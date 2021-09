Endometriózis: egy rejtélyes betegség, amely a férfiakra is hatással van

A betegség elnevezése az endometrium latin szóból ered, amely a méhet belülről borító nyálkahártyát jelenti. Az endometrium a női hormonális ciklus változásaira reagálva hónapról hónapra megvastagszik, majd leválik, és menstruációs vérzés formájában távozik a szervezetből. Normális esetben az endometrium szövet csak a méh belső falát borítja, endometriózisban azonban megjelenik ettől eltérő helyeken is: általában a méh izomállományában, a petefészkeken, a húgyhólyagon, összenövéseket alkothat a hashártya borítékán. Ennél is rosszabb esetben a betegség érintheti a beleket, és ritkán, de leírtak már endometriózist a külső nemi szerveken, ízületekben (térd ízület), a tüdőben és az agyban is. Ezek a rendellenes helyen elhelyezkedő szövetek ugyanúgy viselkednek, mintha a méh üregén belül lennének, minden ciklusban megvastagszanak és véreznek. Ez a vér azonban a menstruációval ellentétben nem tud kiürülni a szervezetből, erőteljes fájdalmat, görcsöket okoz, úgynevezett steril gyulladást kelthet az érintett szerven és annak környezetében.

Forrás: www.egeszsegor.com