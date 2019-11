Szülés után is kialakulhatnak véralvadási rendellenességek

Nagyon fontos, hogy kiderüljön az esetleges alvadási faktorok csökkent működése a gyermekvállalás előtt, hogy később ne alakuljon ki vérzéses szövődmény. Dr. Szélessy Zsuzsannát, a Trombózisközpont hematológus főorvosát kérdeztük.

Vérzékenységről akkor beszélünk, amikor a véralvadás nem a megfelelő ütemben következik be, így a vérzés tovább tart. A véralvadás többszörösen kontrollált fehérjék együttműködésének eredménye. Ezek a fehérjék folyamatosan hatnak egymásra, egymás aktivitását beindítják, fokozzák, és ezzel egy időben hatnak a működésüket gátló faktorok is. Ily módon alakul ki az az egyensúly, hogy vérzés esetén a vér megalvadjon, de a véralvadás ne következzen be az érpályán belül. Ezen fehérjék (alvadási faktorok és a véralvadást leállító faktorok) valamelyikének hiánya, csökkent mennyisége vagy aktivitása vérzékenységet eredményez. Megkülönböztetünk veleszületett és az élet folyamán kialakult (szerzett) vérzékenységet. Továbbá súlyos, középsúlyos és enyhe formákat.

A szülés utáni vérzékenység okai

Szüléskor az átlagosan 300 ml körüli vér elvesztését normálisnak tekinthetjük, ugyanis maga a folyamat, vérzéssel jár. Amennyiben a vérzés meghaladja az 500 ml-t, akkor postpartum (szülés utáni) vérzésről beszélünk, amelynek lehet szülészeti oka (nem tud összehúzódni a méh izomzata, esetleges méhlepény részletek nem válnak le stb.).

Amennyiben veleszületetten enyhe vérzékenysége van a kismamának, az a terhesség során nem okoz problémát, mert a terhességben bizonyos alvadási faktorok aktivitása megemelkedik és a véralvadása normális lesz, de a szülés után néhány nappal már fokozódhat a hüvelyi vérzés, mert a kismama eredeti alacsonyabb alvadási faktor aktivitására visszaállt. Sajnos az is előfordul, hogy a terhesség alatt, illetve szülés után alakulnak ki véralvadási rendellenességek, a vérzéses tünetek esetleg csak hetek elteltével otthon jelentkeznek.

Ezért fontos a szakorvosi kontroll!

Először is nagyon fontos, hogy kiderüljön az esetleges alvadási faktorok csökkent működése a gyermekvállalás előtt, mert a szüléshez és a gyermekágyban a megfelelőkezelést csakis így lehet időben megkapnia.

Másodszor, a terhesség előtti véralvadás laboratóriumi leletei rendkívül fontos információul szolgálnak a szülés után jóval később jelentkező vérzékenység gyors, precíz diagnózisának felállításához és a hatékony kezelés elkezdéséhez, hogy ne alakuljon ki életveszélyes állapot – hangsúlyozza a Trombózisközpont orvosa.

A szülés utáni napokban, hetekben a már otthon észlelt hüvelyi vérzés fokozódásakor vagy ismételt jelentkezésekor azonnali orvosi segítségnyújtásra van szüksége a kismamának! Nem halogathatja a nőgyógyászati kontrollvizsgálatot akkor sem, ha bőrén kék foltokat (hematómákat) észlel, hüvelyi vérzése ismételten beindul, illetve a sápadtsága, vérszegénysége fokozódik, mert az életét is veszélyeztetheti a kialakult vérzékenység – sorolja dr. Szélessy Zsuzsanna.

A vérzékenység megállapításához hematológus által kijelölt és értékelt laborvizsgálatok szükségesek, hiszen a vérzékenységnek több formája, oka létezik, amelyeket más-más módon kell kezelni.

Nagyon fontos, hogy minden, nem szokványosnak gondolt vérzéssel, vérszegénységgel fel kell keresni orvosát, akár gyermekvállalás előtt, akár szülés után jelentkeznek is a tünetek. A vérzékenység minden esetben kezelhető, a nem veleszületett formái gyógyíthatóak!

(Trombózisközpont - Dr. Szélessy Zsuzsanna, hematológus)