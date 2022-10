Félmilliárd lépés az életért

Az országos program harmadik hetének végére átlépte a félmilliárdot a regisztrált lépések száma a Millió Lépés az Életért programban, amelyet a szívegészséggel kapcsolatos tudás és az aktív testmozgás népszerűsítésére hozott létre a Magyar Szervátültetettek Szövetsége.

A résztvevők teljesítménye és elhivatottsága lenyűgöző, de a kihívás nyitott, még bárki csatlakozhat, hogy a tizedik hét végére már mindennapjai része legyen az aktív testmozgás.

Mindössze három hét alatt 417 ezer kilométert tettek meg a Millió Lépés az Életért kihívás résztvevői. Az 521 millió 756 ezer lépéssel tízszer is meg lehetne kerülni a Földet. Mindez azt is jelenti, hogy a tíz hetes kihívás alig harmadánál a Magyar Szervátültetettek Szövetsége és partnerei több mint 5800 egyéni résztvevőt és csapatot tudtak rávenni, hogy az aktív mozgást és a szívegészség kérdését tegyék a mindennapjaik részévé.

Hirdetés

A tíz hetes programhoz akár most is bárki csatlakozhat

A kihívást – bár a játék lényege a lépések számlálása – azért hozták létre, hogy a szívet, érrendszert, és az immunrendszert rendkívüli hatásokkal erősítő mindennapos mozgás minél több ember számára legyen magától értetődő tevékenység. A tíz hetes programhoz akár most is bárki csatlakozhat egyénileg vagy csapatos formában, és ehhez csupán az ingyenes, Milliólépés alkalmazást kell letölteni. Ettől kezdve az akár 60 féle mozgásformát is képes lépésekre átszámítani. A végső cél a lépésszám maximalizálásával az, hogy a tizedik hét végére minden résztvevő úgy érezze, hogy az aktív mozgás immár nélkülözhetetlen része az életének. Mivel ez a program a 30 éves magyar szívátültetési program tiszteletére indult el, a résztvevők az alkalmazáson keresztül nem csak a játékban vesznek részt, de megismerhetik a szív és érrendszer működését, betegségeinek megelőzését, a szívátültetés történetét, miközben 10 héten át mozogva fittebbek, egészségesebbé válhatnak.

A Millió Lépés az Életért résztvevői az első három hétben főként gyaloglással, kerékpározással, futással és aerobikkal gyűjtötték a lépéseket és az ország térképére felrajzolt Kéktúra-útvonal kilométereit. A legtöbb lépést Budapestet követően Pest és Győr-Moson-Sopron résztvevői gyűjtötték. A legszorgalmasabb megyének mégis Békés tekinthető, mert az ottani résztvevők egy főre jutó lépésszáma meghaladja három hét alatt a 113 ezret. Ha a korosztályokat nézzük, némi meglepetésre nem a legfiatalabbak a legaktívabbak. A kihívás legaktívabb korosztálya ugyanis a 40 és 59 év közöttiek közül kerül ki, ők adják az összes résztvevő felét.

A Millió Lépés az Életért programot elindító Magyar Szervátültetettek Szövetsége a kihívással összekötve tartotta meg a múlt hétvégén a Szervátültetettek XX. Országos találkozóját. A tapolcai rendezvényen többek között ádadták „A szervátültetettek szolgálatáért” díjakat. Ez a szövetség által alapított elismerés a betegek háláját fejezi ki azok iránt, akik az orvosláson túlmenően emberi hozzáállásukkal, vagy szakmai programjukkal segítettek a szervátültetettek jobb életkilátásain, javították a transzplantáció társadalmi elfogadottságát.

Orvosi kategóriában életműdíjat vehetett át Dr. Bodor Elek professzor és Dr. Szabolcs Zoltán professzor a hazai szívátültetés elindításában és felfuttatásában végzett munkájukért. A szövetség életműdíjjal köszönte meg Dr. Sallay Péter veseátültetett gyermekekért végzett munkáját is. Kitüntetésben részesült Dr. Vilmányi Csaba, a szívátültetett gyermekek utógondozásában végzett munkájáért, és Dr. Mihályi Sándor, aki a Semmelweis Egyetem transzplantációs igazgatójaként formálta a magas színvonalú hazai szervkoordinációs rendszert.

Szakdolgozói díjakat vehettek át Fényes Mihályné Ildikó és Fülöp Angéla a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet munkatársai, illetve Csobánné Oláh Csilla és Bernáth Csilla, a Városmajori Klinika fáradhatatlan szakemberei.

(Magyar Szervátültetettek Szövetsége)