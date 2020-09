Jobb a gyermeknek az anyja ölében - A hordozásról

Az emberi újszülött az úgynevezett hordozott utódok közé sorolható, vagyis feltételezhető, hogy néhány tízezer évvel ezelőtt őseink a testükön hordták újszülötteiket. Erre utal az újszülöttek veleszületett fogóreflexe is.

Az utóbbi évtizedekben lezajlott változások eredménye az, hogy manapság az újszülöttek, csecsemők gyakran a szüleiktől (édesanyjuktól) elkülönítve, saját szobában, saját kiságyban alszanak éjjel, nappal pedig járókába kényszerülnek.

Azonban az ember biológiai evolúciója nem tart lépést társadalmi-szociális fejlődésével, a babák továbbra is édesanyjuk közelében érzik magukat a legjobban. Természeti népeknél a babák hordozása ma is gyakori.

A hordozás mindenkinek jó

Anya és gyermeke

A hordozás az anya és gyermeke számára is sok előnnyel jár. A legfontosabb, hogy a baba folyamatosan biztonságban érzi magát a hordozó személy (leggyakrabban az édesanya) testén, hallja szívdobogását, folyamatos kontaktusban van vele. A hordozott gyermek a világot egészen más szemszögből látja, mint a kiságyban vagy járókában fekvők. Tulajdonképpen megfigyelhet mindent, amit az édesanya a mindennapi tevékenysége során végez, részese lehet a család életének, tapasztalatokat szerez. A hordozás segít abban, hogy a baba a világra nyitott, magabiztos kisgyermekké cseperedjen.

A hordozás során a gyermek egyensúlyérzékelő rendszere folyamatos ingereket kap, ezek pedig segítik az agy fejlődését, valamint a mozgásfejlődést. Mivel a baba teste viszonylag szorosan az anyáéhoz simul, izmai reagálnak az anyai test mozgása során létrejövő kis erőhatásokra, ezáltal az izomzat is folyamatosan fejlődik.

A hordozás az anya számára is sok előnyt rejt magában: nagy szabadságot ad, hiszen tulajdonképpen bárhová el tudunk így jutni, olyan helyekre is, amelyeket babakocsival nehéz megközelíteni. Ezen kívül szinte bármilyen házimunkát el tudunk így, a gyermekünkkel a testünkön végezni (ez alól talán csak a főzés és a vasalás lehet kivétel, de háti hordozással még ezek is megoldhatók). Eközben persze a gyermek is jól érzi magát, a hordozott babák kevesebbet sírnak, igényeiket finomabb eszközökkel is képesek anyjuk tudtára hozni. Hordozni nem csak az egészen pici babákat lehet, hanem a nagyobb, még ölbe vágyó gyerekeket is.

Sokféle eszköz van hordozásra

Többféle hordozóeszköz közül választhatunk, a legelterjedtebbek talán a különböző hordozókendők és a kenguruk. A kendők többféle hosszban (az anya testalkatától, hordozási pozícióktól függően), típusban és anyagban kaphatók. Rengetegféle kötési mód ismert, a baba elhelyezkedhet elöl és az anya hátán is; feküdhet is, de gyakoribb a függőleges pozíció.

Fontos, hogy a kendő minden oldalról megtámassza és viszonylag szorosan tartsa a baba testét, de sehol ne vágjon be; valamint hogy baba csípője és térde is hajlított tartásban legyen (ez segíti a csípőízület egészséges fejlődését). Nem ajánlott, hogy a gyermek kifelé forduljon hordozás közben, hiszen ez káros lehet a gerincre, mivel a hát természetellenes, homorú tartást vesz fel.

Ha úgy döntünk, szeretnénk jobban megismerkedni a hordozási módokkal, érdemes beiratkozni egy speciális tanfolyamra, vagy ellátogatni egy baba-mama klubba, ahol más szülőktől hasznos tapasztalatokra tehetünk szert.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szimuly Bernadett, általános orvos