéssel többet tenne meg az enyhébb, 2-es típusú cukorbetegség kockázatát 12%-al csökkentené” – mondta Alexis C. Garduno, a Kaliforniai Egyetem San Diego-i és a San Diego-i Állami Egyetem közös közegészségügyi doktori programjának résztvevője.

Egy több intézmény orvosaiból álló kutatócsoport elemezte a Women's Health Initiative adatait, amelynek célja a posztmenopauzás nők fizikai aktivitásának és szív- és érrendszeri egészségének jellemzése volt. A vizsgálatban részt vevő 4838 nő közül 7 év alatt 395-nél, azaz 8%-nál alakult ki cukorbetegség.

Szükséges-e napi 10 000 lépés?

Olyan 65 éves és idősebb nők csoportját vizsgálták meg, akiknél nem diagnosztizáltak cukorbetegséget. Arra kérték őket, hogy egy héten keresztül napi 24 órán keresztül viseljenek kutatási minőségű gyorsulásmérőt a jobb csípőjük felett. Egészségi állapotukat pedig hét évig (!!) követték nyomon.

"Szerettük volna megérteni, hogy a gyaloglás vagy séta milyen mértékben függ össze a cukorbetegséggel, és hogy valóban szükséges-e napi 10 000 lépés ahhoz, hogy az emberek szinte nullára csökkentsék a cukorbetegség kockázatát?" – mondta John Bellettiere vezető szerző, az UC San Diego-i Herbert Wertheim Közegészségügyi és Emberi Élettartam Tudományi Iskola epidemiológiai adjunktusa.

Az American Diabetes Association szerint évente 1,5 millió embernél diagnosztizálnak cukorbetegséget

“Ha mindegyikük csak napi 2000 lépéssel növelné lépéseinek számát tíz napon keresztül és a 12%-os becslésünk helyesnek bizonyul, évente várhatóan 60 000 ember nem lesz cukorbeteg az intenzív séta eredményképpen” – mondta Bellettiere.

Az Egyesült Államok Egészségügyi és Humánszolgáltatási Minisztériuma hetente legalább 150 perc közepes vagy erőteljes fizikai aktivitást javasol számos krónikus betegség kockázatának csökkentése érdekében.

"Az idősebb felnőttek mérsékelt intenzitású tevékenysége nagyon különbözik a középkorú vagy fiatal felnőttek közepes intenzitású tevékenységétől. A mozgássérült embereknek nem kell olyan messzire gyalogolniuk, olyan gyorsan vagy felfelé, hogy mérsékelt testmozgást végezzenek. erőteljes intenzitású tevékenységre” – mondta Bellettiere. "Amikor a közepestől az erőteljesig terjedő intenzitású lépésekről beszélünk, olyan lépésekről beszélünk, amelyektől kissé elnehezül a levegővétel és megnehezül a beszélgetés. A 70-80 éves átlagembernek csak sétálni kell. Az egyszeri séta közepes vagy erőteljes intenzitású tevékenység legyen."

Ami a közmondásos napi 10 ezer lépést illeti, a kutatók szerint további randomizált, kontrollált vizsgálatokra van szükség a kockázatcsökkentéshez szükséges lépések pontos számának meghatározásához. A jövőben a klinikusok személyre szabhatják a fizikai aktivitási tervet annak elemzésével, hogy az egyén genetikai kockázata vagy a családban előforduló cukorbetegség hogyan befolyásolja a napi lépések számát. "Fontos, hogy még akkor is, ha elhárítottad a cukorbetegséget, tartsd magad karban és a rendszeres gyaloglást iktasd be a napi ütemtervbe, és tedd azt rutinná" – mondta Garduno. "Nem elég, ha valaki hetente egyszer sétálni megy.” – tette hozzá.

Szerző: WEBBeteg - Szegő Miklós fordító; Lektorálta: Dr. Árki Ildikó háziorvos

Forrás: Step up: Walking may reduce type 2 diabetes risk for adults 65 and older (MedicalXpress)