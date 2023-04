Tévhitek a babaápolásról, avagy hogyan csináld természetesen?

Lehet, hogy a gyermekeink bőrét fölöslegesen túlápoljuk? Biztos, hogy a sok megszokás, bevett gyakorlat nem szorul revízióra? Hogyan jelenhet meg a fenntarthatóság, a zero waste az újszülöttek, csecsemők, kisgyermekek ápolásában? Erre keresi a válaszokat a Tudatos Vásárlók Egyesülete.

Egy gyermek születése rengeteg bizonytalansággal áraszthatja el a kismamát. Elég jól gondozom-e, kire hallgassak, kinek higgyek? Sokan sokfélét tanácsolnak. Dr. Lengyel Boglárka gyermekorvos néhány ilyen tévhitet, berögződést tesz a helyére.

A szülőkben először is nagy a bizalom és még mindig erős az elvárás, hogy receptet kapjanak, mert azzal a dolog fontossága és a felírt készítmény “jósága” lesz számukra alátámasztva. És nagy a bizalom a receptre felírt gyógyszertári készítményekben az orvosok részéről is, a megszokott magisztrális készítmények évtizedes használatától nehéz megszabadulni, régóta használják, megbízhatónak tartják. A megszokás és a kiépült bizalom is nagyon meghatározó: mert ami patikai, az jó. Magyarországon nagyon jellemző a patikában készített úgynevezett FoNos (Formulae Normales) készítmények, azaz előírt gyógyszerkönyvi receptúra szerint előállított krémek, kúpok, hintőporok, oldatok használata.

Már a várandósság utolsó heteiben patikai recepttel mennek haza a kismamák a jövendőbeli gyermekorvostól. Fürdetőkenőcs, 70%-os alkohol a köldökre, néha még a hintőporos recept is becsúszik a sorba, és az elengedhetetlen popsikenőcs, aminek az illatára a nagyszülők is nosztalgikus hangulatba kerülnek, hiszen ez az illat az ő gyerekkorukban is ugyanaz volt. És jön a “mi is ezen nőttünk fel, és itt vagyunk” megkérdőjelezhetetlen mondat, amely már el is döntheti a továbbiakat. Főleg az első gyermeküket váró szülőknél.

Sokféle szempont határozza meg a választásainkat, de előbb-utóbb eljön a szembesülés ideje, és felmerül a kérdés, hogy az eddigi hitek vajon nem váltak-e észrevétlenül tévhitekké. És hol jelennek meg mindeközben az anyagi, és hol a fenntarthatósági szempontok?

1. Érzékeny bőre van a gyereknek, ami különleges ápolást igényel

Ami valóban így is van, de meggondolandó, hogy mennyiben vagyunk mi magunk felelősek ezért a megszületése pillanatától. Az anyaméhben a magzatvíz és a magzatmáz táplálta, és védte a bőrét. A megszületés után a külvilágban, a levegőben lévő baktériumokkal, vírusokkal, porokkal, vegyszerekkel találkozik. Ha túlfertőtlenített kórházi körülmények között születik, akkor a rezisztens kórházi flórát is megkapja. Az immunitása az anyától származó veleszületett immunitás.

Szerzett védekezőképessége ettől kezdve alakul majd ki. A szülőcsatornán való áthaladás során az anyai baktériumflórával találkozik, amely a testére és az azt borító magzatmázba is természetes módon beleragad, és elindítja az immunrendszer működését, így alakul ki a bőr-immunitás, a vele egyensúlyban lévő természetes baktériumflóra. Ha ezt a rászáradó magzatvizet, és a magzatmázat csapvízzel lemossák, ez a folyamat megreked, tovább bonyolítja dolgot, ha babafürdetőt is használnak.

Ezek után nem csodálkozhatunk, ha a bőr védőrétege lassabban, nehezebben alakul ki, érzékeny lesz a további külső behatásokra: csapvíz, detergenseket és parfümöket tartalmazó fürdetők, krémek, kencék. És jön a bőrszárazság, a kipirosodás, hámlás, amire újabb krémeket és testápolókat javasolnak végeláthatatlan körben.

2. A csecsemőt minden nap fürdetni kell, habfürdőt, szappant, kencét, olajat használni, hogy jó illata legyen a babának

A kórházból hazatérve sem célszerű zsíroldó tulajdonságú, erősen illatosított anyagokkal mosdatni, 6 hónapos korig elegendő a tisztavizes fürdetés. A hajlatokat le lehet törölni természetes növényi olajok és víz keverékével átitatott textil törlővel vagy vattával. Az újszülött és a csecsemő nem koszos, nem szükséges tenzidekkel és lúgos hatású készítményekkel kezelni.

A fürdetést nem minden újszülött és csecsemő kedveli: van, aki szeret fürdeni, vízben lebegni, van, aki nem. Szerencsés, ha alkalmazkodunk a gyermek igényéhez, és a mindennapi fürdést ne erőltessük. A fürdés, ami valójában vízben lebegés, lehet relaxáció, a szülő-gyerek kapcsolódás, a megnyugvás, megnyugtatás, a napi rítus része, de nem válik feltétlenül azzá.

A kisgyerekek többet vannak a szabadban, saraznak, homokoznak, nekik már több esélyük van arra, hogy koszosak legyenek. A maszatos kezeket, arcokat, izzadt gyerektesteket gyakrabban és alaposabban kell tisztogatni, mint a kicsi babákét. A nagyobbacskák szeretnek is egy kád meleg vízben pancsolni, szeretik a buborékos, habos vizet. Pedig a bőrükön lévő vékony zsírrétegét veszítik el a melegvízben ázáskor, a bőr pedig így lesz érzékenyebb a kiszáradásra és a berepedezésre. Ezért ha lehet, ne sokáig “ázzon” a gyerek, fel lehet kínálni alternatívaként a zuhanyzást.

A fürdetéshez válasszunk szulfát tenzidek (pl.sodium lauryl sulfát, ammónium lauril szulfát) nélküli szappanokat, tusfürdőket. Ezek helyett szerencsésebb választás lehet a növényi olajokból főzött szappan, amiben lehet sheavaj, kakaóvaj, ligetszépe olaj, gyógynövények kivonata, mint a levendula, körömvirág, rózsa. Vannak mosódió alapú fürdetők és kímélő cukortenzidek, amelyek kedvezőek a bababőr egyensúlyának megtartásában.

3. Köldökcsonk kezelése naponta többször alkohollal, jóddal, hintőporral

Az újszülöttek köldökcsonkjának kezelésében hatalmas köröket jártak be az ajánlások az elmúlt években. Volt jód, hintőpor, 70%-os alkohol, volt semmi, ami azt jelenti, hogy hagyjuk, majd leszárad, volt csak sima vízzel törölgetés. Sőt, jobbára mindezek együtt vannak jelen, az orvos kora, tapasztalata, a tudományhoz való hozzáállása függvényében választ és javasol.

Jó hír az, hogy a köldökcsonk leszárad és leesik magától is, mert lassan mumifikálódik az amnion-köldök, ott, ahova a csatot vagy az elkötést helyezték.

Az alkohol és a jód gondoljuk meg, rákenve az újszülött vékony bőrére, mit csinál? Felszívódik. Ugyanezért nem javasolják ma már a hexaklorofénes hintőport sem, amit régebben úgy szórtak a gyerek köldökére, mint fánkra a porcukrot. A sima vízzel törölgetés azért nem vált be, mert állandóan feláztatta a csonkot és nem száradt megfelelően.

Konszenzus lehet, hogy figyeljük a köldököt, nem vérzik, nem pirosodik-e – nem szokott. Az esetlegesen felgyűlő váladékot jódmentes Octenisept spray-vel befújva kitörölhetjük naponta 1-2x, majd ahogy múlnak a napok, 1x, aztán már egyszer sem. Levendulavízzel vagy rózsavízzel is le lehet törölni a váladékot, de csak a köldökcsonk tövénél. Ha a csonk 2-3 hét után sem válna le, forduljunk a gyerekorvoshoz.

(Tudatos Vásárlók Egyesülete)