Az öngyilkosságnak ez a formája általában 2-3 embert érint, akik együtt, vagy külön helyszínen, de azonos időben halnak meg. A szerződő felek leggyakrabban házastársak, családtagok, szerelmi kapcsolatban élők, barátok, akik hasonló érzelmi problémákkal küzdenek.

Az öngyilkossági szerződés nem azonos a csoportos öngyilkossággal, melyet általában többen, egymást csak futólag vagy egyáltalán nem ismerő emberek követnek el. Ezekben az esetekben nem az ismeretség és a másik problémájának az átérzése a motiváló tényező, hanem valamilyen vallási, katonai vagy politikai ideológia.

Az öngyilkossági szerződés meglehetősen ritka, de becslések szerint minden századik öngyilkosság ilyen. Főleg nehéz sorsú fiatalok vagy sok viszontagságot túlélő idősek választják a halál ezen formáját. A fiatalabbaknál fontos szerepe van a mintakövetésnek, de sokszor az is előfordul, hogy romantikusnak találják az ilyen halált. Többeket az vonz, hogy nagy médiaérdeklődés övezi ezeket az elhalálozásokat. Az elkövetés módja igen változatos, az áldozatok leggyakrabban gyógyszertúladagolással, önakasztással, vonat elé ugrással vetnek véget az életüknek.

A halál ezen formájának választása általában nem csak az élet eldobásáról szól, hanem más, mögöttes szándék is húzódik a háttérben. Az elkövetők nyomot akarnak hagyni maguk után, valakinek lelkiismeretfurdalást akarnak okozni, esetleg tettüket büntetésnek szánják. Az is előfordul, hogy egy érzelmileg vagy anyagilag megterhelő helyzetből akarnak kilépni. Az öngyilkosság lehetséges alternatíva azokban az esetekben is, amikor az illetők nem látnak más kiutat, illetve jogilag nem menekülhetnek egy adott szituációból, mert felelniük kell valamilyen korábbi tettükért.

Sorstársakat keresnek

A fentiekből is látható, hogy az öngyilkossági szerződés résztvevői általában érzelmileg megterhelő helyzetben élő emberek, akik rosszabb esetben valamilyen pszichés problémával, depresszióval, szorongással is küzdenek. Életüket sokszor reménytelennek és kilátástalannak vélik. Ebben a helyzetben a környezettől sem kapják meg az elvárt figyelmet és segítséget, így problémáikkal elkezdik a hozzájuk hasonló emberek társaságát keresni.

Az így szövődött barátságokban olyan közös tevékenységeket, szórakozást, hobbit keresnek, amivel kölcsönösen tudnak egymásnak segíteni. Egyre több időt töltenek együtt, és egyre nyíltabban beszélnek az őket ért sérelmekről, illetve megosztják egymással a legbensőbb vágyaikat, gondolataikat, beleértve az erőszakos és öngyilkossági fantáziáikat is. A közös beszélgetések alatt az öngyilkosság sem tűnik már olyan félelmetesnek, mégis a felek közti kapcsolat ezen a ponton még egymás segítéséről és életben tartásáról szól, nem a halálról. Azonban egyszer csak eljön egy pont, amikor szembesülnek azzal, hogy nem tudnak egymásnak segíteni, nem tudják közösen megoldani a problémákat, és a külvilág is érzéketlen a segélykiáltásaikkal szemben.

Nem akarnak egyedül öngyilkosok lenni

Ezen a ponton olyan reményvesztettnek érzik magukat, hogy a haláltól való félelem eltörpül az élet nehézségei mellett, és megszületik az öngyilkossági szerződés. Egyikőjük sem mer és akar egyedül meghalni, de közösen ez is könnyebbnek tűnik. Gyakori jelenség, hogy a szerződő felek szeretnének értelmet adni a haláluknak, így többnyire nyílvános helyet választanak helyszínül. Ezzel üzenni szeretnének másoknak: fájdalmat okozni szeretteiknek vagy megbüntetni az őket cserbenhagyókat.

Az öngyilkosságnak ez a formája a szokatlansága miatt általában nagy sajtóvisszhangot kap, ami csak fokozza a társadalom és a közvetlen környezet megdöbbenését. Emiatt a fokozott érdeklődés miatt sok esetben a közös öngyilkosság mintaként szolgál, és mások is hasonló halált választanak. Különösen gyakori ez a mintakövetés a tizenévesek között, akik gyakran a közösségi médiát is segítségül hívják a sorstársak felkeresésében.

Próbáljon meg segíteni!

Az öngyilkosságot választók közül sokan krízishelyzetben vannak, és a halált látják az egyetlen lehetséges alternatívának a helyzet megoldásra. Ez az érzelmi vészhelyzet általában órákig vagy néhány napig tart csak, és ekkor van szükség a legnagyobb segítségre. Ha észreveszi, hogy ismerőse, rokona hasonló problémákkal küzd, akkor ajánlja fel neki a segítségét. Beszélgessenek őszintén, előítéletektől mentesen, és próbálja rávenni, hogy kérjen segítséget. Soha ne legyen erőszakos, és ne próbálja meggyőzni az igazáról az illetőt, mert ő nem abban az érzelmi állapotban van, amikor racionálisan tudna gondolkodni. Próbálja megértetni vele, hogy ez egy átmeneti állapot, melyet külső segítséggel meg lehet oldani. A helyzet nem olyan kilátástalan, mint amilyennek tűnik. Amennyiben lehetősége van rá, a lakásban zárja el azokat a tárgyakat, gyógyszereket, köteleket, fegyvereket, vegyi anyagokat, amik felhasználhatók az öngyilkossághoz, és kövesse fokozott figyelemmel ismerőse sorsát.

Az öngyilkosság nem megoldás

Ha Ön van abban a helyzetben, hogy öngyilkosságot fontolgat, akár egyedül, akár társával, keressen valakit, akiben megbízik és akivel tud őszintén beszélni a problémáiról. Ez lehet egy barát, pszichológus, háziorvos, vagy bármilyen szakember, aki tapasztalattal rendelkezik ilyen helyzetekben. Forduljon bizalommal az ingyenesen hívható lelkisegély-szolgálatokhoz is! A beszélgetés előtt fogalmazza meg a problémáit, írja le őket papírra, hogy könnyebben és összeszedettebben tudja elmondani őket a szakembernek. Gondolja végig azt is, hogy milyen segítségre vágyik, mit szeretne kapni a családtagjaitól, mit tudnak tenni Önért, hogy jobban érezze magát. Az öngyilkosság nem megoldás, mert ezzel nem csak a fájdalmakat, de a boldogabb élet esélyét is eldobja magától!

