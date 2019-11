Tompalátás (amblyopia) felnőttkorban - Mit tehetünk?

A tompalátás vagy amblyopia a lakosság 4-5 százalékát érinti. Mi az, amit felnőttkorban tehetünk, ha valamelyik szemünket nem tudjuk rendesen használni?

A tompalátás akkor alakul ki, ha gyerekkorban nem megfelelően tudjuk, vagy nem megfelelően használjuk szemünket. Ennek leggyakoribb oka a kancsalság. A kancsal szem esetében a keletkezett kép a retinán nem az éleslátás helyére esik, ezért kettős látás alakul ki.

Hirdetés

Tompalátás A látás bonyolult, nagyon sérülékeny tanulási folyamat eredménye. Ha valahol meghibásodik, akkor alakul ki a tompalátás. Hogyan kezelhető?

A kettős látás miatt az agy kikapcsolja a kancsalító szemet a képalkotásból és nem alakul ki kétszemes látás. Természetesen egyéb más okokból is kialakulhat tompalátás, azonban ezekre a továbbiakban kitérni most nem szeretnék.

Az általános orvosi vélemények szerint a tompalátás 8-12 éves kor után már gyógyíthatatlan. Egyes ellenvélemények szerint azonban sosem késő, hogy tompalátó szemünket is munkára kényszerítsük. Nyilván ez attól is függ, hogy milyen fokú a tompalátás. Azonban ha valakinek van kellő türelme és kitartása, akkor még felnőtt korban is kezdheti takargatni a szemeit, és érhet el jó eredményeket.

A kancsalság A gyerekek körülbelül 4 százaléka kancsal, és közülük minden harmadik tompalátó. Három hónapos kortól ötéves korig jelentkezik a leggyakrabban, de később is megjelenhet. A kancsalság fiúkat és lányokat egyforma arányba érinti.

A kancsalságról bővebben

A tompalátó szemek további sajátossága, hogy sok esetben a színérzés vörös irányba tolódik el, valamint az, hogy a látóélesség térben jobb, mint sorban álló jelek esetében. Ez azt jelenti, hogy az utcai közlekedésnél a látás sokkal jobb, mint egy könyv olvasásakor.

Ha a tompalátó betegek jó szemét sérülés éri, esetleg valamilyen szemészeti beavatkozás vagy kezelés következtében be kell kötni, akkor hirtelen egy merőben más életszituációba kerülhetnek. Gyakorlatilag vakká válhatnak.

Sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy a balesetek nagy része a jól látó szemeket érinti. Ez magyarázható azzal, hogy a használatban lévő szemmel jobban látnak térben, szinte csak ez a szem irányítja mozgásukat.

Nem vesszük komolyan

Meglepő, hogy sokan mennyire félvállról veszik az egyébként sokkal több figyelmet igénylő tényt. Szemük védelme érdekében szemüveget kellene viselniük szinte állandó jelleggel.

Gondoljunk itt jó minőségű napszemüvegekre, monitoros lencsékre, kontrasztfokozó szűrőkre és sportszemüvegekre is. Ajánlott lenne a szemüvegek viselése, például ha túrázni mennek, ahol sokszor belecsapódhatnak ágak a szembe, vagy ha valaki sportol, és ott van kitéve veszélynek, vagy munkavégzéséből adódóan történhet valami és sorolhatnánk még itt tovább ezeket a szemre vonatkozó veszélyeket.

Járjunk rendszeresen szemészeti szűrésekre, látásvizsgálatokra és adjuk meg a maximális védelmet szemünknek!

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Halmosi Edina, optometrista-kontaktológus