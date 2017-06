A rheumatoid arthritis tünetmentes is lehet? - Az orvos válaszol

Rheumatoid arthritis-es beteg vagyok, de 2006 óta tünetmentes. Létezik hogy ez a betegség hosszú ideig passzív állapotban van? A tünetmentes időszakban is szükséges a kontroll? A fogamzásgátló tablettának van-e negatív hatása a betegségre? Olvastam arról, hogy a betegség szövődménye lehet mellhártya-, tüdő-érgyulladás és csontritkulás.



Ez a nem kezelt gyulladáskor várható, vagy egyébként is? A csontritkulás a szteroidok hosszú szedésével van kapcsolatban vagy az RA-s betegek amúgy is számolhatnak ezzel? Egyébként hogyan zajlik egy csontsűrűség vizsgálat?