Hólyagsérv is állhat a visszatérő hólyaghurut hátterében

Szexszel összefüggő húgyúti panaszok - Mit lehet tenni?

Még a legharmonikusabb párkapcsolatot is megzavarhatja időnként egy-egy olyan váratlanul kialakuló probléma, mint a felfázás vagy más néven hólyaghurut. Sok nő életében legalább egyszer találkozik a kellemetlen tünetekkel, de olyan is akad, akinek visszatérő vendégként szólnak bele a mindennapjaiba, és akár a szexuális életébe is. Akár így, akár úgy, minden esetben tenni kell a panaszok ellen.