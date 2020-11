A száraz novemberről

Immár ötödik éve, hogy a Kék Pont Alapítvány meghirdeti a Száraz november elnevezésű kihívását, melyben arra buzdít, hogy ebben a hónapban egyáltalán ne fogyasszunk alkoholt. Célja, hogy a résztvevők felmérjék, milyen a viszonyuk az alkoholhoz: milyen élethelyzetekben kívánják, mennyire vált a napi rutin részévé, esetleg okoz-e kellemetlenségeket a nélkülözése. A kampány egyre nagyobb publicitást kap, évről évre egyre többen csatlakoznak hozzá.

Ennek kapcsán egy rádióműsorban arról beszélgetett a két műsorvezető, hogy jó dolog ez a száraz november, de hát miért pont novemberre kellett időzíteni, amikor itt van Márton-nap, a finom libasült mellé pedig dukál egy pohár jó bor.

Addiktológiai konzultánsként nagyon örültem ennek a – talán didaktikus – kérdésfelvetésnek. Tökéletesen kirajzolódik benne a kifogáskeresés, ami oly jellemző a függőkre is.

Miért pont november?

Ha jobban belegondolunk, bármelyik hónap alkalmas lenne rá, és bármelyik hónapban fel lehetne tenni a kérdést, hogy miért pont most. Hiszen szinte minden hónapban vannak olyan események, melyekhez szorosan kapcsolódik az alkoholfogyasztás. Vagy talán népszokás sem kell hozzá? Tekintve az egy főre jutó alkoholfogyasztási adatokat, valóban nem szükséges hozzá semmilyen hagyomány. (Az egy főre jutó alkoholfogyasztás tiszta alkoholban Magyarországon évente 12 liter. (Forrás: KSH))

A kezdeményezés célja, hogy észrevegyük, életünkben milyen szerepet tölt be az alkohol. El tudunk-e szakadni a betonbiztosnak hitt kapcsolattól – hiszen ki hallott már ünneplésről alkohol nélkül? Névnap, születésnap, munka utáni kikapcsolódás..., a sor a végtelenségig folytatható. Szükségünk van-e rá az esti lazításhoz, akár egyedül is?

Ezen kívül tökéletesen alkalmas rá, hogy például ilyen régi hiedelmeket felülírjon: "Nem lehet úgy beülni egy baráti beszélgetésre, hogy nem sörözünk mellé" – ugye ismerős?

Az ehhez hasonló kampányok szerepe pontosan az, hogy alternatívát mutasson a rég berögzült szokások helyett. Meg lehet enni a Márton-napi libasültet alkohol nélkül is, beszélgetni is lehet tea mellett, ha pedig ez kellemetlenséget okoz, akkor azon bizony el kell gondolkodni, és meg kell vizsgálni, hogy mikor lett ekkora szerepe az alkoholnak az életünkben. Észre fogjuk venni, hogy magyarázkodunk a környezetünknek, amikor elhárítjuk a kedves, de erőszakos kínálást – miért is?

Léteznek szakmai irányelvek, amelyek alapján az úgynevezett „biztonsági határ” férfiaknál: 21 egység/hét (280 g), nőknél: 14 egység/hét (168 g) elfogyasztása, valamint heti legalább kettő alkoholmentes nap egy héten. (Egy egység: 10 ml alkohol ~1 pohár sör, ~1 dl bor, ~3 cl tömény.) Az alkoholizmust azonban nem lehet ilyen egyszerűen, pusztán az alkoholfogyasztás mértékével definiálni. Ez annyira egyéni, és olyan soktényezős (testi, lelki, szociális hatások), hogy egy ilyen kampányban való részvétel során történő egy hónapos leállás sokkal inkább megmutatja, van-e problémája az illetőnek az alkohollal, mint az, hogy napi hány egységet fogyaszt.

Fontos látni, hogy ez a kezdeményezés elsősorban azoknak szól, akik úgy érzik, hogy az életükben túl nagy jelentőséget kapott az alkohol. Akik a függőség határán billegnek, azok számára fontos felismerést hozhat, ha kipróbálják, hogyan tudnak funkcionálni alkohol nélkül egy hónapon keresztül. A tapasztalatok fényében pedig rádöbbenhetnek, hogy ez bizony nehezebb, mint gondolták, és felismerhetik, hogy segítségre van szükségük, és a megfelelő szakemberhez fordulhatnak.

Azonban előfordulhat, hogy néhányan nem jól mérték fel, mennyire súlyos függőség alakult ki náluk. Őket érheti kellemetlen meglepetés is: a hirtelen alkoholmegvonás hatására úgynevezett elvonási tünetek (delirium tremens) jelentkezhetnek náluk. Ezért ha az utolsó adag alkohol elfogyasztása után 72 órán belül az alábbiakat tapasztalja magán valaki: hidegrázás, émelygés, hányinger, hányás, remegés, hallucináció, haladéktalanul forduljon orvoshoz, ugyanis ekkor azonnali beavatkozás szükséges. Az orvost mindenképpen tájékoztassa arról, hogy drasztikusan csökkentette alkoholfogyasztását, és ezt követően jelentkeztek a tünetek. Ugyanez érvényes természetesen akkor is, ha hozzátartozónkon észleljük ezeket, és tudjuk, hogy hirtelen állt le az alkoholfogyasztással.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Takács Patrícia, addiktológiai konzultáns és szociológus