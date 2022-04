A borderline gyermek - Ahogyan a szülők éreznek

A kiadvány fülszövege: Úgy érzi, manipulálják, irányítják vagy becsapják? Heves, erőszakos és irracionális dühkitörések céltáblája? Úgy érzi, „tojásokon lépked”, hogy elkerülje a küszöbön álló összecsapást? Ha a válasz „igen”, akkor lehetséges, hogy a szerette borderline személyiségzavarban szenved. A Ne lépkedjünk tojásokon! a borderline személyiségzavarosok több mint félmillió barátjának és családtagjának segített e pusztító betegség megértésében, határaik meghúzásában és abban, hogy miként segíthetnek szerettüknek, hogy felhagyjon a veszélyes borderline viselkedésmódokkal. Jelen teljesen átdolgozott kiadás a borderline személyiségzavarral kapcsolatos legújabb kutatási eredményeket is magába foglalja, és olyan megküzdő és kommunikációs készségeket is ismertet, melyek hasznosak a borderline ismerőssel való kapcsolat stabilizálásában. A könyv segítségével képes lesz: - megérteni a káoszt, - kiállni önmagáért és érvényesíteni igényeit és szükségleteit, - elsimítani a vitákat és konfliktusokat, - megvédeni önmagát és másokat az erőszakos viselkedéssel szemben. Paul T. Mason MS a wisconsinbeli Racine-ban található Wheaton Franciscan Healthcare klinikai igazgatóhelyettese. Borderline személyiségzavarral kapcsolatos kutatásai a Journal of Clinical Psychology-ban jelentek meg, írásai számos újságban és folyóiratban olvashatók. Randi Kreger weboldalán keresztül a nemzetközi érdeklődés fókuszába emelte a borderline személyiségzavarosok családtagjainak problémáit. A Ne lépkedjünk tojásokon munkafüzet és a Nélkülözhetetlen útmutató családtagok számára a borderline személyiségzavarhoz című könyvek szerzője. Terjedelem: 332 oldal Megjelenés éve: 2015 ISBN 978-615-5443-22-0 Ára: 3900 Ft, honlapról rendelve 3100 Ft (+ szállítási költség)



