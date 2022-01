A játék szerepe a gyermek testi, lelki és szellemi fejlődésében

A gyermek egészséges fejlődése szempontjából elengedhetetlen szerepe van a játéknak. Ezáltal fedezi fel környezetét és ismeri meg képességeit.

A mászkálás, a szaladgálás, a hintázás, a csúszkálás segít felfogni, megismerni és megérteni a térbeli viszonyokat, a távolságokat, fejleszti az egyensúlyi képességeket. A játék növeli a gyermek önértékelését és segít abban is, hogy felismerje lehetőségeit és korlátait.

Adja meg gyermekeinek a lehetőséget, hogy kortársaival játszhasson és jó értelemben véve kitombolhassa magát. Ez egyaránt segíti testi és szellemi fejlődésüket. A gyermek egészséges fejlődésére különösen a szabadban játszható gyermekjátékok vannak pozitív hatással. A friss levegő javítja a koncentráló képességeket és a szabadban a gyermeknek lehetősége van fölös energiái levezetésére is.

A különböző fejlődési szakaszokban a gyerekeknek különböző játékokra van szükségük

A néhány hetes kicsiknek a legegyszerűbb csörgők is megfelelnek, három-hat hónapos korukban már képes könyveket is nézegethetünk velük, és szülői felügyelet mellett építőkockával is játszhatnak, de csak olyan játékokat adhatunk nekik, amiket vagy amiknek darabjait nem tudják lenyelni! Vásárlásnál figyeljen oda arra, hogy a játék ne tartalmazzon mérgező anyagokat vagy mérgező színezőanyagot, sem olyan festéket, ami a kicsi szájába véve leválik, és könnyen tisztítható legyen.

Semmiképp se vásároljon olyan játékot, amelynek alkatrészeit a gyermek lenyelheti, még nagyobb gyermekeknek sem, akik felügyelet nélkül játszanak. Ugyanez igaz az éles, hegyes elemeket tartalmazó játékokra is!

Mindig beválnak a gyermekjátékok, ha csodálatossá és felejthetetlenné akarjuk tenni a kicsik szülinapját vagy névnapját. Nem kell költekeznünk, apróságokkal is nagy örömet lehet szerezni, a lényeg, hogy a kicsiknek tetsszen!

A születésnap mindig valami különlegeset kell, hogy jelentsen a gyerekek számára! Ünnepelhetnek családi körben vagy más gyerekekkel együtt.

(WEBBeteg – B. M., Forrás: baby-zeit.de, Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos)