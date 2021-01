Az Év Fogyatékos Sportolója Berente Judit veseátültetett

A Szervátültetettek Téli Világjátékán Kanadában szerzett három aranyérmével (biatlon és két sífutó szám) vívta ki a sportújságírók elismerését Berente Judit (57), aki 25 éve veseátültetett. A Magyar Szervátültetettek Szövetsége elnökeként mindent megtesz, hogy sorstársai is felismerjék: a rendszeres, életvitelszerű mozgás gyógyír a bajra. Kutatások igazolják, hogy a szervtúlélés idejét is 30 százalékkal meghosszabbíthatja.

Mit jelentett a sport az életében a transzplantáció előtt?

Tornáztam, kézilabdáztam, úsztam, asztaliteniszeztem, ám amikor tizenhárom éves koromban kiderült a végstádiumú vesebetegségem, már nem kaptam versenyengedélyt. Azt csak később tudtam meg, hogy édesanyámnak azt mondták az orvosok, nem érem meg a nagykorúságot. Szerencsére találkoztam egy nagyszerű dietetikussal is, akinek fehérjediétájával tizenhat éven át el tudtam kerülni a dialíziskezelést.

Annyira szerettem a sportot, hogy főiskolára is először testnevelés szakra jelentkeztem. Igaz, amikor figyelmeztettek, nem lesz érvényes a félévem, ha nem tudom a felemáskorlát-gyakorlatokat bemutatni, akkor a hólyag-pacemakerem miatt visszaléptem. Ellenben amikor sítáborban voltam a testnevelés szakosokkal, már az első ott rendezett versenyt is megnyertem. Rendszeresen úsztam, síeltem, az 1995-ös szervátültetésig minden sportolási lehetőséget kihasználtam.

Mi sarkalta sportolásra a transzplantáció után? Milyen út vezetett a 2020-as kanadai téli világjátékokon elért három aranyérméhez?

A szegedi műtétem idején találkoztam a kórházban egy transzplantált lánnyal, aki éppen akkor jött haza Manchesterből, a Szervátültetettek Világjátékáról. Rögtön ráéreztem, hogy én is visszakaphatok valamit az elveszett álmaimból!

Három hónapos kórházi kezelés után decemberben engedtek haza az orvosok. Januárban már jelentkeztem a szervátültetettek sportegyesületébe – úszással kezdtem –, és márciusban el is indultam egy versenyen. A rendszeres mozgás csodálatos változásokat eredményezett: csökkentette a gyógyszerek mellékhatásait, és elhagyhattam a vízhajtókat. A szervkilökődés megelőzésére alkalmazott szteroidterápia okozta „holdvilág” arcom és deformálódott testem is „visszaalakult”, sokkal jobban éreztem magam a bőrömben.

A műtét után két évvel, 1997-ben vettem részt az első nyári, és 1999-ben az első téli világjátékomon, utóbbin ugyanúgy három aranyérmet szereztem, mint 2020-ban.

Az Év Sportolója díját az ismeretlen donorjának ajánlotta. A rá gondolás még ma is része az életének?

Igen! Sohasem felejtem el megköszönni neki a sikereimet, de a mindennapjaimat is. Általa élek, ezt a negyedszázados gyönyörű időszakot neki köszönhetem. Új életet kaptam, amelyből ki kell hoznom a legtöbbet, nemcsak magam miatt, miatta is.

Új élete új feladatának tekinti – ahogy a díjátadó köszönőbeszédében elmondta –, hogy az MSZSZ elnökeként a sorstársakért tegyen.

Minden a sporttal kezdődött! – szoktuk mondani a rendezvényeinken, hiszen az első szervezet, amely a szervátültetettek számára alakult, az egy sportegyesület volt 1987-ben. A szabadidő- és versenysport továbbra is nagyon fontos, emellett érdekvédelemi és betegedukációs feladatokat is ellátunk.

A Képzett Beteg programjainkon is tanítjuk, miért fontos a rendszeres sportolás. Edzéslehetőségeket is kínálunk, Budapesten most már jó ideje minden sportágban vannak szakképzett edzőink, és dolgozunk a vidéki lehetőségek szélesítésén is. A sportoló szervátültetettek pedig részt vehetnek a hazai versenyrendszerünkben, és eljuthatnak a nemzetközi versenyekre, a nyári és téli világjátékokra is.

Tapasztalata szerint mi a mozgás szerepe az egészségmegőrzésben?

Ma már tudjuk, hogy a mozgás gyógyír a bajra – ezt számtalan vizsgálat igazolta –, az orvosok is erre az útra irányítják a betegeket. Mi is arra ösztönzünk minden szervátültetettet, hogy hetente legalább 3x50 percet rendszeresen mozogjon, hiszen ez segít a gyógyszer-mellékhatások kiküszöbölésében, kedvezően befolyásolja a vérnyomást, és jótékonyan hat az általános fizikai-mentális állapotra is. Orvosi kutatások bizonyítják azt is, hogy a szervtúlélést is 30 százalékkal meghosszabbíthatja!

A rendszeres testmozgás mindenki számára fontos, nem csak a szervátültetetteknek. Rendszeres testmozgással csökkenthető a magas vérnyomás, a cukorbetegek inzulin szükséglete, a csontritkulás mértéke, gyakorlatilag az egész szervezet működésére jótékony hatással bír. Orvosilag bizonyított tény az is, hogy számos daganatos betegség esetén is javíthatja a túlélést.

Az interjú a KNK PR&Média közreműködésével készült.