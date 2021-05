Hogyan hatnak az afrodiziákumok?

Afrodiziákumnak nevezzük azokat a szereket, amelyek a szexuális, a nemi vágyat, orgazmuskészséget és a termékenységet fokozzák. A hatásmechanizmusok igen eltérőek, ám sok esetben tudományosan nem bizonyítottak.

Az afrodiziákum szó Aphrodité görög istennő nevéből származik, aki a mitológia szerint a szerelem, a nemi vágy és a termékenység úrnője volt. Léptei nyomán növények és virágok sarjadtak, melyek fogyasztása afrodiziákumként hat az emberi szervezetre.

Az afrodiziákumok lehetnek fizikai vagy pszichés vágykeltők. A hatásmechanizmusok igen eltérőek, sok esetben tudományosan nem bizonyítottak. Számos évszázados étel és ital recept létezik, melyek szerelmi bájitalként használhatók. Hiszen a férfiakhoz is a hasukon keresztül vezet a legrövidebb út, tartja a mondás.

Számos növény vagy állat fogyasztásához kötődnek vágykeltő hiedelmek: ánizs, andragóra, avokádó, babér, barátcserje, bazsalikom, beléndek, csokoládé, fahéj, gyömbér, jácint, kardamon, narancsvirág, szegfűszeg, szerecsendió, vanília, rózsaolaj, kőrisbogár, cserebogár, tengeri kagylók és puhatestűek, csikóhal, állatok nemi szervei... A csikóhal afrodiziákus hatásának feltérképezésére napjainkban intenzív tudományos kutatások folynak.

A vágyfokozók többféle mechanizmussal hathatnak. Hatásuk lehet direkt, mikor az agy érzelmekért vagy örömérzésért, szexuális izgalomért felelős területeire hatnak. Egy hétköznapi példa szerint a csokoládé fokozza az agyban a szerotoninszintet, amit sokszor boldogsághormonnak is neveznek. Az indirekt hatások valamilyen szexuális töltettel bíró jelenség létrehozásáért felelősek, például a chili (vagy más csípős fűszer) az ajkakkal érintkezve a hajszálerek tágításán keresztül fokozza a vérbőséget, ezzel az ajkak pirosabbá válnak, és vastagabbnak tűnnek.

A görögdinnye a legújabb kutatások szerint természetes potencianövelőként hathat. Ennek oka az lehet, hogy ebben a gyümölcsben sokkal több citrullin nevű aminosav található, mint azt korábban gondolták. A citrullin a különböző potenciazavarokat kezelő gyógyszerekhez hasonló módon hat a vérerek tágulására és ernyedésére...

A telt, piros ajkak a női nemi szervre utalnak, így töltve be vágygerjesztő szerepet (így akár a rúzsok használata is tekinthető afrodiziákumnak). A chili ezen kívül a nyálkahártyák vérellátását (köztük a nemi szervekét) is fokozza, mely a libidó szempontjából élénkítő hatású.

Számos esetben kimutatható orvosi hatás nem létezik, vagy azt még nem vizsgálták. Lehetséges, hogy sokszor a mitológiában és a régi elbeszélésekben gyökeredzik a hatás, és tekinthető placebohatásnak. Vagyis ha hiszünk az alkalmazni kívánt szer vagy anyag vágykeltő erejében és annak pozitív hatását várjuk, az be is következik; lehetséges, hogy egyedül csak a tudatalattink által.

Minden lehet afrodiziákum, ami az egészséget szolgálja

Kevéssé hihető, hogy a különböző állatok nemi szervéből készített termékek (pl.: tigrispéniszpor) a fallikus szimbolizáción kívül valódi gyógyhatásúak lennének, bár amíg hiteles vizsgálatok ennek ellenkezőjét nem bizonyítják, a cáfolat sem állja meg a helyét.

Számos készítmény esetében az egészség megőrzését szolgáló hatás az alapja a vágykeltésnek és termékenység fokozásának. Ez nem meglepő, ha abból indulunk ki, hogy egy egészségesebb szervezet termékenyebb, illetve szexuális működése kiegyensúlyozottabb – így tehát minden lehet afrodiziákum, ami az egészséget szolgálja.

A bódító hatású vagy tudatmódosító szerek (alkohol, kábítószerek) feszültségoldó és a központi idegrendszer működését befolyásoló hatásukon keresztül gerjeszthetik a nemi vágyat, ám ezek alkalmazása sem morális, sem egészségügyi megfontolásból nem jótékony hatású. Hosszabb távon az egyéb egészségkárosító hatásaik mellett mindenfajta nemi működést gátolnak.

A pszichés afrodiziákumok

Végül de nem utolsósorban nem szabad elfeledkeznünk a pszichés afrodiziákumokról, melyek valamilyen korábbi emlékhez kötődnek. Pszichológiai kísérletekkel bizonyítható, hogy egy korábbi szerelemhez vagy szexuális töltetű élményhez fűződő emlék újbóli átélése képes új szerelmet vagy nemi vágyat generálni, a tudattalan működéseknek köszönhetően.

Egyszerű példa erre, hogy egy romantikus koncert után, az akkori érzelmek arányában az elhangzott zenék újbóli meghallgatása képes a szerelem érzését felidézni. Ugyanígy afrodiziákumként működhet bármely más jelenség, mely előzőleg intim pillanathoz kapcsolódott: legyen az akár egy illat, akár egy helyszín.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Kónya Judit