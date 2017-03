Mit tehetek kínzó fejfájás esetén? – Az orvos válaszol

A fejem oldalsó részén érzek fájdalmat. Nyaki részen is fájdalom van ilyenkor. Ez sokszor elviselhetetlen. Gondot jelent a munkám végzésében is, amikor előjön a fájdalom. Az utolsó esetben zsibbadás is volt a végtagjaimban. Voltam kórházban több alkalommal, de semmi diagnózist nem állítottak fel. Volt, amikor infúzióra kötöttek és pár óra múlva megkérdezték, hogy fáj-e még, amire jeleztem, hogy igen a fájdalom fent áll. Erre hazaküldtek (jelezve, hogy ennyit tudnak tenni fejfájással, hányással). Azóta koponya CT és vérvétel történt, és ideggyógyászaton is voltam. Nem találták meg az okát a bajomnak. Szeretném megtudni azt, hogy hova tudok fordulni annak érdekében, hogy olyan kivizsgálásban részesüljek, ami eredményre vezethet.