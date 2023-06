Az akut myeloid leukémia (AML) legújabb kezelési lehetőségei

Well PR

Az akut myeloid leukémia egy nagyon hirtelen kialakuló rosszindulatú daganatos vérképzőszervi betegség, amely a csontvelő vérképző sejtjeit érinti.

Mint minden leukémiánál itt is a burjánzó daganatos sejtek miatt háttérbe szorul az egészséges vérképzés, így a szervezet immunrendszere is kórosan legyengül. Az általános tüneteken túl (gyengeség, fáradékonyság, gyakori, visszatérő fertőzések, betegségek, vérzékenység) a lépduzzanat, bőrelváltozások, a foghús megduzzadása is jelezheti a betegséget.

Az akut myeloid leukémia viszonylag ritka daganatos betegségnek számít: Magyarországon évente 5- 600 beteget diagnosztizálnak, és a betegek nagy része 60 év feletti.

Négyféle vizsgálati módszert alkalmaznak a betegség diagnosztizálása során, ezek segítségével nemcsak a betegség jelenléte igazolható, hanem a betegség súlyossága és kórjóslata is megismerhető. Az akut myeloid leukémia lehet kedvező, közepes vagy kedvezőtlen prognózisú. A kezelés kiválasztásánál nemcsak a kockázati besorolást, de a beteg életkorát és társbetegségeit is figyelembe veszik.

Kezelési lehetőségek

Az akut myeloid leukémiás betegek kezelésekor több lehetőség közül is választhatnak az orvosok, figyelembe véve a beteg korát és egyéb betegségeit:

1. Gyógyító célzatú, nagy dózisú kemoterápia. A kezelés célja a leukémiás sejtek elpusztítása a vérben és a csontvelőben, valamint az egészséges vérképzés helyreállása. A közepes vagy kedvezőtlen rizikójú betegeknél idegen donoros őssejt átültetéssel egészül ki a kemoterápia.

2. Különböző gyógyszerek kombinálása: többnyire bőr alatti injekcióban alkalmazhatóak és a beteg sejteket pusztítják el. Ez a kezelés kevésbé agresszív, mint a nagy dózisú kemoterápia, de kevésbé lehet tartós az eredménye is. Nagy előny, hogy nem igényel hosszantartó kórházi kezelést, ezért idősebb betegeknél alkalmazzák.

3. Palliatív kezelés. Itt a gyógyítás helyett az elfogadható életminőség biztosítása a cél, ami döntően szájon át szedhető kemoterápiás szereket jelent. Ezekben az esetekben a betegek várható túlélése nem több néhány hónapnál.

4. Best supportive care –azaz „legjobb támogató kezelés”. Jellemzően idős, elesett betegeknél alkalmazzák, akik leukémia ellenes gyógyszert nem is kapnak, csak vérkészítményeket, antibiotikumokat. Ebben az esetben kizárólagos cél a beteg tüneteinek enyhítése.

65 éves életkor alatt szinte mindig a nagydózisú, gyógyító célzatú kezelés mellett döntenek az orvosok, 75 éves kor fölött azonban gyakorlatilag soha sem választják ezt. Ebben az életkorban inkább a hátralévő hónapok, esetleg évek élhetővé tétele a cél.

Az elmúlt években számos terápiás módszerrel és gyógyszerrel gazdagodott az orvosok eszköztára. A nagy dózisú kemoterápiás kezelés továbbra is a kezelések a gerincét adja, de fontos változás, hogy ma már hatékony kiegészítő kezelések is segítik a beteg felépülését. Idegen donoros őssejt átültetés esetén is több lehetőség közül választhat a kezelőorvos, hiszen a klasszikus csontvelő átültetés helyett gyakrabban választják a keringő vérben előforduló vérképző őssejtek átültetését.

Akut myeloid leukémiában csak az elmúlt néhány évben 9-10 újabb készítményt törzskönyveztek, melyek a jövőben a betegek túlélési esélyeit és a kezelés eredményességét jelentősen javítják majd.

Magyarországon az akut myeloid leukémia diagnosztikája és kezelése - beleértve az idegen donoros őssejt átültetést is - nemzetközi standardok szerint történik, valamennyi gyógyszer a társadalombiztosító által finanszírozottan elérhető.

