Szeptember - a női daganatok hónapja

A The Foundation for Women’s Cancer (FWC) a szeptembert a női daganatok hónapjának nyilvánította, mivel a világon minden 5. percben diagnosztizálnak egy hölgyet valamilyen nőgyógyászati daganattal. A hónap apropóján a Magyar Rákellenes Liga a méhnyakrák megelőzésére és megszüntetésére hívja fel a figyelmet. Ugyanis, ha globálisan minden nő és férfi számára biztosított lenne a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltás, a méhnyakrák megszüntethető lenne. Ezért a Liga kifejezetten üdvözli a döntést, hogy Magyarországon immár a fiúk számára is elérhető az ingyenes HPV elleni védőoltás.

A világon évente több mint félmillió (570.000) nőt diagnosztizálnak méhnyakrákkal, ami évi 300.000 halálesetet okoz, azaz a diagnosztizáltak fele belehal e betegségbe. Mindez megelőzhető lenne, ha a világ országai egységesen nagyobb hangsúlyt fektetnének a betegség megelőzésére, diagnosztizálására, gyógyítására. Ha a világon minden nő és férfi számára biztosított lenne a HPV elleni védőoltás, a betegség megszüntethető lenne.

Kutatási adatok bizonyítják, hogy minden 10-ből 9 méhnyakrákban elhunyt nő alacsony és közepes jövedelmű országokból származik, azaz olyan országokból, ahol nem fordítanak kellő figyelmet erre a betegségre. Ezen országok egészségügyi programjának nem része a méhnyakrák szűrése, így sokáig felfedezetlen marad a betegség. Így jellemzően már csak előrehaladott stádiumban diagnosztizálják, amikor már a túlélési esély igen alacsony. Mindemelett ezeken a helyeken a HPV vakcina sem biztosított, ami megakadályozná a betegség kialakulását.

Cél a méhnyakrák, mint közegészségügyi probléma felszámolásának felgyorsítása

Az is bizonyított tény, hogy az AIDS betegséget okozó, a szintén nemi úton terjedő HIV vírussal élő nőknél akár 10-szer nagyobb eséllyel alakul ki a méhnyakrák. Az afrikai országokban a nők daganatos halálozásának vezető oka a méhnyakrák. (54 afrikai ország közül 24-ben az élen áll, a többi országban pedig a második leggyakoribb női daganat) 2018-ban becslések szerint 119.284 új méhnyakrákos esetet diagnosztizáltak Afrikában, és az összes méhnyakrák okozta halálozás több mint egyharmada a szubszaharai országokban történik (miközben a részesedésük a Föld női lakosságából csak 14%).

Az Egészségügyi Világszervezet Közgyűlésének a méhnyakrák megelőzéséről és ellenőrzéséről szóló állásfoglalása szerint, cél a méhnyakrák, mint közegészségügyi probléma felszámolásának felgyorsítása. Azt a célt tűzték ki, hogy 2030-ig200 millió dózist juttassanak el a vakcinákból azon szegény országokba, ahol nem elérhető a nők számára a védőoltás, így a teljes népesség immunissá tehető az elkövetkező 30-40 év során.

Ha minden országban egységesen biztosított lenne a méhnyakrák szűrése és a HPV oltások elérése, becslések szerint közel 13 millió megbetegedést lehetne megelőzni az elkövetkezendő 50 évben.

A női daganatok hónapjának apropóján az UICC (Union for International Cancer Control) is készített egy filmet a HPV globális felszámolására témájában, amit a Magyar Rákellenes Liga magyar nyelvű felirattal látott el, és ami az alábbi linken érhető el.

A világ országainak többsége már most is határozottan lép fel a betegség ellen, ugyanis a fejlett országokban már évek óta része a nemzeti oltóprogramoknak a kialakulás lehetőségét megakadályozó HPV oltás.

Magyarországon például 2014 óta ingyenesen kaphatják meg a hetedik osztályos lányok a méhnyakrák kialakulásáért felelős vírus, a HPV elleni védőoltást. Mivel a humán papillomavírus elsősorban nemi úton terjed, a férfiak oltottságára is nagyobb hangsúlyt kell fektetni.

A Magyar Rákellenes Liga a WHO kezdeményezés mentén, a méhnyakrák magyarországi előfordulásának felszámolása okán felhívja a figyelmet, hogy mindazon nők és férfiak, akik eddig nem adatták be maguknak a vakcinát, tegyék ezt meg. Ezzel megállítható a HPV vírus terjedése, globális összefogással pedig az egész világon megszüntethető lenne a betegség. Mindemellett a Liga kifejezetten üdvözli azt a döntést, hogy idén ősztől Magyarországon már a fiúk számára is kérhető a HPV elleni védőoltás, amit Prof. Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere hétfőn jelentett be.

A WHO globális stratégiájának átfogó fellépése elősegíti a nők egészségét, megerősíti az országok egészségügyi rendszereit, és orvosolja az országok közötti és azokon belüli egyenlőtlenségeket, valamint az országokat a méhnyakrák felszámolásának útjára tereli.

(VM.komm kommunikációs Tanácsadó Iroda)