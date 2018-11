A bőrtünet és a pszichénk kapcsolata kétirányú. Egyrészt a krónikus bőrproblémák hátterében lelki tényezők is állhatnak. Másrészt a látható bőrtünetek maguk is nehézségeket okoznak, mely a negatív stressz és a bőrtünet ördögi körét képezi.

Bőrpanaszok és pszichés tényezők - A téma cikkei 3/1 Pszichés problémák a bőrpanaszok hátterében

3/2 Bőrproblémák és pszichés terhelés - Van kiút

3/3 Bőrproblémák - Hogyan segíthet a pszichoterápia?

Az életvitelre ez a plusz negatív stressz nagyon erős hatással bír. Az újra és újra kiújuló bőrtünet kihat lelkiállapotunkra, tehetetlennek érezzük magunkat, dühösek leszünk stb.. Ezt a jelenséget stigmatizációnak nevezzük. A krónikus bőrbetegséggel élők jól ismerik, hiszen ördögi körként súlyosbítja a bőr állapotát az ennek kapcsán megélt negatív stressz. Főként az, ha a tünetek mások számára is jól látható helyeken vannak.

A bőrtünet kinézete, fájdalma, viszketése magával hozza azt, hogy az ember élettere beszűkül, a bőrállapot kerül előtérbe, gyulladásnál a figyelem se úgy működik, a társas kapcsolatok központjába sajnos sokszor ez kerül be, s ez még jobban erősíti a bőrtünetet, ami pedig visszahat a pszichés állapotra.

A bőrbetegséggel élők a bőrtünetet saját kifejeződésükként élhetik meg, szégyellik, önképük csorbult részének élik meg. A bőrtünet egy jelet, stigmát képez önmagunk és a külvilág felé. Ez mély bűntudatot okoz a tünet hordozójában, szégyelli magát mások előtt, mert mások bizony látják, észreveszik, és ez önmagában is lehet zavaró, nem beszélve a különböző reakciókról.

Ez egy ördögi kör. Minél jobban látható, annál kevésbé megy emberek közé, annál visszahúzódóbb, magának valóbb, depressziósabb lesz – nehéz ebből kilépni. Tovább terheli így a személyt a probléma a saját magával való kapcsolatában is – önképével, önbizalmával, saját énjével kapcsolatban is megjelenhet – s ez a személyes kapcsolataira is kihathat tovább gerjesztve a problémát. Aztán dönthet úgy az illető, hogy „nem fogok elmenni társaságba, közösségbe, ahol látnak, vagy éppen sportolni, mozogni...” pedig pont, hogy az elfogadó társas közeg és a sport csökkentheti a stresszeinket.

Hirdetés

Leggyakoribb stresszorok, melyek kiválthatják a bőrtünetet

A bőr és az idegrendszer szoros kapcsolata miatt az érzelmileg megterhelő – tehát azokban az időszakokban, amikor az idegrendszer túlfeszítődik, a bőr pszichoszomatikus tüneteket képez.

Tapasztaljuk azt, hogy a bőrtünet újbóli előbukkanását megelőzően fennáll valamilyen élethelyzeti stresszor. Amikor a személy újra átéli a korai fejlődése során már tapasztalt érzelmi bizonytalanságot, vagy a biztonság hiányát, akkor az érzelmi átélés helyett újra és újra bőrtünetei kiújulásával reagál.

Pszichológiai konzultációink során azonosítani tudjuk, mi volt ez a stresszor. Kiváltó ok lehet egy munkahely elvesztése vagy egy rossz kapcsolat, veszteség a családban, stb.. Bármi olyan, amit az ember érzelmi stresszként él meg.

Másik irány a bőrtünetek és a pszichénk kapcsolatában, hogy a lelkiállapotunkkal is visszahatunk a fizikai állapotunkra. Ezt könnyű elképzelnünk gyász vagy veszteség esetén, de ugyanígy pozitívan is képesek vagyunk visszahatni a testi, fizikai jóllétünkre, pusztán az elménken keresztül a bőrállapotunkra.

A belső stabilitás élménye pszichoterápiával mélyíthető és ez pozitívan visszahat egészségi állapotunkra. Nem mindegy például, milyen jelentést adunk a betegségünknek és hogy annak passzív elszenvedői vagyunk-e vagy mi is aktívan teszünk a gyógyulásunkért, rajtunk múlik, mit választunk.

A gondolkodásmód a jelentésadáson át kihat az önértékelésre, a stresszszintre. Aki pesszimistán azt mondja, hogy ez úgysem fog elmúlni, annak ettől nő a feszültségszintje. Aki optimistaként a betegségét egy kihívásnak éli meg, annak a bőrtüneteihez társított stresszélménye alacsonyabb s a bőrtünetekhez társuló jelentésadása is pozitívabb.

Az emberi önértékelés és önkép ugyanis rendkívül összetett és szubjektív megélések. Azaz nincs olyan orvosi eszköz, mely objektíven meg tudná mérni például az önértékelés mértékét. Nagy különbség van ember és ember között, egyénfüggő, ki milyen jelentést társít a bőrtüneteihez.

Érzékelés, érzelem, gondolkodás, viselkedés, társas kapcsolatok: mindez benne van az önmagunkról kialakított képben. Van, akinek a düh és tehetetlenség, van, akinek a kétségbeesés, ami kapcsolódik a bőrtünethez társított jelentéshez, de olyan is van, aki nyugodtan strandol, és nem hagyja, hogy bőrtünetei megzavarják az élet élvezetében. Mindez a jelentésadás az illető személyiségén múlik, mellyel pszichoterápiásan dolgozunk, hogy nagyobb énerővel legyen képes felvenni a harcot a külvilág bizonytalanságaival, megterheléseivel szemben.

(Német Borbála, klinikai szakpszichológus, dermasoul.eu)