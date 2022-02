A vörösvértestek károsodása felelhet több COVID-szövődményért

A rendellenesen működő (diszfunkcionális) vörösvérsejtek jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a súlyos COVID-19 megbetegedés idején gyakori érsérülések alakulnak ki - derült ki laboratóriumi vizsgálatok eredményeiből. Ennek alapján a probléma kezelésére is megoldást tudnak kínálni a kutatók.

Sok kórházi ápolásra szoruló COVID-19 beteg esetében úgy vélték az orvosok, hogy az érfalakat bélelő úgynevezett endotel sejtek sérülése okozhatja a vérrögképződést, majd vezethet a különféle szervek károsodásához és egyéb szövődmények kialakulásához.

A problémát újabb megfigyelések alapján ma már másképpen látják az orvosok. 17 mérsékelten beteg COVID-19 páciens, illetve 27 egészséges önkéntes vérének vizsgálata megerősítette, hogy a koronavírus hatásának betudhatóan „súlyos és maradandó endoteliális működési zavar” alakul ki. Megfigyelésüket múlt héten közölte az amerikai kardiológusok szaklapja (Journal of the American College of Cardiology).

Hirdetés

Amikor a COVID-19 páciensek vörösvérsejtjeit az egészséges emberek vérében található alkotóelemmel hasonlították össze, azt vették észre, hogy a koronavírusos betegek vörösvértestei kevesebb jótékony, a szervezet működésében fontos szerepet játszó nitrogén-oxid molekulát bocsátanak ki, ugyanakkor több káros, gyulladáskeltő molekulát – mondja dr. Ali Mahdi (Karolinska University Hospital, Stockholm).

Munkatársaival úgy találták, hogy – bizonyos enzimek emelkedett szintjével kombinálódva – a gyulladást okozó molekulák jelenléte megrongálja az érfalakat bélelő borítást. Ennek pedig az a következménye, hogy a véredény nem tud megfelelően elernyedni.

Ezt a diszfunkciót bizonyos gyógyszerekkel vissza lehet fordítani. A működést helyreállító hatóanyagok gondoskodnak az enzimszintek normalizálódásáról és korlátozzák a veszélyes, káros molekulák termelődését is.

Azt egyelőre nem látni világosan, hogy a laboratóriumi körülmények között született megfigyelésekre a való élet pácienseinél is sor kerülhet-e. A próbát az eredeti koronavírustörzzsel (az úgynevezett vuhani változattal) végezték, ezért aztán arra sincs ma egyértelmű válasz, hogy a SARS-CoV-2 további variánsai okozta megfertőződés hasonló hatással van-e és hasonló következményekkel jár-e a vörösvértestekre nézve.

Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet újságíró

Forrás: Blood cells damaged by COVID cause blood vessel problems (Yahoo News/Reuters)

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus