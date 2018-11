Bőrproblémák - Hogyan segíthet a pszichoterápia?

A bőrpanaszok hátterében pszichés problémák is állhatnak. Az egyéni pszichológiai konzultáció során a kommunikáció eszközével és terápiás módszerekkel végzünk beavatkozást. Ennek célja a személyiségfejlődés előmozdítása.

A pszichodermatózissal élőknél, mivel a beszédtanulás előtti időszakban alakul ki az érzékenyedés, a szóbeli tanácsadás szinte csupán pusztába kiáltott szó, a probléma gyökereit nem vagy alig érinti. Itt fontos, hogy a racionális, éber tudatállapoton kívül módosult tudatállapotban, a belső tudat közeli élmények, belső képek, megélések szintjeit is meghívjuk.

Külsődleges módszerekkel stabilitást, biztonságot kialakítani hosszú távon igen nehéz, ezt a személyiség működésében belülről fontos megerősíteni, s erre erőteljes módszereket alkalmazunk hipnózisban, relaxációs - imaginatív, szimbólum terápiák során.

A módosult tudatállapot technikái elősegítik, hogy az ember ellazuljon, mélypszichoterápiás eljárásokkal képesek vagyunk a személyiség hiányait tölteni, korrigálni és strukturális működésbeli változások is elérhetőek – például sokkal jobbá válik a határok kezelése, könnyebb lesz nemet mondani vagy kiállnia a személynek önmagáért helyzetekben, rendezettebb önértékelést él meg, magabiztosabb fellépésűvé válik e módszerekkel. Cél, hogy a személy másképpen, gazdagabban élje meg magát.

Ezek a pszichodermatózisok azért nehéz témák, mert ezek általában nem hirtelen megváltoztathatóak, nem véglegesen helyrehozhatóak, viszont a szemléletváltásra és az érzelmi átdolgozásra, a stressz csökkentésére lehetőségünk van, mely visszahat a bőrtünetekre, s gyakori eredménye egy ilyen konzultációnak a tünetek csökkenése és előfordul hosszabb tünetmentes periódus is, bár ezt nem szoktuk ígérni, annyira sok összetevősek ezek a problémák. Ami szinte borítékolható, az az életminőség javulása, a stressz csökkenése.

Egy ilyen folyamatban fontos, hogy az ember saját maga milyen jelentőséget tulajdonít mind a testi, mind a lelki tényezőknek. Azok az emberek, akikkel rendelésemen találkozom, nagyon eltérő mértékben kötik össze ezeket. Tájékoztatni szoktam őket arról, mik ezek a tényezők, és hogyan kapcsolódnak össze. S így, akiben van erre hajlandóság, nagyobb rálátást kap erre a problémára.

Az egyéni konzultáció célja lehet, hogy

Közelebb kerüljünk saját testünkhöz és elkezdjük megérteni jelzéseit.

Felismerjük, hogy a testünk nem ellenségünk, hanem sokkal inkább barátunk.

Tudatosítjuk, hogy testi, biológiai folyamataink kapcsolatban vannak lelki, érzelmi folyamatainkkal.

Eljussunk az értetlenségtől és kiszolgáltatottságtól a mélyebb megértésig.

Meglássuk, milyen gyakorlati lépések segítenek bennünket az egészség, a gyógyulás felé és elkezdjük megtenni az első lépéseket.

Megértsük a pszichénk és testünk kölcsönös egymásra hatását.

Összekapcsoljuk a testi jelzéseket (biológia) és az élettörténetünket (biográfia).

A betegségek értelmét, fontosságát, hasznát felismerjük.

Megértésük a saját testünkkel való kapcsolat és párbeszéd jelentőségét.

Megismerjük a megelőzés és az öngyógyítás lehetőségeit.

Aktív beteg, pszichológussal = hegy hasonlat korláttal

Nehéz felmenni a hegyre, a célunk elérésének az útján használhatunk korlátot, ami tud segíteni, támaszt nyújtani, irányt nyújtani, de az utat nekünk kell megtenni. Nekünk lesz izomlázunk, de mi leszünk önbizalommal telibbek és személyiségünkben érettebbek.

Mit tehetek magamért, hogy a bőrtünetek ne újuljanak ki?

Érdemes megfelelő mennyiséget pihenni, nem túlterhelődni, – nem gondolom, hogy mai világunkban lehet arra törekedni, hogy az ember distresszmentesen éljen, viszont – ha az ember csökkenti a stressz hatását, az nagyon jó, például ha munka közben a feszültséget optimális szintűre tudja csökkenteni, ami tudja motiválni, de még nem olyan szintű, hogy túlcsordul s debilizálná.

Amikor már kiújult a bőrtünet, az már egy sokkal nehezebb helyzet, hiszen sok beteg a következőképpen érez: ha viszket a bőr vagy sebesedik, már kevésbé fogok elmenni társaságba, hiszen nemcsak hogy szenvedek tőle, de még más is látja szenvedésemet és valamit "jól" utánagondol, hogy mi lehet velem. Szorongáskeltő az a gondolat, hogy a másik ember mire gondolhat, esetleg irtózik tőlem, netán még azt is gondolhatja, fertőző vagyok.

Ha az ember időt szán önmagára, arra, hogy számára fontos kikapcsoló tevékenységekkel foglalkozzon, megfelelő mennyiségű, minőségű aktivitást végezzen, ha eljár rendszeresen mozogni, nagymértékben csökkenthetőek a negatív stressz hatásai, egyes esetekben megelőzhető, hogy elmélyüljön, illetve kitolható az az időtartam, ameddig nincsenek panaszok.

Vannak technikák, amelyeket a pszichológus megtanít a pacienseknek?

Egyszerű lazítási technikákat, személyre szabott imaginatív technikákat a klienseinknek megtanítok, hangfelvételeket is szoktam számukra velük közösen készíteni otthoni felhasználásra, melyek otthon is könnyedén végezhetőek. Ezekkel a könnyű relaxációs - imaginatív technikákkal – az izmok, test ellazítása visszahat a pszichénkre – tehát, amiket viszonylag könnyen el tud sajátítani, otthon is tud gyakorolni bárki a mindennapokban.

Ami még fontos, hogy az ember végiggondolja a saját életében, mely tényezők játszhatnak szerepet abban, hogy kialakult ez az állapot, tehát, hogy jelzésnek értékeljék ezt a bőrtünetet – vagyis ha sikerül rájönni arra, hogy mik játszhattak szerepet abban, hogy ez a bőrtünet krónikussá tudjon válni –, talán egy kicsit lehet segíteni abban, hogy ezeket az okokat módosítsuk.

Szoktam csinálni rövidebb konzultációkat, azzal a céllal, hogy az illető ráláthasson arra, mi az, ami neki stresszt okoz és el tud kezdeni abban vagy azon változtatni.

A bőrgyógyászok gyakran egyszerűen gyógyíthatatlannak bélyegzik ezeket a betegségeket és kész, pedig fontos, hogy az ember aktívan igyekezzék tenni magáért, mindenkinek más-más működhet – és fontos az a tudat, hogy kontrolt tudjon gyakorolni az élete fölött az ember, de legalább az az érzet meglegyen, hogy van ráhatásom arra, ami velem történik.

Ha valaki bőrproblémával kap bio-medikális kezelést s mellette pszichoterápiába jár, milyen eredményekre számíthat?

A tüneti csökkenés mértéke nagyon egyéni, nagyon sok tényezőből épül fel. Ha vesszük például a viszketést, annak csak egy része az érzékelés, az összes többi, hogy mi mit tanultunk a viszketésről, milyen a hangulatunk, a kedvünk, a társas viszonylatainkban hogyan jelenik meg – itt lehet belenyúlni ebbe a rendszerbe. Ha valaki jobb lelkiállapotban van, át tud élni több pozitív érzelmet, meg tudja látni a jó dolgokat az életben, akkor a feszültség kiküszöbölésével a viszketés is gyakran lecsökken, a bőr állapota javulni tud.

Ha valaki egy depresszív állapotból ki tud kerülni, motiváltabb tud lenni, elkezd újra mondjuk mozogni, emberek közé járni, azzal megnyugszik, kisimul s csökkenteni tudja a viszkető bőrállapotot.

Ha belenyúlunk a rendszerbe akár a társas tényezőkön keresztül, ami annyi is lehet, hogy az ember elkezd nemet mondani a kapcsolataiban, és magát jobban képviseli, jobban előtérbe helyezi, vagy alkalom adtán nem panaszkodásra használja a kapcsolatait, hanem, hogy más élményeket is be tudjon engedni, nyitottabb tud lenni a világra, akkor ez el tudja hozni az életminőség javulását, a bőrtünetek csökkenését.

A pszichodermatológiai konzultáció ajánlható ha,

foglalkoztatja a saját testével való kapcsolat

kihívást jelent annak elfogadása, szeretése

szeretné a saját tüneteit, a betegsége mélyebb üzenetét megérteni

keresi a tünetmentes állapot kitolásának útjait

szeretné jobban kézbe venni saját egészségének az ügyét

eddig nem kapott használható megoldást egészségi problémájára

érzi magában a hívást

(Német Borbála, klinikai szakpszichológus, dermasoul.eu)