Bipoláris személy a családban

Megfelelő tájékozódással, ismeretekkel és kezeléssel a bipoláris zavarban szenvedő betegek gyakorlatilag teljes életet élhetnek, melyben az illető családjának is fontos, segítő szerepe lehet. Ehhez elengedhetetlen az egyes epizódok felismerése, valamint néhány gyakorlati praktika is hasznunkra lehet.

A bipoláris zavar vagy más néven mániás depresszió sokak számára ismerősen hangzó szavak, hiszen számos film, sorozat (pl. Napos oldal, Homeland - A belső ellenség) és könyv (pl. Danielle Steel: Hullócsillagom) próbálta már körül járni a témát. Ennek ellenére, amikor a betegség az ember saját családjában üti fel a fejét, sokan leblokkolnak, önmagukat hibáztatják, és nem tudnak megfelelő segítséget nyújtani a bajban lévő családtagnak.

Kétségtelen, hogy a bipoláris betegség számos változást hozhat egy család életébe, ugyanakkor az élet többi problémájához hasonlóan, sokkal inkább érdemes ezeket kihívásként kezelni, még akkor is, ha ez nem mindig könnyű feladat.

Hogyan és miben segíthetek?

A legtöbb családtag természetesen segíteni szeretne a bipoláris hozzátartozójának, ám nem mindig egyértelmű, hogy ezt hogyan és miként tegye.

Kapcsolattartás a kezelőorvossal - Bár maga a beteg önálló személy, mégis bizonyos helyzetekben és a visszaesés megelőzése érdekében szükség lehet arra, hogy a beteg kezelőorvosát a családtag is jól ismerje és indokolt esetben értesítse.

Gyógyszerszedés - Megfelelő gyógyszeres kezeléssel a bipoláris személy tünetei elég jól szinten tarthatók. A hozzátartozónak igy fontos szerepe lehet a gyógyszerszedés betartásában, ellenőrzésében.

Napi rutin és szokások - Mivel a betegség inszomniával és hiperszomniával, testsúlycsökkenéssel és testsúly gyarapodással is járhat, így fontos a minél stabilabb életmód kialakítása. A család sokat segíthet a strukturált napi rutin összeállításában és fenntartásában. Általában sem a túl sok, sem a túl kevés aktivitás nem javasolt, mert előbbi a mániás epizódnak, míg utóbbi a depressziónak kedvez. Érdemes törekedni a mértékletességre, valamint javasolt kerülni a váltott és éjszakai műszakban történő munkavégzést.

Öngyilkos gondolatok - Depresszív epizódban a halállal, az élet értelmetlenségével és az öngyilkosággal kapcsolatos gondolatokat, utalásokat, minden esetben nagyon komolyan kell venni, és nem szabad figyelmen kívül hagyni.Ha a családtagunkon erre utaló jeleket látunk, ne habozzunk felkeresni a megfelelő szakembert!

Krízisterv - Fontos, hogy legyen egy krízisterv arra az esetre, amikor a beteg nem beszámítható, és például mániás állapotban ezt nem veszi észre. Ehhez jó, ha tudjuk, hogy bizonyos tünetek esetén kit kell értesíteni vagy mit kell tenni, hogy ezáltal bizonyos nem kívánatos következményeket elkerülhessünk, például ne hagyjuk ilyenkor fontos döntést hozni, tegyük el a kockázattal járó tárgyakat (bankkártya, kocsikulcs stb.).

Alkohol és droghasználat - Mind az alkoholfogyasztás, mind pedig a kábítószerhasználat felerősítheti a bipoláris tüneteket, így hozzátartozóként ezekre is érdemes figyelmet fordítani és lehetőségeinkhez mérten kontrollálni.

Családi és egyéb szerepek megtartása - Nagyon fontos törekedni arra, hogy a beteg családban betöltött szerepe minél kevésbé sérüljön. Ha vannak olyan feladatai, amiket továbbra is el tud látni, akkor ezeket semmiképp se vegyük el tőle, de egyben igyekezzünk rugalmasak lenni és felkészülni arra, hogy bizonyos feladatokat nem tud ellátni. Gyerekekkel az életkoruknak megfelelő módon érdemes átbeszélni, hogy mi történik a családban.

Sikerélmény - A fentiek azért is fontosak, mert jó, ha a betegnek van sikerélménye. Sok beteg – különösen mániás epizódban – nagyon kreatív, ezekben a tevékenységekben (pl. festés, rajzolás, írás) semmiképp se korlátozzuk, inkább erősítsük őket.

Támogatás és terápia - Ugyan sokszor nehéz, ám mégis elengedhetetlen, hogy a bipoláris személy érezze a támogatásunkat és azt, hogy velünk a legnagyobb félelmeit is megoszthatja. Ebben segítségünkre lehet, ha az orvosi kezelés mellett pszichoterápiás vagy egyéb foglalkozáson is részt vesz, aminek viszont sok beteg ellenáll. A türelem, a szeretet és a bizalom fokozatosan segíthetik a beteg bevonását ezekbe a kezelésekbe, de a változáshoz időre van szükség. A kezdeti időszakban a legfontosabb, amit tehetünk a figyelemfelhívás és tájékoztatás, ami nem ijesztegetés és nem győzködés, de adhatunk a kezébe például egy tájékoztató füzetet vagy átküldhetjük neki egy szakember honlapját.

Figyeljünk magunkra is!

Természetes, hogy a hozzátartozó gyakran olyan érzelmeket él át, mint a harag, a szégyen vagy a bűntudat. A betegség által sok minden felborul a családban, megváltozhat a napi rutin, csökkenhetnek az anyagi források, és olykor rendkívül nehéz lehet a bipoláris személy hangulatváltozásait követni (a mániás fázis különösen nagy igénybevételt jelenthet). A hozzátartozó ilyenkor tehetetlenséget, elkeseredettséget, szociális izolációt élhet meg, ami amellett, hogy megakadályozza abban, hogy a betegnek megfelelő segítséget nyújtson, a saját fizikai és lelki egészségére is káros hatással lehet.

Ebből kifolyólag fontos, hogy a hozzátartozó másokkal is megoszthassa érzéseit, melyre kiváló lehetőséget nyújthat egy támogató csoport, ahol hasonló problémákkal küzdő családtagokkal találkozhat. Megelőzvén a tartós stressz kialakulását, érdemes néha hozzátartozóként is kikapcsolódni, feltöltődni, elutazni és különböző orvosi kivizsgálásokon részt venni, ami hosszú távon nem csak a saját, de a beteg érdekét is szolgálja.

A bipoláris zavarról

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Lőrincz-Erdélyi Krisztina, pszichológus