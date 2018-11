A sörhas a csontritkulásra is hajlamosít

Az elhízásnak számos negatív egészségügyi következményét ismerjük, de talán kevésbé közismert, hogy a férfiak sörhasa növeli a csontritkulás kockázatát.

Rengeteg az elhízott férfi

Minél nagyobb mértékű a hasi elhízás, vagyis minél nagyobb arányú az ún. viszcerális zsír aránya, annál nagyobb az esélye a férfiaknak a csontritkulásra – derült ki a Radiological Society of North America kongresszusán bemutatott tanulmányból. Vagyis azoknak a férfiaknak, akik jelentős sörhassal rendelkeznek, nem csak a szív- és érrendszeri betegségek, a magas koleszterinszint, az asztma, az alvászavarok, az ízületi problémák és a cukorbetegség kockázatával kell számolniuk, de a csonttömeg-vesztéssel is. Ez Amerikában különösen nagy problémát jelent, hiszen ott 37 millió, 20 évesnél idősebb férfi számít elhízottnak. Ráadásul eddig az „erősebb nemet” védettebbnek tekintették az oszteoporózis tekintetében, és ez kiemelten vonatkozott az elhízott férfiakra.

Az izomtömeg védőfaktor

A tanulmányban 35, átlagosan 34 éves elhízott férfit vizsgáltak, 36,5-es átlagos testtömegindexszel. CT-vel felmérték az izomtömegüket, a zsírszázalékukat és az alkarjukon elvégeztek egy vizsgálatot, amely a csontok erősségét méri és előrevetíti a törések kockázatát. Ezzel a speciális analízissel (FEA) általában az építőanyagok erősségét mérik fel, hogy megtudják, mennyire hajlékony vagy törékeny, illetve milyen erő szükséges az eltöréséhez. Ugyanez az eljárás alkalmas csontok feltérképezésére is.

A csontritkulás megelőzése Az osteoporosis (csontritkulás) több mint kétszáz millió embert érint világszerte és komoly közegészségügyi problémának számít. Gyakran javasolnak erősítő edzéseket, hogy ez által megelőzzék a csontsűrűség (BMD) csökkenését, annak ellenére, hogy korábbi tanulmányok a terápiát férfiak esetében változó eredményűnek találták. Milyen edzést érdemes végezni?

Az eredmények egyértelműen azt mutatták, hogy jelentősebb hasi zsírokkal rendelkező férfiaknál nagyobb eséllyel jelentkezik csontritkulás - vagyis törékenyebbek a csontjaik. Ugyanakkor az is kiderült, hogy a nagyobb izomtömeg védelmet jelent ebből a szempontból, még akkor is, ha a BMI ugyanolyan magas.

Normál testalkat mellett is lehet sok a viszcerális zsír

Az összefüggések megértéséhez tudni kell, hogy különböző típusú zsírok léteznek. A közvetlenül a bőr alatt megjelenő zsíron kívül az úgynevezett viszcerális vagy belső szervi zsírok mélyen az izomszövet alatt találhatók a hasüregben. Ez utóbbinak mennyisége függ a genetikától, az étrendtől és a mozgástól is, túlzott jelenléte pedig számos betegség rizikótényezője.

A vékonyabb testalkatúak sem dőlhetnek hátra, hiszen normál súly mellett lehet magas a viszcerális zsírok aránya, különösen mozgásszegény életmód esetén. A rendszeres mozgás és a megfelelő életmód ugyanis jobb életminőséget és javuló egészségi mutatókat eredményez. Kevesebb és később jelentkező betegséggel kell majd szembenéznünk, tovább megőrizhetjük az önállóságunkat és kevesebbet kell majd a gyógyszerekre, kezelésekre költenünk - magyarázza Hart Nikolett, az Oxygen Medical humánkineziológusa.

Az elhízott személynél különösen fontos, hogy megtalálják a megfelelő életmódot, és mozgásformákat, amelyek hatékonyak és az esetlegesen meglévő betegségeikhez is illeszthetők. Mindezen kérdésekre a komplex életmód felmérés során kaphatunk választ, amely nem csak az adott fizikális, fittségi állapotot térképezi fel, de eszközös egészségi állapotfelmérésre és családi, életvezetési anamnézisre is alapozza a szakértő állásfoglalást. Egy-egy nyolchetes életmód program után már mérhető és látható is a változás.

(Oxygen Medical)