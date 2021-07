Női orgazmus: létezik, csak egyfajta létezik és az aktus során többször is bekövetkezhet

A stressz a szervezetnek az ingerekre adott nem specifikus válasza. Kvantumfizikai ismereteink bővülésének köszönhetően magáról a stresszről alkotott eddigi tudásanyagunk is felülvizsgálásra kerülhet. Amit elődeink stresszfolyamatként írnak le, az feltehetően nem más, mint a külső ingerek okozta entrópia (rendezetlenség), amely az egész szervezetet érinti. Ennek kiiktatási, megszüntetési történései azok a következményes szomatikus és pszichés tudati válaszok, amelyek az inger keltette entrópia felszámolására irányulnak. A szervezet - részben biokémiai, biológiai (szervek működésbeli megváltozásával járó), részben pedig tudatváltozáshoz kötött - válaszreakciója, “korrekciós“ igyekezete, amely az alapállapot mielőbbi helyreállítására irányul. Ez a folyamat mindenkor egyéni, személyhez kötött és csak rá jellemző. Az érzékszerveinkkel felfogott külső ingerekre adott választ csak részben lehet az idegrendszerhez és a szervekhez kötni. Ez a válasz is lényeges ugyan, ám csak mint az “előszobája” annak a hullámgenetikai folyamatnak, amellyel az egyén szervezete az entrópiás állapotokat próbálja helyreállítani, és az egységet, egészséget megőrizni. Ez a folyamat fajtól, nemtől, életkortól, ingererősségtől csak részben függ, ám mindenkor az egyénre jellemző módon eltérő módon és időtartam alatt megy végbe. A szervezet a fiziológiás működést igyekszik helyreállítani, amelyre csak akkor és addig képes, amíg a genetikailag kódolt, egyénre jellemző információfeldolgozás a szervek szintjén zavartalanul működik, illetve a fiziológiás történések (légzés, táplálkozás, anyagcsere) és az érzékszerveinkkel észlelt külvilági ingerek feldolgozása zavartalanul és akadálytalanul működik. A tudati működés mindezen információk feldolgozását követően irányíthatja a szervezet akaratlagos reagálását. A hullámgenetikának köszönhetően most léptünk olyan szintre, hogy a fiziológiás és kóros folyamatok anyagi állapotát tükröző mennyiségi mutatók mellett a funkcionális működés minőségi - kvantumfizikai segítséggel megismerhető - mutatóinak együttes értékelése vezethet a személyre szabott gyógyítás megvalósulásához.