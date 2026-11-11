Teljes test MRI-szűrés: hasznos az egészséges emberek számára?

Míg a teljes testre alkalmazott MRI már bizonyította a hasznosságát a magas kockázatú csoportokba tartozók körében, tünetmentes egyéneknél történő alkalmazása továbbra is vitatott az eljárás alacsony diagnosztikai haszna miatt.

A teljes test MRI (whole-body MRI, WB-MRI) egy olyan képalkotó vizsgálat, amely mágneses rezonancia segítségével (tehát káros ionizáló sugárzás nélkül) a test számos területéről készít felvételeket. A vizsgálat célja, hogy még a tünetek megjelenése előtt felismerjen különböző elváltozásokat, például daganatokat, cisztákat vagy egyéb szervi rendellenességeket. A teljes test MRI szűrővizsgálatként egyre nagyobb figyelmet kap a betegségek korai felismerésének eszközeként, elterjedését a lakossági igényen túl a magánszolgáltatók ösztönzik.

Egy 2026 márciusában megjelent tanulmány ennek a gyakorlatnak a hasznát vizsgálja olyan embereknél, akiknek nincs ismert betegségük vagy panaszuk, és a szűrővizsgálattól elsősorban a betegségek korai felismerését várják. A cikk legfontosabb megállapítása: a teljes test MRI-vizsgálata valóban felismerhet korábban nem ismert elváltozásokat, de az átlagos kockázatú, tünetmentes emberek általános szűréseként összességében nem kellően hatékony vizsgálati módszer.

A vizsgálati módszernek vannak elfogadott orvosi alkalmazásai. Bizonyos örökletes daganathajlamok esetén például indokolt lehet a rendszeres teljes test MRI, mert ezekben a betegcsoportokban az átlagosnál jóval nagyobb a daganatok kialakulásának kockázata. A kérdés az, hogy érdemes-e teljes test MRI-t végezni olyan embereken, akiknek nincsenek panaszaik, nem tartoznak ismert magas kockázatú csoportba, és egyébként egészségesnek érzik magukat.

Lásd még Diagnosztikai módszerek: az MR

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Milyen érvek szólnak a rutinszerű alkalmazása ellen?

A teljes test MRI nem minden betegség felismerésére alkalmas egyformán, adhat álnegatív eredményt. Egyes daganatok, például a tüdőrák vagy a vastagbélrák szűrésére nem megfelelő módszer.

A vizsgálatok eredménye sokszor álpozitív: az MRI olyan elváltozást jelez, amely daganatnak vagy más betegségnek tűnik, de a további vizsgálatok során kiderül, hogy nem az. A felesleges kivizsgálások nemcsak anyagi terhet jelentenek, hanem szorongást, bizonytalanságot okozhatnak és esetenként szükségtelen beavatkozások elvégzéséhez vezethetnek.

A vizsgálat további problémája a túldiagnosztizálás. Ez azt jelenti, hogy olyan betegséget is felismernek, amely az érintett élete során egyébként soha nem okozott volna tünetet vagy egészségügyi problémát. Például nem minden felismert daganat válik klinikailag jelentőssé, és nem minden korábban felismert elváltozás kezelése javítja a beteg életkilátásait.

Szakirodalmi adatok szerint a tünetmentes emberek körülbelül 78–97 százalékánál találnak valamilyen eltérést, a kimutatott eltérések jelentős része azonban jóindulatú, nem igényel kezelést (pl. máj-, vese- vagy petefészekciszta). Az esetek körülbelül 10–25 százalékában találnak olyan elváltozást, amely további kivizsgálást indokolhat, ám ezen belül mindössze 1-2 százalék a felismert daganatos betegségek aránya. Ráadásul a rosszindulatú daganatok felismerése önmagában még nem mindig jelenti azt, hogy a szűrés javítja a betegek túlélési esélyeit.

Javítja-e a túlélési esélyeket a teljes test MRI?

Bár a vizsgálat képes korábban nem ismert daganatok és egyéb elváltozások felismerésére, még nem áll rendelkezésre megfelelő bizonyíték arra, hogy az átlagos kockázatú, tünetmentes emberek körében végzett általános szűrés csökkenti a halálozást vagy javítja a hosszú távú egészségi állapotot.

Szakmai szervezetek állásfoglalása szerint nincs elegendő tudományos bizonyíték arra, hogy a teljes test MRI-vizsgálata általánosan ajánlható lenne olyan embereknek, akiknek nincsenek tüneteik, ismert kockázati tényezőik vagy családi kórelőzményük alapján fokozott betegségkockázatuk.

Természetesen orvosilag indokolt esetben is vannak korlátai a módszernek, előfordulhatnak álpozitív és álnegatív eredmények, klinikailag jelentéktelen elváltozások a leleten. Ilyenkor azonban fokozott a kockázata valamilyen kezelendő elváltozásnak, így nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy valóban fontos eltérést sikerül a vizsgálat segítségével megtalálni, vagy kizárni.

Megéri-e elvégeztetni?

A teljes test MRI-szűrés jelenleg általában nem része a társadalombiztosítás által finanszírozott szűrővizsgálatoknak, mivel a klinikai hasznát még nem sikerült megfelelően igazolni. A vizsgálatot kínáló magánszolgáltatóknál ezért jellemzően a páciensnek kell fizetnie. A vizsgálat költsége azonban nem feltétlenül merül ki magában az MRI-ben. A véletlenszerűen felismert eltérések miatt további képalkotó vizsgálatokra, szakorvosi konzultációkra, esetenként biopsziára is szükség lehet.

Összességében elmondható: attól, hogy egy vizsgálat sok elváltozást képes felismerni, még nem biztos, hogy egészséges emberek szűrésére is alkalmas. A teljes test MRI esetében egyelőre nem tisztázott, hogy a korai felismerésből származó előnyök meghaladják-e a téves vagy klinikailag jelentéktelennek bizonyuló eredményekből fakadó többletterheket.

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DRportal/WEBBeteg - Forrás: How to implement a radiologist led whole-body MRI screening program (Radiology Advances)